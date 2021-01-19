Genel
Getir, 128 milyon dolarlık yeni yatırım aldı
Çevrimiçi market uygulaması Getir, gerçekleştirmiş olduğu yeni yatırım turunda yurt içi ve yurt dışından toplamda 128 milyon dolar yatırım aldığını duyurdu. Türkiye’nin teknolojik girişimi geçtiğimiz yıl 38 milyon dolarlık bir yatırım almıştı.
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Silikon Vadisi‘nin önde gelen yatırımcılarından Michael Moritz, Crankstart aracılığıyla 2020’de gerçekleşen birinci turda Getir’e yaptığı yatırımı ikinci turda da devam ettirerek Brezilya merkezli Base Partners ile birlikte turun liderliğini yaptı. Mevcut yerli yatırımcılardan Revo da bu turda yer aldı.
Bunun yanı sıra yurt dışından, New York merkezli Tiger Global ve Silikon Vadisi’nden Goodwater Capital, Türkiye’den Fiba ile Esas Holding de Getir’in yeni yatırımcıları arasında yer aldı.
Getir’in söz konusu yatırım turunda yerli ve yurt dışı yatırımlarının toplam değeri 128 milyon dolar olurken; şirket 5,5 yılda aldığı toplam yatırım miktarını da 850 milyon dolara çıkarmış oldu.
Alınan yatırımlar ile ilgili konuşan Getir Kurucusu Nazım Salur; “Getir’i 2015 yılında dünyada bir ilki gerçekleştirerek kurduk ve yeni bir pazar oluşturduk. Bugün Türkiye’nin 18 şehrinde 1.500 ürünü ortalama 10 dakikada kullanıcılara ulaştırıyoruz. Bunun yanı sıra, GetirYemek, GetirBüyük ve GetirSu ile hizmet çeşitliliğimizi artırdık” Dedi.
Nazım Salur açıklamalarının devamında; “128 milyon dolar yatırım aldığımız bu turda, mevcut yatırımcılarımız Getir’in potansiyeline inanarak ek yatırım yaptı ve yeni yatırımcılar aramıza katıldı. Sadece 5.5 yılda yaklaşık 850 milyon dolar değerlemeye ulaştık. Getir’in kurulduğunda dünyada bir ilk olması ve bu fikri geliştirerek bugünlere taşımamız, bu değerlemeye ulaşmamızda en önemli etken oldu.” İfadelerine yer verdi.
Getir, 4 farklı iş kolunda faaliyet gösteriyor
Market ürünlerini gece gündüz dakikalar içerisinde kullanıcılarına teslim etme amacıyla kurulan Getir uygulaması, 4 farklı iş kolunda faaliyetlerini sürdürerek hızla büyüyor. Getir’in ardından GetirBüyük yaklaşık 4 bin ürünü market fiyatına sunarken, GetirSu ise kullanıcılarına hızlıca damacana su ulaştırıyor. GetirYemek ise sektöre getirdiği yenilikler ile bünyesinde 15 binden fazla restoranla büyümeye devam ediyor.
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Genel
Fortnite oyuncuları yakında haritada futbol oynayabilecek!
Fortnite oyuncularına futbol modu müjdesi. Epic Games, oyunun içine futbol modu ekleyerek oyuncuların dörde dört maç yapmasını sağlayacak.
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Fortnite futbol modunun başrolünde Pele var!
Oyun dünyasının son dönemlerde yaptığı atılımlarla önemli markalarından biri olan Fortnite, oyuncularına farklılıklar sunmaya devam ediyor. Epic Games yapımı çok oyunculu yapım, şimdi de futbol modu ile hayranlarını karşılamaya hazırlanıyor. 23 Ocak tarihinde yayınlanacak güncelleme ile oyuncular dörde dört futbol oynama imkanına sahip olacaklar. Yapı itibariyle gol atmanın ana hedef olduğu mod içerisinde FIFA ve PES serilerinden aşina olduğumuz mekanikler yer almayacak. Bunun yerine oyuncular oyun içi animasyonlar ile rakiplerini geride bırakmaya çalışacaklar.
Başrolünde efsanevi futbolcu Pele‘nin yer aldığı modun birde The Pele Cup isimli bir etkinliği de olacak. Oyunculara çeşitli ödüllerin verileceği etkinlikte, maç kazanma sayınız yer alacağınız lige doğrudan etki yapacak. Tüm bunların dışında 23 adet dünya çapından futbol takımı ile anlaşan Epic Games, anlaştığı kulüplerin formalarını da mağazasından oyunculara satacak. Kozmetik ürün olarak forma satın alabilecek olan oyuncuların, aynı zamanda Pele‘nin ünlü gol sevincinin bir animasyonunu da kataloglarına ekleyebilecekleri öğrenildi. Çeşit çeşit modlar ile Fortnite için daha fazla kullanıcıya ulaşmayı planlayan Epic Games bakalım hedefine ulaşmayı başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
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Akıllı Telefonlar
Vivo Y20G, Helio G80 ve 5000mAh piliyle duyuruldu
Firma Y20 serisi adı altında şimdiye kadar tam beş akıllı telefon piyasaya sürdü. Bunların isimleri ise Y20, Y20i, Y20s, Y20A, ve Y20 (2021) olarak karşımıza çıkıyordu. Bugün ise vivo bu akıllı telefonların arasına Y20G isimli yeni bir cihaz daha ekledi.
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Vivo Y20G 6.51inç HD+ LCD özellikli ekran ile kullanıcıya sunulacak. Ekranın üst tarafında 8MP ön kamera için bir çentik bulunuyor. Arka tarafta ise üçlü bir kamera takımı görebiliyoruz. Bu lensler sırasıyla 13MP ana kamera, 2MP makro ve bir diğer 2MP de derinlik sensörü modülleri olarak görülebiliyorlar.
Y20G, işlemci kısmındaki Helio G80 yonga setini 6GB RAM ve 128GB depolama ile destekliyor. İşletim sistemi olarak ise Android 11 tabanlı Funtouch OS 11 ile gelen telefonun microSD kart girişi de depolamayı 1TB’a kadar genişletmeye izin veriyor.
Cihazın yan tarafta sunduğu parmak izi okuyucusu iddiaya göre 0.17 saniyede telefonu açabiliyor. Renk seçeneği olarak da Obsidyen Siyahı ve Sade Mavi renkleriyle gelen vivo Y20G akıllı telefonunun, 5000mAh bataryası 18W’a kadar desteği olan microUSB girişiyle şarj ediliyor.
Firmanın Hindistan Greater Noidia’da bulunan tesisinde “Hindistan’da üret” programı kapsamında geliştirilen vivo Y20G; 14.990 Rupi/205 Dolarlık fiyat etiketiyle birlikte şirketin Hindistan yerel sitesinden satışa çıkartılacak. Bunun dışında ise Amazon.in, Flipkart, Paytm, Tata Cliq ve ülkedeki diğer satış merkezlerinde de ulaşılabilir olacak. Cihazın diğer bölgelerdeki erişilebilirliği ise şimdilik bilinmezliğini sürdürüyor.
Genel
GeForce Now Turkcell ile Türkiye’ye geliyor
Bulut üzerinden oyun oynamanın en iyi yolu olan GeForce Now, Turkcell ile iş birliği yaparak geliyor. Popüler servisin sunucuları Türkiye’de de olacak.
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GeForce Now, kullanıcılarına internet akışı üzerinden oyun oynatan bir bulut servisidir. Nvidia’nın sahibi olduğu sistemin kullanıcıları, herhangi bir donanıma ihtiyaç duymadan isterlerse eski bir bilgisayardan, isterlerse sıradan bir akıllı cep telefonundan sisteme bağlanarak oyun oynayabiliyor. Servis oyun oymamak için sadece stabil ve yüksek hızlı internet bağlantısı talep ediyor. Türkiye’deki kur, kötüye giden ekonomi ve vergiler yüzünden oyun oynatabilecek donanımlara erişemeyen kullanıcılar, isterlerse ülkemizde de bu sistem üzerinden oyun oynayabiliyor. Servisin ülkemizdeki kullanıcıları için bir iyi haber daha geldi. GeForce Now, Turkcell ile beraber Türkiye’ye geliyor.
GeForce Now Turkcell ile Türkiye’ye geliyor
Şu ana kadar ülkemizde bu servisten yararlanan kullanıcılar, Almanya’daki ya da Avrupa’nın diğer bölgelerindeki sunucular üzerinden bağlantı sağlıyordu. Bu özellikle sistemin bu bölgelerde yaşayan kullanıcılara göre daha dezavantajlı olmasına ve araya daha fazla gecikmesine sebep oluyordu. Oyunlardaki bu gecikme, oyuncunun verdiği komut ve ekrana gelen görüntü arasında bir fark yaratarak oyun deneyiminin kötüye gitmesine sebep oluyor. GeForce Now, Turkcell ile yapacağı ortaklıkla bu sorunu çözmeyi planlıyor. Gelen bilgilere göre GeForce Now, Turkcell GamePlus iş birliği yaparak Türkiye’de hizmet verecek. Bu beraberlik daha iyi bir performans ve daha az gecikme süresi sunarak genel oyun deneyimini arttıracak. Turkcell, şimdiden ön kayıtları GamePlus internet sitesinden almaya başlamış durumda. Ortaklığın diğer detayları henüz bilinmezken, bu haber ülkemizdeki oyuncular oldukça sevinecek gibi.
Kalkan oyunlar
GeForce Now, geçtiğimiz yıl ilk çıkış yaptığında, bazı oyun firmalarından tepki görmüş ve bu firmalar sistemden çıkma kararı almışlardı. Bazıları zaman içinde geri gelse de hala Rockstar, Capcom ve EA gibi bazı büyük şirketlerin oyunları sistemde yok. Kullanıcıları GeForce Now, Turkcell ortaklığı kadar çok mutlu edebilecek bir şey varsa, o da muhtemelen bu şirketlerin sisteme geri dönmesidir. Umarız yakın zamanda konuyla ilgili yeni güzel haberler gelir. Gelişmeler için takipte kalın…
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Forumdan Son Mesajlar
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Yazan: market2020, 19 dakika önce
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6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: fuguler, 2 gün önce
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6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: Kojiro H., 2 gün önce
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