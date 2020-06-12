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Gcam vs. Orijinal kamera: Xiaomi Mi 10 5G
Xiaomi Mi 10 5G, Gcam serimizin bu haftaki konuğu olacak. Bakalım, firmanın amiral gemisi modeli, Gcam ile nasıl bir performans sergileyecek?
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Xiaomi Mi 10 5G cihazına nasıl Gcam kurulur?
Öncelikle aşağıda paylaştığım “Gcam versiyonunu” indirmeniz gerekmektedir. (Vermiş olduğum Gcam versiyonu kullanıcılar tarafından Mi 10 cihazında tavsiye edilen bir sürümdür.) APK kurulum aşamaları ile devam edip Gcam’in telefonunuzdaki kurulumunu tamamlıyorsunuz.
Xiaomi Mi 10 5G’ye Gcam konfigürasyon dosyaları nasıl kurulur?
Aşağıda vermiş olduğum Telegram grubundan, .XML uzantılı dosyaları indirin ve telefonunuzda bulunan dosya yöneticisine girin. (Bizim kullandığımız .XML dosyası “Burial_7.3-beta4_Dennis_Note10edition_tc” olarak geçmektedir.)
Dosya yöneticisinde ana dizine “Gcam/Configs7” dosyasını oluşturun.
Daha sonrasında ise Telegram XML grubundan istediğiniz konfigürasyon dosyasını indirin.
İndirmiş olduğunuz konfigürasyon dosyasını, ana dizinde açmış olduğunuz klasörün içine gönderin. Gcam uygulamasını açın ve “Çekim tuşu”nun sağ tarafındaki boşluğa iki kez basarak XML ekleme ekranını çalıştırın.
Buradaki ekranda, “Configs7” dizini içerisine atmış olduğunuz XML dosyasının görülmesi gerekmektedir.
Görünüyorsa eğer, dosyayı seçip “Restore” demeniz gerekiyor. “Restore” işlemini de tamamladıktan sonra, daha keyifli fotoğraflar çekebilirsiniz :).
Dipnot: Gece modunda bulunan “Astronomi Fotoğrafçılığı” modu için fotoğraf çekemedim maalesef. Astronomi Fotoğrafçılığı çekimlerinin düzgün gözükmesi için havanın bulutsuz olması gerekiyor.
Mi 10 Gcam Telegram Grubu: https://t.me/gcamMI10
Mi 10 Gcam Tavsiye Edilen Gcam Versiyonu: https://hwp.to/Gcam
Mi 10’da Kullandığımız Konfigürasyon Dosyası: https://hwp.to/GcamConfig
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Redmi Note 9 Pro kutu açılışı | Redmi Note 9S ve Redmi Note 8 Pro kıyaslamalı
Redmi Note 9 Pro ofise ulaştı. Xiaomi’nin Redmi Note 9 ailesinden Pro üyesi kutu açılışı ve ilk bakışı ile beraberiz.
Bu videoda hem Redmi Note 9 Pro’nun kutu içeriğini hem Redmi Note 9S ve Redmi Note 8 Pro ile genel olarak farklılıklarına göz atıyoruz. Fotoğraf örneklerini de videoda görebilirsiniz. İyi seyirler…
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Xiaomi Mi Note 10 Lite kutusundan çıkıyor! (NİHAYET :D)
Xiaomi Mi Note 10 Lite modeli, nihayet ofisimize ulaştı. Bu videoda cihazın hem kutusunu açıyor hem de telefona bir ilk bakış atıyoruz. Bakalım ülkemizde son dönemin en çok konuşulan telefonu Xiaomi Mi 10 Lite bizlere neler sunuyor?
Xiaomi Mi Note 10 Lite kutusundan neler çıkıyor?
Kutu içeriğinden şeffaf bir kılıf, USB Type-C kablosu, 30W hızlı şarj adaptörü ve dökümanlar çıkıyor. Bir Xiaomi klasiği olarak kulaklık, kutu içeriğinde yer almıyor.
Telefonun özellikleri neler?
Telefonun bizdeki sürümü Glacial White yani beyaz olan modeli. Ancak pazarda mor ve siyah gibi farklı renk seçeneklerini de görebilmek mümkün. Önü ve arkası cam, yan çerçeveleri ise metal malzeme ile kaplı telefon, ön taraftan damla çentik tasarımını kullanıyor. Arka yüzeyine baktığımızda kameraların çıkıntı oluşturmuyor oluşu oldukça hoşumuza gitti.
6.47 inç boyutlu AMOLED panelli ekranda Full HD+ çözünürlük kullanılıyor. Ayrıca ekranda HDR10 desteği de bulunuyor. Gücünü Snapdragon 730G işlemcisinden alan telefonda 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleriyle birlikte, 64 GB ve 128 GB depolama seçenekleri yer alıyor. Depolamanın da UFS 2.1 standartı kullandığını belirtelim. Kameraya geçtiğimizde modelde 64 MP ana kameranın yanı sıra, 8 MP geniş açı, 2 MP derinlik ve 5 MP makro kamerası bulunuyor. Ön tarafta ise 16 MP’lik bir selfie kamerası mevcut.
Son olarak 5260 mAh pil kapasitesi sunan Xiaomi Mi Note 10 Lite modelinde 30W’lık bir hızlı şarj desteği bulunuyor.
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iPhone SE (2020) satın aldık! (VIDEO)
Apple‘ın yeni akıllı telefonu iPhone SE‘yi inceleme ve diğer kıyaslama testlerini yapmak için satın aldık. MediaMarkt desteğiyle hazırladığımız videoda, şirketin sunduğu “internetten satın al, mağazadan teslim satın al” seçeneğini kullanarak satın alma işlemini gerçekleştirdik.
“MediaMarkt Mağazadan Teslimat” nasıl oluyor?
Bu hizmet, internet sitesinden satın alıp kargoyu beklemeden mağazadan ürünü teslim almak isteyenlere hitap ediyor. Bunun için öncelikle Mediamarkt.com.tr adresine üye girişi yapmanız gerekiyor. Ardından satın almak istediğiniz ürünün sayfasından “Mağaza Bul” seçeneğine gelerek, ürünü teslim almak istediğiniz mağazayı seçiyorsunuz ve o mağazanın güncel stok durumunu görüntüleyebiliyorsunuz.
Ödeme seçeneklerinde dilerseniz kredi kartı / banka kartı veya BKM Express üzerinden ödeme yapabileceğiniz gibi, isterseniz mağazada ödeme yapacağım seçeneğinden de faydalanabiliyorsunuz.
iPhone SE neler sunuyor?
Şu an en uygun fiyatlı iPhone olma özelliğini taşıyan ürün, bildiğiniz gibi iPhone 8 tasarımını kullanıyor ancak yeni donanım bileşenleriyle geliyor. Cihazda iPhone 11 serisinde de kullanılan A13 Bionic işlemci yer alıyor. Ayrıca kamera da yine iPhone 11 serisinde gördüğümüz OIS destekli 12 MP’lik sensör.
Modelde uzun süredir yeni iPhone modellerinde görmediğimiz Touch ID parmak izi sensörü yer alırken, 4.7 inç boyutlu ekranla “tek elle kullanım” isteyen kullanıcılara hitap ediyor. iPhone SE (2020) modelinde 1821 mAh batarya ve 18W hızlı şarj desteği bulunuyor. Ancak kutudan 5W‘lık hızlı şarj desteği olmayan şarj adaptörü çıkıyor. Ülkemizde 64 GB, 128 GB ve 256 GB olmak üzere telefonun üç sürümü bulunuyor.