Geometry, tamamen elektrikli arabalara odaklanan Geely’nin sahibi olduğu bir marka. Bu marka geçtiğimiz günlerde iki yeni aracını piyasaya sürdü. SUV M6 ve Sedan G6. Geely ve Huawei ilk kez birlikte çalıştı ve sonuç, HarmonyOS tarafından sağlanan dijital kokpit ve eksiksiz işlev ve hizmetler paketi oldu.

HarmonyOS, cep telefonlarına sorunsuz bir şekilde bağlanmak ve kesintisiz bir deneyim sunmak için tasarlanmıştır. Yazılım, otomobilin neredeyse telefonun bir uzantısı haline gelmesiyle, telefonun araçla gelişmiş entegrasyonunu sunuyor.

Geometry G6 sedanın 53kWh pil ile standart ve 70kWh pil ile uzun menzilli olmak üzere iki farklı seçeneği bulunuyor. CLTC tarafından verilen bilgiye göre daha büyük pil, araca 620 km’lik bir menzil sunarken daha küçük paket, aynı test döngüsünde 480 km’lik bir menzil veriyor.

4.75 m uzunluğundaki elektrikli sedan, temel model için mevcut döviz kurlarında 20.600 dolardan başlıyor. Uzun menzilli paket ise 23.430 dolardan başlıyor.

4.43 m ile sedan versiyondan daha kısa olan M6 SUV standart modelde 53kWh ve uzun menzilli versiyonda 70kWh olmak üzere aynı pillerle sunuluyor. CLTC tarafından belirtilen menziller sırasıyla 450 km ve 580 km.

Geometry M6 SUV ,20.600 doların biraz üzerinde başlayan temel model ve 23.430 dolardan başlayan uzun menzilli model olmak üzere iki farklı fiyat etiketine sahip.

Hem G6 sedan hem de M6 SUV aynı güç aktarma organlarını kullanıyor ve aynı performans rakamlarına sahip. Her iki otomobilde de kullanılan elektrik motoru 150kW maksimum güce (201 HP) ve 310 Nm torka sahip. Her iki otomobil de 0’dan 100km/s hıza sadece 6,9 ​​saniyede çıkıyor ve her ikisi de 150 km/s azami hıza ulaşıyor.

Siz Geely’nin yeni modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz, yorumlardan paylaşmayı unutmayın.