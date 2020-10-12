Genel
Genshin Impact, iki haftada 100 milyon dolardan fazla gelir elde etti!
Genshin Impact oyun dünyasında adından söz ettirmeye devam ediyor. İki hafta önce piyasaya çıkan oyun bedava olmasına rağmen 100 milyon doları aşkın gelir elde etti.
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Genshin Impact, çıkışından bu yana 100 milyon dolardan fazla gelir elde etti!
Oyun dünyasında önemli bir yere sahip olan “Free to Play” oyunlar gün geçtikçe artmaya ve yeni oyunculara kavuşmaya devam ediyor. Genellikle oyun içi alım satım işlemleri ile büyük gelirler elde eden bu oyunlara iki hafta önce bir yenisi daha eklendi. MiHoYo tarafından geliştirilen Genshin Impact, çıkışından bu yana tamı tamına 100 milyon dolardan fazla gelir elde ederek dikkatleri üzerine çekti. Asya’da oldukça popüler olan oyun batı dünyasının da kısa sürede ilgisini çekmeyi başardı.
Açık dünya rol yapma oyunu olan Genshin Impact, bedava olmasına rağmen iki hafta içerisinde oyun içi satın alımlar sayesinde dikkat çekici bir rakama ulaşırken, yapımcı firma uzun süre daha başarının devam etmesini umuyor. İlk iki hafta içerisinde bütün geliştirme maliyetlerini çıkaran oyun şu an için Çin’den çıkan en başarılı yapım olarak isimlendiriliyor. Daha önceden ortaya çıkan bir kaç siyasi kural dolayısıyla da adından söz ettiren oyun, uzun yıllar daha gündemden düşmeyecekmiş gibi gözüküyor. Tamamen ücretsiz olan oyunu, PlayStation 4, Nintendo Switch, Android ve iOS platformlarında oynayabilirsiniz.
e-Spor
Valorant oyununun yeni karakteri Skye karşınızda!
Valorant oyunu , 3. Perde adını verdiği üçüncü sezonuna 13 Ekim‘de giriyor. Haberimizde, güncellemenin yeni eklemelerinin sonuncusunu yeni bir Valorant karakteri olarak görüyoruz. Karakterimiz, Skye adında bir Avustralyalı ajan ve doğaüstü güçleri sayesinde takım için büyük bir avantaj sağlıyor.
Doğaya ve takım arkadaşlarına yönelik bir karakter olan Skye için Sova karakterinin geliştirilmiş hali diyebiliriz. Skye ajanı, keşif yapmak için kuşları çağırabilir. Ayrıca, Skye karakteri, keşif yapmak ve rakipleri kör etmek için haritayı araştırabileceğiniz Wolf- Drone çağırabilir.
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Skye karakterinin yetenekleri neler?
Valorant oyunundaki bu karakterimizde, her karakterde olduğu gibi iki tane temel yetenek, bir imza yeteneği, bir tane de ulti özelliği bulunuyor. Skye‘nin temel yeteneklerinde ilki: etki alanı iyileştirmesi. Bu yetenek sayesinde, Skye takım arkadaşlarını iyileştirir fakat kendisini iyileştirmez. Skye’nin ikinci temel yeteneğine gelirsek , Skye kurtunu bir avcı olarak düşmanlara gönderir, düşmana ulaştığınızda ateş tuşuna basıldığında bir patlama oluşturarak rakibe hasar verebilir. Valorant oyunumuzda çıkıcak yeni karakterimizin imza yeteneği ise şu şekilde: Skye’nin uzaktan kontrol imkanı sağlayan Wolf Drone’u ile düşmanların yeri tespit edilir,ardından ateşleme tuşu ile düşmanlar kör edilebilir. Son özellik ise Skye’nin ulti yeteneği: Skye 3 adet rakip bulucu tohum yollar. Eğer bu rakip bulucu tohumlar düşmanı bulursa rakibin yakın haritadaki yeri oyuncu tarafından görülebilir.
Valorant ekibi Skye karakterini ne zaman oyuna ekleyecek?
Skye, Valorant‘ın ajan kadrosunda 13. ajan oldu ve onun takip ve iyileştirme yetenekleri kesinlikle oyuncuların karakter seçimlerini derinden etkileyecek. Bundan dolayı, Skye karakteri, 27 Ekim‘e kadar karakteri resmi olarak oynanamayacak. Diğer bir sebep ise stüdyonun rekabet alanına potansiyel olarak meta-değiştirici bir faktör getirmeden önce, sezonun yeni haritalarındaki hataların ve karakterin oynanışındaki oyun bozan hataların veya başka engellerin ortaya çıkmamasını engellemek için stüdyonun biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Riot, yeni bir ajana ek olarak, yeni bir harita (Icebox) ,bir dizi yeni silah görünüm vee kilidi açılacak diğer kozmetikler içeren geleneksel bir 3. Perde savaş geçişi ekliyor.
Genel
Hummer efsanesinin geri dönüş tarihi belli oldu!
General Motors‘un (GM), yakın zamanda tanıtacağı GMC Hummer ile eski bir efsanenin yeniden dirilişine şahit olacağız. Uzun zaman önce fişi çekilen efsane, hayatına GMC Hummer adıyla ve %100 elektrikli olarak devam edecek.
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GM aracın tanıtımını 20 Ekim tarihinde, Türkiye saatiyle öğle 12.00‘da yapacak. AutoNews‘in haberine göre tamamen elektrikli Hummer, 2020 Dünya Beyzbol Serisi‘nin ilk maçı sırasında yayınlanacak birkaç kısa film ile tanıtılacak.
Tanıtıma kalan kısa bir sürenin aksine aracın üretimine ise 1 yıla yakın bir süre bulunuyor. Detroitli üretici, sıfır emisyonlu koca oğlanı 2021 sonbaharında üretmeye başlayacağını ve 2022 model gamına dahil bir model olacağını doğruladı.
GMC Hummer’ın başlıca teknik detayları
GMC Hummer, 1000 beygir güç ve 15592 Nm gibi (Evet, yanlış okumadınız on beş bin küsür) oldukça iddialı bir tork değerine sahip olacak. Aracın 0-100 km/s hızlanmasının ise 3 saniye civarında olacağı söyleniyor.
Aktarma sisteminin detayları henüz doğrulanmadı. Fakat GM, aracın çapraz gidebilmesini sağlayan, akıllı bir dört çeker sisteminin GMC Hummer’da olacağını söyledi. “Yengeç Modu” olarak adlandırılan bu mod ile ön ve arka tekerleklerin aynı yöne çevrilerek, aracın arazi yeteneklerini arttıracağı açıklandı.
Kaynak: AutoNews, Carscoops
Akıllı Telefonlar
OnePlus 8T modeli için lansman öncesi tüm sızıntılar ve özellikler!
OnePlus 8T için birçok özellik daha ürün çıkmadan belli oldu. OnePlus markasının yeni amiral gemisi piyasaya sürülmeden önce, zaten onaylanmış ve diğer beklenen özelliklere ve cihazın fiyatına bakalım.
OnePlus 8T modeli için, birkaç hafta önce şirket tarafından bir tanıtım videosu yayınlanmıştı. Cihazımız 14 Ekim‘de piyasaya sürülecek. Ürünün lansmanı, OnePlus ‘ın resmi web sitesi üzerinden canlı yayınlanacak. Tasarım açısından, cihazımız OnePlus 7T gibi daha düz bir ekrana sahip . Ekstra olarak bu ürün ailesinde malesef bir ”Pro” model model bulunmayacak.
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OnePlus 8T modelinin tasarımı ve renk seçenekleri nasıl?
Tasarım açısından, ekranda ve arka panelde Corning’in Gorilla Glass 6 teknolojili cam ve kenarlarda metal bir çerçeve bulunması muhtemel. Cihazda, IP68 sertifikası (sağlam ve suya dayanıklılık sertifikası) olması bekleniyor. Ön tarafta ,ekran düz olacak ve sol üstte selfie kamerası için tek bir delik bulunacak . Telefondaki tuşlara gelirsek; güç tuşu ,OnePlus Slider tuşu sağ tarafta ve ses açma kısma tuşları solda olacak. Ayrıca, OnePlus 8T, kamera olmadan 8,4 mm kalınlığa ve kamera olan yerden ölçüğünde ise büyük bir 9,3 mm kalınlığa sahip olacak .
Resmi renderda, arkadaki 4 kamera ve LED flaş üzerinde dikdörtgen bir kamera düzeni olacağı gözüküyor. Renk çeşitleri için ise Aquamarine Green ve Lunar Silver isimleri ile karşımıza çıkıyor.
OnePlus 8T modelinin özellikleri neler?
Özelliklere ekran ile başlarsak, şirket, cihazın 120Hz yenileme hızı ekranına sahip olacağını onayladı . Cihaz, 2.5D kavisli camlı 6.55 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Ekran parlaklığı 1100 nit değerine çıkabilicek, 0.3 JNCD (renk farkı), yüzdeyüz DCI-P3 renk gamını kapsayacak ve ve yüzde 91.9 ekran-gövde oranı olacak. Cihazın işlemcisi ,büyük olasılıkla, Qualcomm Snapdragon 865 SoC olacak. Depolama seçenekleri de 8/128 GB ve 12/256GB şeklinde olacak.
Kamera lenslerine gelirsek, OnePlus 8T modelinin, OIS ve EIS destekli 48MP f / 1.8 Sony IMX 586 sensörünü kullanacağını söyleniyor. Ayrıca sızıntılardan yola çıkarak, geniş açılı lensinde gece moduna sahip olması kuvvetle muhtemel. Bununla birlikte, diğer sensörler muhtemelen 5MP makro, 2MP derinlik sensörü ve 116 dereceli 16MP f / 2.2 ultra geniş açılı lens şeklinde olacak. OnePlus 8T modelinde özçekimler için geniş açılı bir lens bulunacağı şirket tarafından onaylanmıştı. Ve eğer sızıntılar doğruysa selfie kamerası 16 MP olacak. Nightscape, PDAF, stabil 4K çözünürlükte video ve daha fazlası gibi kamera özelliklerini bekleyebiliriz.
OnePlus 8T’nin diğer özellikleri arasında 65W gücünde şarj olabilen 4.500mAh pil, ekran içi parmak izi okuyucu gibi özellikler var. Kutusunda ise Type-C uçlu kablo, ve 45W hızlı şarj adaptörü bulnacak. Cihazımız Android 11 tabanlı OxygenOS 11 işletim sistemi ile birlikte gelecek.
Lansman fiyat bilgileri nasıl olacak?
OnePlus 8T modelinde 8/128 GB varyantı için 599 ABD Doları ve 12/256 GB varyantı için ise 699 ABD Doları olarak fiyatlandırılması bekleniyor. Bununla birlikte, henüz Türkiye’ye kaç Türk Lirası fiyat ile gelicek kesin bir bilgiye sahip değiliz. Önümüzdeki Çarşamba gününde resmi detayları hep beraber göreceğiz.