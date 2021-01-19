Getir, 128 milyon dolarlık yeni yatırım aldı

Çevrimiçi market uygulaması Getir, gerçekleştirmiş olduğu yeni yatırım turunda yurt içi ve yurt dışından toplamda 128 milyon dolar yatırım aldığını duyurdu. Türkiye’nin teknolojik girişimi geçtiğimiz yıl 38 milyon dolarlık bir yatırım almıştı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Silikon Vadisi‘nin önde gelen yatırımcılarından Michael Moritz, Crankstart aracılığıyla 2020’de gerçekleşen birinci turda Getir’e yaptığı yatırımı ikinci turda da devam ettirerek Brezilya merkezli Base Partners ile birlikte turun liderliğini yaptı. Mevcut yerli yatırımcılardan Revo da bu turda yer aldı.

Bunun yanı sıra yurt dışından, New York merkezli Tiger Global ve Silikon Vadisi’nden Goodwater Capital, Türkiye’den Fiba ile Esas Holding de Getir’in yeni yatırımcıları arasında yer aldı.

Getir’in söz konusu yatırım turunda yerli ve yurt dışı yatırımlarının toplam değeri 128 milyon dolar olurken; şirket 5,5 yılda aldığı toplam yatırım miktarını da 850 milyon dolara çıkarmış oldu.

Alınan yatırımlar ile ilgili konuşan Getir Kurucusu Nazım Salur; “Getir’i 2015 yılında dünyada bir ilki gerçekleştirerek kurduk ve yeni bir pazar oluşturduk. Bugün Türkiye’nin 18 şehrinde 1.500 ürünü ortalama 10 dakikada kullanıcılara ulaştırıyoruz. Bunun yanı sıra, GetirYemek, GetirBüyük ve GetirSu ile hizmet çeşitliliğimizi artırdık” Dedi.

Nazım Salur açıklamalarının devamında; “128 milyon dolar yatırım aldığımız bu turda, mevcut yatırımcılarımız Getir’in potansiyeline inanarak ek yatırım yaptı ve yeni yatırımcılar aramıza katıldı. Sadece 5.5 yılda yaklaşık 850 milyon dolar değerlemeye ulaştık. Getir’in kurulduğunda dünyada bir ilk olması ve bu fikri geliştirerek bugünlere taşımamız, bu değerlemeye ulaşmamızda en önemli etken oldu.” İfadelerine yer verdi.

Getir, 4 farklı iş kolunda faaliyet gösteriyor

Market ürünlerini gece gündüz dakikalar içerisinde kullanıcılarına teslim etme amacıyla kurulan Getir uygulaması, 4 farklı iş kolunda faaliyetlerini sürdürerek hızla büyüyor. Getir’in ardından GetirBüyük yaklaşık 4 bin ürünü market fiyatına sunarken, GetirSu ise kullanıcılarına hızlıca damacana su ulaştırıyor. GetirYemek ise sektöre getirdiği yenilikler ile bünyesinde 15 binden fazla restoranla büyümeye devam ediyor.

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