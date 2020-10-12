Google Asistan hatırlatıcı özelliği G Suite için yeniden aktifleşti

Google, blog gönderisinde yaptığı duyuruda Chrome tarayıcı için IETF QUIC ve HTTP / 3 teknolojisini desteklemeye başladığını duyurdu. Bunlar sayesinde Google’ın arama motoru ve YouTube, olduğundan çok daha hızlı tepki verecek.

İlginizi çekebilir: Google, kullanıcıları ‘kalıcı’ AR deneyimi ile buluşturacak!

reklam

İnternet ortamında bizi hwp.com.tr, youtube.com vb. tüm sitelere bağlayan tarayıcılarda artık kabul görmüş TDP protokolü, yavaş yavaş yerini daha hızlı teknolojilere bırakmaya yüz tutuyor. Bu hafta Google, blog sayfasında yaptığı duyuruyla beraber Chrome için IETF QUIC ve HTTP / 3 teknolojisini desteklemeye başladığını duyurdu.

Kısaca özetlemek gerekirse QUIC; TCP, TLS ve daha fazlasının özelliklerini birleştiren çiçeği burnunda bir ağ iletimi protokolü. Yalnızca QUIC üzerinden çalışabilen HTTP / 3 ise, web trafiğinin büyük çoğunluğunu taşıyan HTTP protokolünün en son sürümü.

Google Chrome, IETF QUIC ve HTTP / 3 ile daha da hızlanacak

QUIC teknolojisinin geçmişine doğru şöyle biraz baktığımız zaman, ilk olarak Google tarafından geliştirildiğini ve 2013 yılında duyurulduğunu görüyoruz. O zamandan beri bu protokol, zamanla gelişimini tamamladı ve artık Google trafiğinin üçte birinden fazlasını taşıma görevini üstleniyor. Google, 2015 yılında QUIC’i IETF’in bir parçası yapmıştı ve protokol, günümüze gelindiğinde Google QUIC ve IETF QUIC olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Bu zamana kadar Chrome tarayıcıda Google QUIC’e yer veren teknoloji devi, artık bu durumun değişeceğini ifade etti. Google, IETF QUIC teknolojisi sayesinde Chrome tarayıcının “TCP üzerinden TLS 1.3’e göre HTTP’den önemli ölçüde daha iyi performans gösterdiğini” söylüyor.

Örneğin, Google aramalarda gecikmenin %2 azalırken, YouTube’da ise yeniden arabelleğe alma süresinin %9 azaldığı belirtiliyor. Ek olarak Chrome tarayıcının nihai hızı masaüstü sürümde %3, mobil sürümde de %7 artmış durumda.

Bu nedenle şirket, tarayıcısında artık IETF QUIC teknolojisini destekleyeceğini açıkladı. Hatta bu haftadan itibaren Chrome kullanıcılarının %25′lik kısmında söz konusu destek kullanıma sunulmuş durumda. Ayrıca Google, Chrome m85′in henüz IETF QUIC’te 0-RTT’yi desteklemediğini, ancak önümüzdeki aylarda bu desteğin de ekleneceğini açıkladı. IETF QUIC 0-RTT desteğinin eklenmesiyle beraber Google’ın açıkladığı performans istatistiklerinde çok daha fazla artış görülecek.