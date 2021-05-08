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General Mobile, sitesinde listelemese de GM 21 ve GM 21 Pro modellerinin detaylarına ulaştık. İlerleyen günlerde duyurusu bekleniyor.

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General Mobile GM 21 özellikleri

Yerli markalarımızdan General Mobile’ın 2021 yılı modellerinden GM 21, tasarımsal olarak iPhone modellerini andıran yapıda geliyor.

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Gök Mavisi, Koyu Mavi ve Siyah renk seçenekleri ile piyasada olacak olan General Mobile GM 21, 164.76 x 76.26 x 9.0 mm boyutlarında ve yakşalık olarak 200 gram ağırlığında. Fotoğraflarına göre plastik bir arka ve çerçeve tasarımı beklediğimiz cihaz ise 6.5 inç boyutunda markasnın “Yeni Nesil Su Damlası Ekran” dediği şekilde damla çentik barındıran yapıda gelecek.

Gücünü daha önce Evkur‘un tasarladığı Trident markalı telefonlarda gördüğümüz Unisoc markasının ürettiği Spreadtrum SC9863 işlemcisinden alan telefonda 32 GB depolama alanı ve 3 GB RAM desteği mevcut. Depolamayı 256 GB’a kadar SD kart ile artırabilmeniz de mümkün. Kamera kanadına geldiğimizde ise gerçekten kafa karıştıran bir dizilim söz konusu. 13 MP değerinde f/1.8 diyafram açıklığı sunan ana kameranın yanı sıra 0,08 MP + 0,08 MP değerinde iki yardımcı kamera var. Yazım hatası mı bilinmez, eğer böyle ise sırf “Üçlü kamera” denmek için konulduğunu söylemek gerekli.

Ön kamera tarafına geldiğimizde ise 8 MP değerinde f/2.0 diyafram açıklığı sunan bir kamera bizleri bekliyor. Telefonda 3,5 mm ses yuvası da mevcut. Android 11 işletim sistemine sahip telefonda 5000 mAh değerinde batarya olsa da şarj değeri belirtilmiyor. Parmak izi okuyucusu ise telefonda arkada konumlandırılmış.

General Mobile GM 21 Pro özellikleri

Şu anda General Mobile sitesinde GM 21 Pro için bir da GM 10 sayfası üzerinden hazırlandığı ve değerlerin değiştirilmediğini görmekteyiz. Farklı olarak sayfanın başında “| Tasarım !! TEST GM 21 Pro ANASAYFA !!” bilgisi yer alıyor. Bu nedenle GM 21 Pro tasarımı ve teknik özelliklerini şu an için bilemiyoruz. Ancak netleştiği zaman içeriğimize ekleyeceğiz. Fakat aldığımız bilgilere göre GM 21 Pro’da açılır-kapanır bir kamera olacağı bilgisine ulaştık.

Fiyat bilgisi de şu an için belli olmayan GM 21 ailesi hakkındaki görüşlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarmayı unutmayın. General Mobile kanadının Qualcomm ile yaşadığı sorunlar nedeniyle tercih ettiğini düşündüğümüz Unisoc firması, görünen o ki Evkur’un Trident’i ardından GM ile Türk tüketicilerine uygun fiyatlı telefon kanadında kendini kanıtlamaya çalışacak.

Fakat, kişisel bir görüş olarak üst seviye telefonlara rakip olmasını beklediğim General Mobile markasının GM21 modelini gördüğüm anda gerçek bir hayal kırıklığına uğradığımı belirtmek isterim. Bakalım zaman ne gösterecek…

General Mobile GM 21 Plus özellikleri

General Mobile’ın GM 21 ailesinde üç farklı model olacak. GM 21, GM 21 Pro’dan farklı olarak General Mobile GM 21 Plus modeli’nin de sayfası GM 10 arayüzünde açıldığını fark ettik. Yine aldığımız bilgilere göre GM 21 Plus’ta MediaTek Helio G35 işlemcisinin olacağını öğrendik. Şu anda test sayfası açık, fakat bilgiler yer almıyor.