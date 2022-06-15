Squid Game’in ikinci sezonunun yakın zamanda duyurulmasına rağmen, Netflix şimdi gerçek bir şov yapmak istiyor. Netflix, şimdiye kadar ürettiği en popüler TV dizisinden para kazanma hedefinin bir parçası olarak, Squid Game’e dayanan bir realite şovu için yarışmacılar topluyor. Squid Game: The Challenge, şovda 4,56 milyon dolar için yarışan 456 oyuncu yer alacak ve bu onu realite TV’nin en büyük ödül havuzu haline getirecek.

Netflix, Squid Game’i gerçek bir oyuna dönüştürüyor

Netflix yaptığı basın açıklamasında, yeni dizisi “Squid Game: The Challenge”ın 10 bölüm süreceğini ve katılımcıların orijinal diziden ilham alan bir dizi oyunda yarışacağını açıkladı. Netflix bu nedenle tam 456 katılımcı istihdam ediyor. Platform, İngilizce bilen herkesin katılabileceği duyurusunda bulunuyor.

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“Squid Game, yönetmen Hwang’ın büyüleyici hikayesi ve ikonik görüntüleri ile dünyayı etkisi altına aldı. Netflix’in programsız diziler ve belgesellerden sorumlu başkan yardımcısı Brandon Riegg yaptığı açıklamada, “Bu devasa rekabet ve sosyal deneyde kurgusal dünyayı gerçeğe dönüştürürken onların desteği için minnettarız” dedi. “Drama dizisinin hayranları, 456 gerçek dünya yarışmacımız, şimdiye kadar kazanılmış en büyük nakit ödülle, gerilim ve sürprizlerle dolu, şimdiye kadarki en büyük yarışma serisinde ilerlerken, büyüleyici ve öngörülemeyen bir yolculuk yaşayacaklar.”

Netflix, dizinin ne zaman yayınlanacağını açıklamadı, ancak yayın sitesi, oyuncuların rekabet için muhtemelen “2023’ün başlarında” hazır olması gerekeceğini söylüyor. Neyse ki Netflix, Squid Game serisinden farklı olarak oyuncuların rekabetten “sağlam” çıkacağını açıklıyor. Neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından bize bildirin.