2022’de Nothing, kağıt üzerinde kesinlikle klasik olan ancak sıra dışı bir tasarıma sahip bir ürün olan Phone (1) ile akıllı telefonların küçük dünyasını sarstı. Üretici, bu yaz sonunda Phone (2) için bir konferans düzenleyeceğini duyurarak 2023’te tekrar karşımıza çıkacak.

Phone (2) 11 Temmuz’da tanıtılacak. Duyuru kartı sade ancak tasarım hakkında şimdiden çok şey söylüyor. Glyph sistemi (arkadaki dinamik LED’ler), düzende yapılan birkaç küçük değişiklikle birlikte korunmuş. Görsellik açısından bir devrim beklenmiyor.

Come to the bright side.

Meet Phone (2) on 11 July, 16:00 BST.

Join us for the official launch on https://t.co/pLWW07l8G7 pic.twitter.com/WoSw0gLJOx

— Nothing (@nothing) June 13, 2023