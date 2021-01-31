GeForce Now Google Chrome ve Mac için geliyor

Nvidia GeForce Now bulut oyun servisi Google Chrome tarayıcısı için resmi destek almaya başladı. Aynı zamanda macOS üzerinde güncellenen uygulama, artık yeni M1 çipli cihazları da destekliyor.

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Chrome desteği herhangi bir cihaz üzerinden internet tarayıcısını kullanarak anlık oyun oynanabileceği anlamına geliyor. Bununla beraber XDA Developers tarafından tespit edildiğine ve Tom’s Hardware tarafından iletildiğine göre; düşülen notlarda Nvidia, Google tarayıcısına desteğin sadece Windows ve macOS sistemlerinden verildiğini belirtiyor.

Linux oyuncuları ise böylelikle biraz hayal kırıklığına uğramış durumdalar. Ancak yine de Linux üzerinden oyun oynayanlar sistemi deneyebilirler. Çünkü Nvidia tarafından not edildiğine göre sistemin diğer platformlarda da çalışma ihtimali var. Sadece o platformlara resmi olarak destek verilmiyor.

Firma sık girilen oyunları daha hızlı açmak için sisteme yeni kısa yollar eklediğini de bildiriyor. Bunlardan birinde ise bir oyunun detaylar seçeneğine girdikten sonra +SHORTCUT seçeneğinin seçilmesiyle masaüstünde oyunun kısa yolu oluşturulabiliyor.

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Sisteme gelen son güncelleme ARM tabanlı M1 işlemcisine sahip Apple Mac desteğini de beraberinde getiriyor. Bu güncelleme ise resmi macOS uygulamasına geliyor.

GeForce Now Google Chrome ve Mac desteği böylelikle resmileşmiş oldu

Daha önce GeForce Now sistemini Windows üzerinden Google Chrome tarayıcısında çalıştıran insanlar zaten mevcuttu. Ancak bunu resmi olmayan bir şekilde yapıyorlardı. Şimdi gelen resmi destekle beraber tam optimize olmuş bir sistem kullanıcıları bekliyor. Böylelikle oyunlardan gelecek geribildirim ve hissedilen takılmalar konusunda da gelişmeler görebiliriz.

Son olarak Tom’s sitesinin Chrome üzerinden GeForce Now denemesi yaptığını ve uygulamadakine oldukça yakın bir şekilde performans aldığını belirttiğini söylemeliyiz. Bununla beraber tarayıcıda bazı seçeneklerin eksik olduğu görülebiliyor. Bu seçeneklerin arasında saniye başına kareyi 30 FPS’e düşürme veya düşük internet koşullarına yönelik sunulan seçenekler de mevcut.

Dolayısıyla eğer imkan var ise GeForce Now uygulamasını kullanmak daha mantıklı gözüküyor. Ancak yine de Google Chrome üzerinden hızlıca sisteme ulaşabilmek de oldukça kullanışlı bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.