GeForce Now bir yaşına yeni oyunlar ve M1 desteğiyle girdi

Bir seneyi deviren Nvidia firmasının bulut oyun servisi GeForce Now Şubat ayında yeni oyunlar getiriyor. Gelecek 30’dan fazla oyun içerisinden 13’ü aktifleşmiş durumda.

Onun dışında ise geçen hafta belirttiğimiz üzere hizmet Google Chrome resmi desteğini almıştı. Bununla beraber beklenildiği üzere M1 işlemcili macOS cihazlara GeForce Now uygulaması desteği de gelecekti. Yeni Mac’lere gelen destek ise dün aktif hale geldi.

M1 işlemcili MacBook veya Mac mini cihazlarına gelen güncellemeyle kullanıcıların uygulamanın 2.0.27 versiyonunu indirmeleri mümkün.

Nvidia kullanıcılarla birinci yıl kutlaması adı altında bazı istatistikler de paylaştı. Bunlardan en göze çarpanlardan biri olarak da sistemde toplamda harcanan 175 milyon saat olduğunu görebiliyoruz.

GeForce Now şu anda 800 farklı oyunu destekler halde. Tabii ki Nvidia firmasının planları arasında bu sayıyı git gide artırmak da yer alıyor. Özellikle de bunun için sarf ettiği çabalar kapsamında firma her Perşembe günü GFN (GeForce Now) Perşembesi adı altında yeni oyunları sisteme getiriyor. Bu günün ve etkinliğin Nvidia yönünden “yeni oyunların, özelliklerin ve haberlerin haftalık olarak kutlanması” olarak tanımlandığını da görebiliyoruz.

GeForce Now bulut oyun servisi bildiğiniz üzere Türkiye’ye de Turkcell aracılığıyla girmek üzere. Sistemin ülkemizdeki durumu hakkında ise çok az şey biliniyor. Dolayısıyla bulut oyun sisteminin burada da genel özellikleri belli olana ve stabil bir şekilde çalışana dek biraz daha beklememiz gerekecek gibi.