2022’de Nothing, kağıt üzerinde kesinlikle klasik olan ancak sıra dışı bir tasarıma sahip bir ürün olan Phone (1) ile akıllı telefonların küçük dünyasını sarstı. Üretici, bu yaz sonunda Phone (2) için bir konferans düzenleyeceğini duyurarak 2023’te tekrar karşımıza çıkacak.

Phone (2) 11 Temmuz’da tanıtılacak. Duyuru kartı sade ancak tasarım hakkında şimdiden çok şey söylüyor. Glyph sistemi (arkadaki dinamik LED’ler), düzende yapılan birkaç küçük değişiklikle birlikte korunmuş. Görsellik açısından bir devrim beklenmiyor.

Nothing Phone (2) Temmuz ayında tanıtılacak

Come to the bright side. Meet Phone (2) on 11 July, 16:00 BST. Join us for the official launch on https://t.co/pLWW07l8G7 pic.twitter.com/WoSw0gLJOx — Nothing (@nothing) June 13, 2023

Birkaç ay önce Nothing, akıllı telefonunun ilk modelin fiyatını aşmadan üst sınıf Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 işlemciyle donatılacağına dair güvence verdi. Gerisi ise tam bir muamma.

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Sızıntılar arasında, Phone 1’den biraz daha büyük olan 6,7 inçlik bir ekrana sahip olacak. Kamerra tarafında, fiyatına göre iyi bir telefon olması amacıyla iki sensör bulunacak. Son olarak, Telefon (2) üç yıllık büyük Android güncellemelerine sahip olacak.

Phone 2, Nothing’in 2023 yılındaki ikinci ürün duyurusu ve aynı zamanda ikinci devam ürünü olacak. Bu yılın Mart ayı sonunda Nothing Ear 2 kulaklıklarını piyasaya sürmüş ve markanın ilk ürünü olan Nothing Ear 1’i takip etmişti.