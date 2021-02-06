Haber
GeForce Now GamePlus, Mart ayında oyuncularla buluşacak!
Nvidia’nın yaklaşık bir yıl önce oyuncularla buluşturmuş olduğu GeForce Now hizmeti, yerel sunucusuna Turkcell ile kavuşmuştu. Turkcell sunucuları üzerinde çalışan Now himzeti GamePlus, yakında oyuncularla buluşacak.
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Bulut tabanlı oyunculuk için oldukça radikal adımlar GeForce Now ile gelmişti. Kaliteli bir internete altyapısı giriş seviyesi cihazlarla dahi oyun oynamak, GFN ile mümkün hale gelmişti. Düşük gecikme sürelerinin deneyim açısında oldukça önemli olduğu servis, bazı noktalarda yerel işbirliklerine gidiyor. Nvidia, Türkiye için yerel sunucu tercihini ise Turkcell’den yana yapmıştı. Bununla beraber ülkede yerel sunucu sağlanması, oyunların çok daha iyi kalitede oynanması açısından önemli bir adım. GeForce Now için geçtiğimiz gün sunucu testlerine başlayan Turkcell, GamePlus Twitter hesabı üzerinden servisle alakalı paylaşımda bulundu.
Beklediğin haber…💚 pic.twitter.com/RufP4MrCxU
— GeForce NOW powered by GAME+ (@GFNbyGAMEPLUS) February 6, 2021
GamePlus, Mart ayında kullanıcılarla buluşacak
GeForce Now’ın yerel kanadı olacak olan GamePlus hizmeti, Mart ayında oyuncularla buluşacak. Turkcell, hizmetin duyurulmasının ardından kullanıcıların aklında beliren ilk soruya bu gönderiyle beraber yanıt vermiş oldu. Diğer soru olan fiyatlandırma konusunda ise halen bir açıklama bulunmuyor.
Diğer ülkelerdeki yerel servislerin oldukça geniş bir skaladaki fiyatlandırması, Turkcell’in hamlesini tahmin edilemez kılıyor. Şirketin GamePlus hizmetini uygun fiyatlı tutması halinde büyük bir kitleyi tarafına çekmesi kuvvetle muhtemel. Bununla birlikte hizmet aktif olduğunda hemen faydalanmak için buraya tıklayarak ön kayıt alanına ulaşabilirsiniz.
Genel
Suzuki Hayabusa üçüncü nesliyle Türkiye’ye geliyor
Suzuki Motosiklet; en üst düzey spor motosiklet kategorisinde yer alan efsane GSX-R 1300 Hayabusa modelinin üçüncü neslini tanıttı. Yeni model, Avrupa ile Türkiye’de eş zamanlı olarak nisan ayında satışa sunuluyor.
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İlk olarak 1999 yılında tanıtılan, dünyanın en hızlı seri üretim motosikleti unvanını alan ve şimdiye kadar 189 bin 100 satış adedi geçen Hayabusa, üçüncü nesliyle de üstün performansını motosiklet tutkunlarıyla buluşturuyor. Hayabusa, üçüncü nesliyle bir kez daha hayranlık uyandırıyor.
Suzuki mühendisleri tarafından birçok iyileştirmelerle geliştirilen yeni Hayabusa, çevreci motoruyla da dikkati çekiyor.
Güçlü ve agresif hatlarını daha kontrollü ve daha konforlu bir sürüşle buluşturan üçüncü nesil Hayabusa, kullanıcıların sorunsuz deneyimler edinmeleri amacıyla da ileri teknolojileri bünyesinde barındırıyor.
Yeni Hayabusa’da 3 farklı seçenekle sunulan 2 tonlu gövde rengi aerodinamiği vurguluyor. Ayrıca yan gövde kaplamalarındaki V şeklideki krom süslemeler ise güç ve hız kavramlarına vurgu yapıyor. Bununla birlikte görünümdeki bu gelişmişlik algısı, İngilizce ve Japonca logolarla da destekliyor.
Suzuki Hayabusa, 1340cc hacimli motoruyla performansı ve aerodinamik yapısıyla da en ideal yol tutuşunu vadediyor. Ayrıca motosiklet; sahip olduğu Suzuki Akıllı Sürüş Sistemi ile de motosiklet sürücülerinin, sürüş deneyimlerini geliştirmelerine katkı sağlıyor.
Yeni Hayabusa; 187 beygir güç ve 150 Nm tork üretiyor. Motorsiklet, Euro 5 emisyon standardına uyumlu hale getirilmek için kapsamlı bir yapılandırma sürecinden geçti. Bununla birlikte yeni Hayabusa’nın maksimum hızı da elektronik olarak 300 km/s ile sınırlandırılmış. Ayrıca yeni nesil Suzuki Hayabusa, 0-100 km/s hızlanmasını ise sadece 3.2 saniyede tamamlıyor.
Son olarak yeni nesil Suzuki Hayabusa; Doğan Trend Otomotiv güvencesiyle nisan ayında stoklarla sınırlı olarak Türkiye’de tanıtıma özel 299 bin TL’den satışa sunulacak.
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Akıllı Telefonlar
Oppo, bu ay ColorOS 11 güncellemesi alacak cihazları paylaştı!
Geçtiğimiz ay olduğu gibi Oppo kanadı, güncelleme takvimiyle alakalı detayları paylaşmaya devam ediyor. Şubat ayı içerisinde ColorOS 11 alması planlanan modelleri paylaşan şirket, kullanıcılarını bilgilendirme konusunda bir adım önde görünüyor.
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Eylül ayından bu yana ColorOS 11 için güncelleme programını paylaşan Oppo, 2021’de de geleneğini sürdürüyor. Ocak ayındaki programını tamamlayan şirket, Şubat ayı için de güncelleme takvimini paylaştı. GizmoChina’ya göre şirket, Beta ve Kararlı sürüm olmak üzere iki çatıda topladığı cihazlara ilgili günlerde güncelleme vermeye başlayacak. Cihazlar ve dağıtımlarıyla alakalı daha detaylı bilgi için aşağıda yer alan listeyi inceleyebilirsiniz:
ColorOS 11 Beta
Dağıtımı devam edenler
- Reno 2F (Hindistan)
- Reno 10x Zoom (Hindistan)
- F15 (Hindistan)
27 Şubat’tan itibaren alacaklar
- A91 (Endonezya)
ColorOS 11 Karalı
Dağıtımı devam edenler (EU, EEA*)
- Find X2 (İspanya, İsviçre, Türkiye, Ukrayna, Romanya)
- Find X2 Pro (İsviçre, Belçika, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda)
- Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition
- Reno4 (Polonya)
- Reno4 5G (Fransa, İsviçre, İtalya)
- Reno4 Pro 5G (Fransa, İsviçre)
- Reno4 Z 5G (Fransa)
- Reno4 Lite (Türkiye, Ukrayna, Polonya, Romanya, Moldova)
- Reno3 (Türkiye, Polonya, Ukrayna)
- A72 (Hollanda)
- A52 (İtalya, İspanya)
Şubat ayı içerisinde alacaklar (EU, EEA)
- Reno4 5G (Portekiz, İtalya)
- Find X2 Neo (Haollanda, Fransa, İspanya)
- Reno3 Pro (Ukrayna)
- Reno4 Pro (Ukrayna)
*EU– Avrupa Birliği, EEA- Avrupa Ekonomik Alanı
Diğer Bölgeler için
- Find X2
- Find X2 Pro
- Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition
- Find X2 Neo
- Find X2 Lite
- Reno4 5G
- Reno4 Pro 5G
- Reno4 Z 5G
- A93
- F17 Pro
- Reno4 F
- Reno4 Pro 4G
- Reno4 4G
- Reno4 Lite
- Reno3 Pro 4G
- Reno3 4G
- A72
- A92
- A52
- F11
- F11 Pro
- F11 Marvels Avengers Limited Edition
- A9
27 Şubat itibariyle alacak olanlar
- OPPO Reno3 Pro 5G (Rusya, Kazakistan)
Bu modellerin operatör özel modellerini kapsamadığını, onların bu program haricinde bir güncelleme takvimi olduğunu da belirtelim.
Güvenlik
Google Chrome güncellemesi büyük bir güvenlik açığını kapatacak
Google, Chrome internet tarayıcısı için önemli bir güvenlik yaması içeren yeni bir güncelleme yayınladı. Çözüme kavuşturulan ve CVE-2021-21148 ismiyle bilinen güvenlik açığı bir süredir kullanımdaydı.
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Teknoloji devi güvenlik açığıyla alakalı olarak başka tehditleri tetiklememek adına fazla detay vermedi. Aynı şekilde firmanın fazla bilgi paylaşmamasının altında; aynı hatayı barındırma ihtimali olup çözümü olmayan üçüncü parti uygulamalarını düşünmesi de var.
Diğer taraftan paylaşılanlara göre bu hata “yüksek” seviyede risk barındırıyor. Sistem açığını bulan kişi ise güvenlik araştırmacısı Mattias Buelens. Ki böylelikle güvenli bir çevrimiçi alan oluşturmada hata bulma programlarının oynadığı rolün öneminin altı çiziliyor.
Google Chrome tarayıcısının otomatik güncelleme özelliği tarayıcının yeni versiyonunu getirecektir. Ancak kullanıcıların Chrome tarayıcısını veya bilgisayarını sıkça yeniden başlatmaması durumunda aksamalar olabiliyor. Bu güncellemenin önemini de göz önüne alacak olursak fazla geciktirmemenin iyi bir fikir olduğunu söyleyebiliriz.
Google tarafından hatayla ilgili bilgi verilmemesi hangi açıkların kapandığını da öğrenmemizin önüne geçiyor. Ancak ZDNet tarafından bildirildiğine göre Buelens’in açıklamasından hemen sonra Microsoft, Kuzey Koreli bilgisayar korsanları tarafından Chrome açığı kullanılarak yapıldığı düşünülen bir saldırı bildirimi yaptı. Dolayısıyla da bazı siber güvenlik araştırmacıları bu iki olayın bağlı olduklarını düşünüyor.
Google firmasının güvenlik takımı son zamanlarda sistem açıklarıyla alakalı oldukça yoğun çalışıyor gibi. Öyle ki son zamanlarda diğer hatalar için de getirilen yamaların yanında Google; Web Store sayfasından zararlı eklentileri de bir süredir kaldırmaya çalışıyor.
Forumdan Son Mesajlar
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Yazan: mehmett, 5 saat önce
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Yazan: levent_orgun, 5 saat önce
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Suzuki Hayabusa üçüncü nesliyle Türkiye’ye geliyor
GeForce Now GamePlus, Mart ayında oyuncularla buluşacak!
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