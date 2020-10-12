Google Asistan hatırlatıcı özelliği G Suite için yeniden aktifleşti
Google, Asistan uygulamasının hatırlatıcı özelliğini G Suite (yeni adıyla Workspace) hesapları için yeniden aktif hale getirdi. Değişiklik ilk olarak Reddit kullanıcılarının bildirmesiyle ortaya çıktı.
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Geçtiğimiz senenin ağustos ayında Google, Asistan uygulamasının hatırlatıcılar işlevini G Suite hesapları için kullanımdan kaldırmıştı. Yaptığı resmi duyuruyla birlikte bu gelişmeyi bildiren şirket, çoğu G Suite kullanıcısının da tepkisini üzerine çekmişti. Bugünlerde, Google’ın Asistan hatırlatıcılarını G Suite (şimdiki adıyla Google Workspace) kullanıcılarına yeniden sunmaya başladığına dair geri bildirimler ortaya çıkmaya başladı.
Google Asistan hatırlatıcı özelliği G Suite hesaplarında yeniden çalışıyor
Önceden telefonunda Google Asistan ile ücretli, kurumsal / iş hesabında oturum açmak ve hatırlatıcı ayarlamak isteyenler, “Üzgünüz, hatırlatıcılar şu anda G Suite kullanıcıları için mevcut değil.” hatasıyla karşılaşıyordu. Google da kullanım deneyimini iyileştirmek üzere çalışırken, G Suite hesaplarında Asistan’ın hatırlatıcı ayarlama özelliğini artık desteklemediğini resmi olarak açıkladı.
Son birkaç gün içerisinde kullanıcılardan gelen raporlara göre bu durum değişiyor. Reddit’te bir grup G Suite / Google Workspace kullanıcısı, telefonunda artık Google Asistan ile hatırlatıcılar oluşturabildiğini söylemekle birlikte bu durumdan memnuniyetini dile getiriyor. Kullanıcılar ayrıca mobil cihazların yanı sıra akıllı hoparlörde de söz konusu işlevin çalıştığını doğruladı.
Bu gelişmenin, geçen haftaki Google Workspace markasıyla bir ilgisi olup olmadığı net değil, Google kanadından resmi bir açıklama da gelmedi. Ancak her halükarda kullanıcılar tarafından hoş karşılanıyor.
Google Chrome IETF QUIC ve HTTP / 3 desteğine kavuşuyor
Google, blog gönderisinde yaptığı duyuruda Chrome tarayıcı için IETF QUIC ve HTTP / 3 teknolojisini desteklemeye başladığını duyurdu. Bunlar sayesinde Google’ın arama motoru ve YouTube, olduğundan çok daha hızlı tepki verecek.
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İnternet ortamında bizi hwp.com.tr, youtube.com vb. tüm sitelere bağlayan tarayıcılarda artık kabul görmüş TDP protokolü, yavaş yavaş yerini daha hızlı teknolojilere bırakmaya yüz tutuyor. Bu hafta Google, blog sayfasında yaptığı duyuruyla beraber Chrome için IETF QUIC ve HTTP / 3 teknolojisini desteklemeye başladığını duyurdu.
Kısaca özetlemek gerekirse QUIC; TCP, TLS ve daha fazlasının özelliklerini birleştiren çiçeği burnunda bir ağ iletimi protokolü. Yalnızca QUIC üzerinden çalışabilen HTTP / 3 ise, web trafiğinin büyük çoğunluğunu taşıyan HTTP protokolünün en son sürümü.
Google Chrome, IETF QUIC ve HTTP / 3 ile daha da hızlanacak
QUIC teknolojisinin geçmişine doğru şöyle biraz baktığımız zaman, ilk olarak Google tarafından geliştirildiğini ve 2013 yılında duyurulduğunu görüyoruz. O zamandan beri bu protokol, zamanla gelişimini tamamladı ve artık Google trafiğinin üçte birinden fazlasını taşıma görevini üstleniyor. Google, 2015 yılında QUIC’i IETF’in bir parçası yapmıştı ve protokol, günümüze gelindiğinde Google QUIC ve IETF QUIC olmak üzere ikiye ayrılıyor.
Bu zamana kadar Chrome tarayıcıda Google QUIC’e yer veren teknoloji devi, artık bu durumun değişeceğini ifade etti. Google, IETF QUIC teknolojisi sayesinde Chrome tarayıcının “TCP üzerinden TLS 1.3’e göre HTTP’den önemli ölçüde daha iyi performans gösterdiğini” söylüyor.
Örneğin, Google aramalarda gecikmenin %2 azalırken, YouTube’da ise yeniden arabelleğe alma süresinin %9 azaldığı belirtiliyor. Ek olarak Chrome tarayıcının nihai hızı masaüstü sürümde %3, mobil sürümde de %7 artmış durumda.
Bu nedenle şirket, tarayıcısında artık IETF QUIC teknolojisini destekleyeceğini açıkladı. Hatta bu haftadan itibaren Chrome kullanıcılarının %25′lik kısmında söz konusu destek kullanıma sunulmuş durumda. Ayrıca Google, Chrome m85′in henüz IETF QUIC’te 0-RTT’yi desteklemediğini, ancak önümüzdeki aylarda bu desteğin de ekleneceğini açıkladı. IETF QUIC 0-RTT desteğinin eklenmesiyle beraber Google’ın açıkladığı performans istatistiklerinde çok daha fazla artış görülecek.
Google Meet servisine ‘Tartışma Odaları’ desteği geldi
Google, Meet için yayınladığı son güncellemede servise Tartışma Odaları (Breakout Rooms) desteği ekledi. Hâlihazırda Zoom’da da var olan bu özellik, bir toplantıdaki katılımcıları farklı gruplara ayırabilmenize olanak sağlıyor.
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Google, video konferans platformu Meet’i kendi alanındaki en büyük rakibi Zoom’dan geri kalmayacak şekilde güncellemeye devam ediyor. Şirket, Meet için yayınladığı en son güncellemeyle birlikte bu servise Tartışma Odaları desteği getirdi.
Yayınladığı blog gönderisinde Google, konferans düzenleyen kişilere katılımcıları gruplar halinde daha küçük odalara ayırma özelliğinin çok talep edildiğini ve aynı anda küçük grup odaların katılımı artırma potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Bu noktada görüşmeyi oluşturan kişi, tamı tamına 100’e kadar tartışma odası oluşturabilecek.
Google Meet tartışma odaları böyle görünüyor
Katılımcılar odalara rastgele ve eşit olarak dağıtılacak, ancak görüşmeyi başlatan kişi isterse katılımcıları manuel olarak farklı odalara taşıyabilecek. Ayrıca moderatörler de tartışmaları izlemek ve katılmak için bir odadan diğerine kolayca geçiş yapabiliyor.
“Enterprise for Education toplantılarını düzenleyenler, artık Meet’teki görüntülü görüşmeler sırasında katılımcıları daha küçük gruplara ayırmak için tartışma odalarını kullanabilir. Katılımcılar, daha küçük grup tartışmalarının ardından orijinal toplantıya kolayca yeniden katılabilir.”
Google Meet için sunulan yeni özellik, şu andan itibaren yalnızca Enterprise for Education sürümü için kullanılabiliyor. Ayrıca Google, Tartışma Odaları’nı bu sene bitmeden diğer Google Workspace müşterileri için de sunacağını belirtti.
Salgın nedeniyle sanal sınıflar ve toplantılar giderek daha yaygın hale geldikçe Google, geçtiğimiz birkaç aydır Meet servisinin üzerine epey düşüyor, yeni araçlar geliştiriyor ve yayınlamaya devam ediyor. Şirketin kullanıcı çekmek adına yaptığı en büyük hamle, bu yılın başlarında görüntülü görüşme hizmetini herkese ücretsiz hale getirmesi ve Android ve iOS’teki Gmail uygulamasına entegre etmesi oldu.
Google Meet uygulamasının yeni tasarımı Android için yayınlandı
Google, video konferans görüşmelerini yapmayı sağlayan Meet platformunun tasarımında işlevsellik ve kolaylık odaklı bir güncelleme yaptığını duyurdu. Güncelleme, bugünden itibaren indirilebiliyor.
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Cuma günkü duyurusunda Google, Meet’in kullanıcı arayüzünde kapsamlı bir değişiklik yaptığını söyledi. Güncellenen arabirimde kullanıcılara yepyeni bir toplantı düğmesi sunuluyor. Bu toplantı düğmesi, temel olarak Meet’in üç işlevini hızlı bir şekilde yapabilmeyi sağlıyor:
- Paylaşmak için toplantı bağlantısı al
- Anında toplantı başlat
- Google Takvim uygulamasında planla
Bunun yanı sıra Google, Meet’in genel renk şemasını da alışılageldik yeşil tonlardan mavi bir renge kaydırdı.
Google Meet uygulamasının yeni tasarımı
Google Meet, özellikle COVID-19 salgınından dolayı çevrim içi video görüşmeleri yapabilmeyi sağlayan platformlara yönelik talebin artmasıyla adından sıkça söz ettirmeye başladı. Öyle ki son zamanlarda Google’ın ‘Google Workspace’ olarak yeniden yapılandırdığı üretkenlik paketinin yükselen yıldızı olmaya devam ediyor.
Hizmet, başlangıçta Gmail uygulamasına entegre edildikten sonra kullanışlılık odaklı bir şekilde yeniden tasarlanmış ve bu tasarım ilk önce iOS kullanıcılarına sunulmuştu. Google, yeni tasarımını aylar sonra nihayet Android kullanıcılarının da beğenisine sunmaya başladı.
Android için Google Meet’in yeni kullanıcı arayüzü, Workspace müşterileri ve kişisel Google hesabı olan herkes dahil olmak üzere tüm kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor. Hemen şimdi Play Store’a gidip uygulamayı güncelleyerek yeni tasarıma kavuşabilirsiniz.