ASUS Republic of Gamers (ROG), ROG Strix Flare II Animate ve Strix Flare II modellerini duyurdu. Strix Flare II serisi oyuncu klavyelerinin en yeni üyeleri olan bu iki model oyun deneyimini ve kişiselleştirme seçeneklerini zenginleştiren bir dizi özellikle donatılmış.

Bakmakta fayda var: realme Cephesinin Yeni Amiral Gemisi TENAA’da Ortaya Çıkmış Olabilir!

AniMe Matrix LED ekran

ROG Strix Flare II Animate modelinde bulunan AniMe Matrix™ LED ekran, sahip olduğu 312 adet programlanabilir mini LED ile oyunculara özel görseller, animasyonlar, ses görselleştirme seçenekleri, parlaklık düzeyi gibi sistem ve ayar göstergeleri ve klavye RGB modları görüntüleme imkanı veriyor. Ekran ayrıca dizüstü bilgisayarın pil ömrünü, e-posta bildirimlerini, saati ve tarihi göstermek için de kullanılabiliyor.

Zafere giden yol

Her iki klavyede de 8000 Hz sorgu oranı sunan yüksek hızlı bir USB mikro denetleyici bulunuyor. Gelen komutları çoğu oyuncu klavyesinden 8 kata kadar daha hızlı yenileyen bu denetleyici tepki süresini 1 ms’den 0,125 ms’ye düşürüyor.

Strix Flare II serisi klavyeler hızlı çalıştırma ve tutarlı his için ROG NX Kırmızı, NX Mavi ve NX Kahverengi mekanik anahtarlarla yapılandırılabiliyor. Ekstra yapılandırma seçenekleri isteyen kullanıcılar Strix Flare II Animate’in anahtar değişimine imkân veren tasarımı ile kendi tercih ettikleri anahtar türünü kullanabiliyor. ROG PBT çift döküm kalıp tuş başlıkları birinci sınıf bir his vermesinin yanı sıra uzun süre dayanıklılık sağlıyor. Tüm tuşlarda, sallantıyı azaltıp daha rahat yazı yazmayı sağlamak için orta boy tuş başlıkları ve daha kısa saplar bulunuyor. Özel olarak tasarlanan ROG anahtar sabitleyici sürtünmeyi azaltarak Boşluk, Shift ve Enter gibi uzun tuşların daha akıcı ve tutarlı hareket etmesini sağlıyor. Böylece bu uzun tuşlar, kullanılan anahtarın karakteristik özelliklerini tam olarak yansıtıyor.

Kasaya entegre ses emici köpük tuş gürültüsünü ve yankıları azaltıyor. USB 2.0 geçiş bağlantı noktası ise mouse veya flash sürücü bağlamak ya da mobil cihazları şarj etmek için kullanılabiliyor.

ASUS ROG Strix Flare II ile rahatlık ve stil bir arada

Strix Flare II Animate klavyede yerleşik ışık dağıtıcıya sahip çıkarılabilir bilek desteği bulunuyor. Bu parça klavyenin önündeki ışık çubuğuna takıldığında parlıyor. Strix Flare II klavyede ise standart bilek desteği (ışık dağıtıcı olmayan) bulunuyor.

Kullanışlı kontroller

Strix Flare II serisi klavyelerin sol üst köşesinde metal medya kontrolleri bulunuyor. Bunlar dilendiğinde kısayol tuşları olarak da kullanılabiliyor. Tekerleği döndürerek ses düzeyini ayarlamak ve sesi tamamen kapatmak mümkün. Yanındaki düğme ise ileri veya geri almak ya da parçaları duraklatıp çalmak için kullanılabiliyor.