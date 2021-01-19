Bulut üzerinden oyun oynamanın en iyi yolu olan GeForce Now, Turkcell ile iş birliği yaparak geliyor. Popüler servisin sunucuları Türkiye’de de olacak.

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GeForce Now, kullanıcılarına internet akışı üzerinden oyun oynatan bir bulut servisidir. Nvidia’nın sahibi olduğu sistemin kullanıcıları, herhangi bir donanıma ihtiyaç duymadan isterlerse eski bir bilgisayardan, isterlerse sıradan bir akıllı cep telefonundan sisteme bağlanarak oyun oynayabiliyor. Servis oyun oymamak için sadece stabil ve yüksek hızlı internet bağlantısı talep ediyor. Türkiye’deki kur, kötüye giden ekonomi ve vergiler yüzünden oyun oynatabilecek donanımlara erişemeyen kullanıcılar, isterlerse ülkemizde de bu sistem üzerinden oyun oynayabiliyor. Servisin ülkemizdeki kullanıcıları için bir iyi haber daha geldi. GeForce Now, Turkcell ile beraber Türkiye’ye geliyor.

GeForce Now Turkcell ile Türkiye’ye geliyor

Şu ana kadar ülkemizde bu servisten yararlanan kullanıcılar, Almanya’daki ya da Avrupa’nın diğer bölgelerindeki sunucular üzerinden bağlantı sağlıyordu. Bu özellikle sistemin bu bölgelerde yaşayan kullanıcılara göre daha dezavantajlı olmasına ve araya daha fazla gecikmesine sebep oluyordu. Oyunlardaki bu gecikme, oyuncunun verdiği komut ve ekrana gelen görüntü arasında bir fark yaratarak oyun deneyiminin kötüye gitmesine sebep oluyor. GeForce Now, Turkcell ile yapacağı ortaklıkla bu sorunu çözmeyi planlıyor. Gelen bilgilere göre GeForce Now, Turkcell GamePlus iş birliği yaparak Türkiye’de hizmet verecek. Bu beraberlik daha iyi bir performans ve daha az gecikme süresi sunarak genel oyun deneyimini arttıracak. Turkcell, şimdiden ön kayıtları GamePlus internet sitesinden almaya başlamış durumda. Ortaklığın diğer detayları henüz bilinmezken, bu haber ülkemizdeki oyuncular oldukça sevinecek gibi.

Kalkan oyunlar

GeForce Now, geçtiğimiz yıl ilk çıkış yaptığında, bazı oyun firmalarından tepki görmüş ve bu firmalar sistemden çıkma kararı almışlardı. Bazıları zaman içinde geri gelse de hala Rockstar, Capcom ve EA gibi bazı büyük şirketlerin oyunları sistemde yok. Kullanıcıları GeForce Now, Turkcell ortaklığı kadar çok mutlu edebilecek bir şey varsa, o da muhtemelen bu şirketlerin sisteme geri dönmesidir. Umarız yakın zamanda konuyla ilgili yeni güzel haberler gelir. Gelişmeler için takipte kalın…

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