İnternet
GeForce Now bir yaşına yeni oyunlar ve M1 desteğiyle girdi
Bir seneyi deviren Nvidia firmasının bulut oyun servisi GeForce Now Şubat ayında yeni oyunlar getiriyor. Gelecek 30’dan fazla oyun içerisinden 13’ü aktifleşmiş durumda.
Onun dışında ise geçen hafta belirttiğimiz üzere hizmet Google Chrome resmi desteğini almıştı. Bununla beraber beklenildiği üzere M1 işlemcili macOS cihazlara GeForce Now uygulaması desteği de gelecekti. Yeni Mac’lere gelen destek ise dün aktif hale geldi.
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M1 işlemcili MacBook veya Mac mini cihazlarına gelen güncellemeyle kullanıcıların uygulamanın 2.0.27 versiyonunu indirmeleri mümkün.
Nvidia kullanıcılarla birinci yıl kutlaması adı altında bazı istatistikler de paylaştı. Bunlardan en göze çarpanlardan biri olarak da sistemde toplamda harcanan 175 milyon saat olduğunu görebiliyoruz.
GeForce Now şu anda 800 farklı oyunu destekler halde. Tabii ki Nvidia firmasının planları arasında bu sayıyı git gide artırmak da yer alıyor. Özellikle de bunun için sarf ettiği çabalar kapsamında firma her Perşembe günü GFN (GeForce Now) Perşembesi adı altında yeni oyunları sisteme getiriyor. Bu günün ve etkinliğin Nvidia yönünden “yeni oyunların, özelliklerin ve haberlerin haftalık olarak kutlanması” olarak tanımlandığını da görebiliyoruz.
GeForce Now bulut oyun servisi bildiğiniz üzere Türkiye’ye de Turkcell aracılığıyla girmek üzere. Sistemin ülkemizdeki durumu hakkında ise çok az şey biliniyor. Dolayısıyla bulut oyun sisteminin burada da genel özellikleri belli olana ve stabil bir şekilde çalışana dek biraz daha beklememiz gerekecek gibi.
Güvenlik
DuckDuckGo internet güvenliğini başka bir seviyeye taşıyor
Geçen yılın sonlarına doğru DuckDuckGo, Global Gizlilik Kontrolü (GPC) adlı gizlilik odaklı oluşuma dahil oldu. Farklı organizasyonların ve kişilerin bulunduğu oluşumda; kullanıcıların internet takibiyle alakalı olan haklarına belli bir değer standardı getirmek odak noktası. Şimdi ise arama platformu çevrimiçi gizlilik korumasını başka bir seviyeye çıkartıyor.
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Dün DuckDuckGo tarafından açıklandığına göre; firma bütün Android ve iOS uygulamaları ve Chrome, Edge ve Firefox eklentilerinde GPC ayarlarını aktifleştirdi. Dahası, özellik varsayılan aktif bir ayarlamaya sahip olacak. Böylelikle GPC aktif haldeyken ziyaret edilen web sitelerinde takip edilmenin istenmediği sitelere bildirilecek.
DuckDuckGo zaten ağ gezintilerinde gizliliğe verdiği önem ile tanınan bir arama motoru. Ancak GPC özelliğiyle bu durum daha da güçlendirilip fazladan resmi bir korunma katmanı sunuluyor. Özellikle de bazı bölgelerdeki web sitelerinin bilgileri sattığını veya paylaştığını göz önünde bulundurursak…
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Bu işlevin ilk aşamalarına katılan New York Times, Washington Post ve Automattic gibi gazetelerin editörleri; kendi sitelerini ziyaret eden kişiler için bu özelliğin çalıştığını gördüklerini söylüyorlar.
Özelliği sizin denemek istemeniz durumunda ise DuckDuckGo uygulamasının iOS ve Android üzerinden en son versiyonunu indirmeniz gerekiyor. Bilgisayarlarda da Chrome, Edge veya Firefox için DuckDuckGo Privacy Essentials eklentisinin yeni versiyonlarına güncellenmesi yeterli oluyor.
İnternet
Microsoft Edge profiller arası geçişi kolaylaştırıyor
Microsoft Edge, kullanıcıların farklı profiller arası geçiş yapmalarını kolaylaştıracak bir özellik üzerinde çalışıyor.
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Yeni özellik tarayıcının Canary ve Dev versiyonları için şu anda ulaşılabilir durumda. Ancak bu versiyonları kullanan kişilerin Windows 10 2004 veya üstü bir versiyonu kullanmaları şart koşuluyor. Microsoft firmasının bu özelliği Edge Beta ve stabil sürümü için ne zaman yayınlayacağı hakkında ise net bir bilgi henüz yok.
Edge profil desteğini 2019 yılında vermeye başlamıştı ancak kullanıcılar şimdiye kadar tek bir profil kullanmak durumundaydılar. Şimdi ise konu hakkında yetkililerin de yaptığı açıklamaya göre; yeni profil değişimi özelliği ile birlikte web uygulamaları kullanılırken uygulama üzerinden örneğin özel ve iş profilleri arasında hızlıca geçiş yapılabilecek.
Belli bir uygulama kullanırken profil değiştirmek istenmesi durumunda ise kullanıcılar ,uygulamanın başlık kısmındaki profil ikonunu bulmak durumundalar. Ardından ise başka bir profil seçimi yapıp ikinci bir uygulama penceresinin açılmasını onaylayabiliyorlar.
Microsoft profil seçenekleriyle alakalı olarak bir süredir çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda firma, kullanıcılardan aldığı geri bildirimleri de dikkate almaya çalışıyor gibi duruyor. Öyle ki firma, bu özellik için kullanıcılara her bir uygulama indirildiğinde varsayılan profili seçmek isteyip istemediklerinin yanında buna benzer bazı sorular da yöneltmeye devam ediyor.
İnternet
Mozilla Firefox yeni tasarımı bilgileri paylaşıldı
Yakın zamanda Mozilla Firefox internet tarayıcısında yeni bir görünüş tasarımı için düzenlemeye gidileceği duyuldu. Tarayıcının Proton isimli yeni görünüşün çıkışını ise Firefox 89 Mayıs güncellemesiyle birlikte yapması bekleniyor.
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Ancak illa ki Mayıs ayına kadar beklemek gerekmeyecek gibi duruyor. Çünkü şirket, tarayıcıları için hazırladıkları şeylerin bazılarını kullanıcılarla paylaştı. İşte paylaşılan bilgiler…
Şirketin tarayıcı için büyük planları olduğu görülebiliyor. Özellikle de Yeni Sekme sayfası, adres çubuğu, araç çubuğu, sekmeler çubuğu, tarayıcının ana menüsü, bilgi çubukları ve daha da fazlası için yeniliklerin gelmesi muhtemel. Yenilenecek olan sekmelerde Web 2.0 başlangıç tasarımına dönülmesi ve böylelikle yuvarlak köşelerin kullanılması düşünülüyor. Yeni Sekme özelleştirme seçenekleri de daha kullanıcı dostu olacak gibi.
Firefox menüleri de varsayılan olarak daha az seçeneğe sahip olacak ve istenmesi durumunda da her türlü gerekli seçeneğe ulaşılabilecek şekilde ayarlanmış durumdalar. Bilgi çubukları da aynı şekilde daha renkli ve deyimi yerindeyse esprili olacak. Böylelikle modellerin gösterdiği üzere, Firefox tarayıcısından daha az resmi mesajlar alıyormuş hissi uyandırılması planlanıyor.
Mozilla Firefox yeni tasarımı tarayıcının bazı versiyonlarında denenebilecek
Proton tasarımının Beta, Developer (Geliştirici) ve Nightly versiyonlarına öncelikli olarak gelmesi muhtemel. Dolayısıyla daha önceden denenmek istenmesi durumunda kullanıcılar bu versiyonlarla şanslarını deneyebilirler.
Bunun için ise Firefox Beta, Developer ve Nightly versiyonlarında öncelikle about:config adresine gittikten sonra browser.proton.enable komutunun aranması gerekiyor. Sonrasında ise buradaki ayarlar true seçeneğine getirilmeli. Ardından ise Firefox kullanıcısı tekrardan başlatıldığı zaman işlem tamamlanmış oluyor.
Ancak tabii ki tarayıcıda hemen bir değişiklik gözlemlenmeyecektir. Bunun için firmanın tarayıcı sunucusunda zamanla gerekli bazı değişiklikleri yapması gerekecek. Yine de bu işlemin yapılması durumunda yeni tasarım en erken bir şekilde deneyimlenebilecek. Eğer bu şekilde stabil olmayan bir versiyonu indirmek istemiyorsanız ise sadece resmi güncellemenin geleceği Mayıs ayını beklemeniz yeterli olacaktır.
Son olarak tarayıcıya gelecek olan yeni menü özelliğini denemenizin ise about:config adresine gittikten sonra browser.proton.tabs.enabled ve browser.proton.appmenu.enabled seçeneklerinin ikisini true yapmanız durumunda mümkün olduğunu da buraya not olarak düşelim.
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Yazan: Kusadasi, 24 dakika önce
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