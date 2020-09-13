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Güncelleme

GeForce Now, yeni oyunlar ve özelliklerle güncellendi

Nvidia GeForce Now

GeForce Now, NVIDIA’nın yayınladığı yeni güncellemeyle birlikte yepyeni oyunları kullanıcılara sunmaya başladı. Bunun yanı sıra NVIDIA, platformun kullanışlılığını artırmak amacıyla birtakım özellikler de ekledi.

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NVIDIA, bulut oyun servisi GeForce Now için yayınladığı yeni güncellemeyle birlikte ChromeOS desteği başta olmak suretiyle yeni özellikler ekledi. Ayrıca 10 yeni oyun ile GeForce Now’un kütüphanesini genişleten güncellemenin kullanıcıları memnun edecek en dikkat çekici tarafının ChromeOS desteği olduğunu söyleyebiliriz, zira söz konusu destek uzun zamandır bekleniyor. NVIDIA, bu adımıyla oyuncuların bir isteğini daha yerine getirmiş oldu.

Yeni GeForce Now özellikleri

9 Eylül 2020 tarihinden itibaren yayınlanan yeni güncelleme, GeForce Now’a şu özellikleri getiriyor:

NVIDIA Ansel

GeForce Now Ansel

Ansel ile çekilmiş bir oyun fotoğrafı

Kullanıcıların oynadıkları oyundaki istedikleri kısmın bir ekran görüntüsünü profesyonel düzeyde çekmelerini sağlayan fotoğraf modu Ansel, yeni güncellemeyle beraber artık GeForce Now platformunda da kullanılabiliyor. NVIDIA Ansel sayesinde oyun deneyimlerinizi üstün çözünürlük, 360 derece görüntü, HDR ve stereo özellikli fotoğraflarla yakalayıp paylaşabilirsiniz.

Chromebook için Steam Sync desteği

NVIDIA’nın yayınladığı güncellemeyle gelen bir başka yenilik, daha önce Windows ve Mac’te bulunan ‘Steam kütüphanesini GeForce Now ile eşitleme’ özelliğinin Chromebook’lara da gelmesi oldu. Böylece Chromebook kullanıcıları, Steam’deki oyunlarını eşitleyerek doğrudan GeForce Now ile uyumlu olan oyunları bulabilecek.

Chromebook kullanıcılarına sunulan diğer bir imkan, Game Ready Sürücüsü desteği. Bu desteğin olması, Chromebook sahiplerinin desteklenen oyunlarda 1080P 60FPS’in keyfini çıkarabileceği anlamına geliyor. Ek olarak kullanıcılar, NVIDIA’nın ışın izleme teknolojisi ve DLSS 2.0′ın nimetlerinden de faydalanabilecek.

GeForce Now için sunulan yeni oyunlar

NVIDIA, bulut oyun hizmetine yeni özelliklerin yanı sıra yeni oyunlar da ekledi. Bu oyunlar ise şu şekilde sıralanıyor:

◾ Star Renegades
◾ Railway Empire
◾ Where the Water Tastes Like Wine
◾ Dungeon of the Endless – Crystal Edition
◾ Endless Legend – Emperor Edition
◾ Pro Cycling Manager 2019
◾ Skullgirls
◾ UBOAT
◾ Assassin’s Creed Chronicles: China
◾ Endless Space 2

NVIDIA, görünen o ki bulut tabanlı oyun platformu işini epey bir büyütmek ve kendisine bu alanda albeniler kazandırmak için tam gaz çalışmaya devam ediyor.

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1 yorum

1 yorum

  1. enes

    13 Eylül 2020 at 12:23

    Bu geforce now a gta 5 dışında herşey geliyor gta 5 ne zaman gelecek yaw

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Güncelleme

Messenger, yanlış haberleri engelleyecek yeni özelliğe kavuştu

3 Eylül 2020 19:30

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Facebook Messenger

Facebook Messenger uygulamasına, yanlış haberlerin yayılmasını engellemek amaçlı yeni bir özellik geldi. Yeni özellik ile beraber Messenger’da bir mesajı en fazla 5 kişiye iletmek mümkün olacak.

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Facebook, ilk olarak WhatsApp için kullanıma sunduğu mesaj iletme sınırını bu kez diğer mesajlaşma uygulaması Messenger’a getirdi. Hatırlanacağı üzere WhatsApp, yalan haberlerin yayılmasını engellemek amacıyla bir mesajın iletilerek gönderilmesini sınırlıyor; işte şimdi benzer bir sınırlama, Messenger’da da olacak.

Messenger, yanlış haberleri engelleyecek yeni güncelleme aldı!

Her ne kadar mesaj iletme sınırının yalan haberleri engellemek için etkili bir mücadele olmadığı düşünülse de, Facebook’un açıklamaları bunun tam tersi olduğunu gösteriyor. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre mesajların iletilmesini sınırlamak, yalan haberlerin viral olmasını engelleme noktasında oldukça fayda sağlıyor. Öyle ki WhatsApp da geçen ay, bu sınırlama dolayısıyla iletilen mesajların sayısında %70′e kadarlık bir düşüş yaşandığını söylemişti. Bu bağlamda Facebook, Messenger uygulamasına da bu özelliği getirerek ilgili mesajın sadece 5 farklı sohbete iletilebilmesini sağlayacak.

Facebook Messenger

Messenger platformunun gizlilik ve güvenliğinden sorumlu yöneticisi Jay Sullivan, yeni güncellemeyi; “Kaosa neden olmak, belirsizlik yaratmak veya yanlışlıkla doğru bilgileri baltalamak isteyenlerin çabalarını engellemeye yardımcı olmak için Messenger’da yönlendirme sınırı getiriyoruz. Messenger’ın arkadaşlarınız ve ailenizle bağlantı kurmak için güvenli ve güvenilir bir platform olmasını istiyoruz.” ifadeleriyle duyurdu.

Elbette ki şirketin bu adımı yalan haber yayılımını kökten durdurmayacak. En nihayetinde yalan haberlerin yayıldığı tek yer Facebook ekosistemi değil. Ancak Messenger uygulamasının dünya çapında 1,5 milyardan fazla kullanıcısı olduğunu düşündüğümüzde, böyle bir sınırlamanın oldukça fayda sağlayacağını ifade edebiliriz.

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Güncelleme

Word uygulamasına ses dosyalarını metne çevirme özelliği geldi

25 Ağustos 2020 19:35

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Microsoft Word uygulamasının çevrimiçi sürümü, bugün gelen yeni güncellemeyle beraber ses dosyalarını otomatik olarak metne dönüştürebilme özelliğine kavuştu.

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Word, ses dosyalarını metne dönüştürebilecek

Microsoft bugün Wordün web sürümü için yayınladığı güncellemede, uygulamaya ses transkripsiyon özelliği ekledi. Her türlü ses dosyasının metinsel dökümünü elde edebilmenizi sağlayan yeni özellik, Microsoft 365 aboneleri için Word’ün web sürümünde yer alıyor. Ayrıca Microsoft, kullanıcılara dönüştürdüğü metinleri kopyalama imkanı da veriyor.

Bu noktada Microsoft’un yapay zekası, yüklediğiniz ses dosyasında eğer varsa her konuşmacıyı ayrı ayrı tanımlayarak “Konuşmacı 1, Konuşmacı 2…” olarak ayrı bölümlerle Word belgesine ekleyecek. Ayrıca Word; bilgisayarınızdaki 200 MB’a kadar MP3, WAV, M4A ve MP4 dosyalarının yanı sıra dahili ses kayıt özelliğiyle kaydettiğiniz sesleri de metne çevirmeyi destekliyor. Böylece o an için hızlı bir şekilde kayıt yapmanız gerektiğinde, harici bir ses kayıt yazılımı arayışına girmenize gerek kalmayacak.

Word ses dosyasını metne çevirme

Eğer metne çevirmek istediğiniz ses dosyasını bilgisayarınızdan seçerseniz, bu durumda Word’ün bu sesi işleyip metinlerin dökümünü çıkarma süresi doğal olarak uzayacaktır; ancak eğer uygulamanın kendi kayıt aracını kullanarak ses kaydı yaptığınızda ise, bu işlemin saniyeler içinde tamamlanacağı belirtiliyor.

Yalnız bu özellik şu anda sadece İngilizce ses dosyalarını destekliyor olsa da, Micosoft’un diğer diller için de transkripsiyon desteği konusundaki çalışmaları devam ediyor. Muhtemelen, kısa süre içerisinde İngilizce dışında diller de göreceğiz.

Öte yandan Microsoft, yeni transkripsiyon özelliğini bu yıl bitmeden Word uygulamasının iOS ve Android sürümüne de getirecek. Bu arada aylık 5 saat yani 300 dakikalık ses dosyalarıyla sınırlandırılan yeni özelliğin ücretsiz olmadığını ve sadece Microsoft 365 abonelerine sunulduğunu da belirtelim.

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Akıllı Telefonlar

Huawei açıkladı; eski telefonlar güncelleme almaya devam edecek

20 Ağustos 2020 10:36

Yazan:

Huawei geçici genel lisans

Huawei, Google Mobil Servisleri’ne sahip olan telefonlarının hala yazılım güncellemesi almaya devam edeceğini ifade etti. Yapılan açıklamaya göre, halihazırda Google Servisleri’ne sahip telefon kullanıcılarının endişe etmesine gerek yok.

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Geçtiğimiz günlerde, ABD’nin Huawei’ye uyguladığı Google yasağından etkilenmeyen telefonları bile olumsuz anlamda etkileyecek bir gelişme yaşanmıştı. Buna göre; ABD hükümeti tarafından Huawei’ye verilen geçici genel lisans süresinin dolduğu ve bundan dolayı içinde Google Mobil Servisleri (GMS) bulunan akıllı telefonların bile artık güncelleme alamayacağı söyleniyordu.

Huawei Google Servisleri

Huawei, Google yüklü telefonların güncellenmeye devam edeceğini söyledi

İşte tüm bu söylentilerle alakalı Huawei, Twitter’dan bir takipçisine verdiği cevapta mevcut cihazların olumsuz etkilenmeyeceğini ve hala güncelleme desteği verileceğini söyledi. Bu durumun, aynı zamanda Huawei’nin alt markası olan Honor akıllı telefonlar için de geçerli olduğunu ekleyelim. Yani telefonunda Google Play ve ona bağlı servisleri yüklü olan Huawei ve Honor kullanıcıları, yazılım güncellemelerini sorunsuz bir şekilde almaya devam edecek.

Bilindiği üzere Huawei, ABD hükümetinin uyguladığı Amerikan şirketleriyle iş yapma yasağından beri ürettiği akıllı telefonlarda GMS’ye yer veremiyor. Hatta bu nedenle şirket, kendine has benzersiz bir ekosistem yaratmak için hem yazılım hem de donanım tarafında da çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Ancak geçici genel lisansının dolmasından ötürü, kullanıcılar da oluşan bir panik havası vardı. Bu bağlamda şirketin, kafa karışıklığını gidermek açısından bu açıklamayı yapmasının insanların içine su serptiğini söyleyebiliriz.

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