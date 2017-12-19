Samsung GearS3’ün Pil Sorunu İçin Güncelleme Yayınlandı!

GearS3 için pil süresi iyileştirme güncellemesi yayınlandı.

Geçtiğimiz ay Samsung GearS3 kullanıcıları saatlerini Tizen 3.0 sürümüne güncellemişti. Fakat güncelleme sonrası birçok kullanıcı çeşitli sorunlar yaşamaya başladı. Özellikle pil süresi ile ilgili önemli kayıp yaşayan kullanıcılar firmaya çok fazla şikayet bildirdi. Bugün Kanada da yayınlanan yeni güncelleme ile bu sorun çözülüyor.

Bugün yayınlanan güncelleme 21MB boyutunda ve güncelleme açıklamasında iyileştirilmiş pil kullanım süresi bilgisi bulunmakta. Güncelleme şuan için sadece Kanada da yayınlanırken birkaç gün içerisinde diğer tüm kullanıcılara ulaştırılacaktır. Güncellemeyi kontrol etmek ve indirmek için telefonunuzdan Gear uygulamasını açıp daha sonra Ayarlar içerisindeki Gear Hakkında kısmından güncellemeyi kurabilirsiniz.