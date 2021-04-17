Gcam 8.1 modu Android akıllı telefonlara nasıl yüklenir?

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Gcam, Android cihazların kamerasından maksimum fayda sağlamamızı sağlayan bir kamera uygulaması. Google Pixel cihazlarının bu kadar iyi fotoğraf çekebilme sebeplerinin başında geliyor. Gcam uygulaması Pixel cihazlar için sunuluyor olsa da geliştirici topluluğu sayesinde bu uygulamayı diğer Android cihazlarda kullanabilmek mümkün.

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Gcam Nedir?

Kısaca Gcam, Google Kamera uygulamasını birkaç akıllı telefona getiren bir moddur. Bu mod sayesinde amiral gemisi ya da orta sınıf farketmeksizin fotoğraf sahnelerini güzelleştirebilirsiniz.

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Cep telefonu kameranızla aslında daha güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Bir kamera tek başına hiçbir anlam taşımaz. Yazılım ve donanım uyumu yüksek cihazların kamera performansı her zaman daha iyi olarak karşımıza çıkar. Apple cihazlarının kamerasının iyi çekiyo olarak anılma sebeplerinin başında bu geliyor. Çünkü donanım tarafıyla yazılım tarafı uyumlu çalışıyor.

Android cihazlara baktığımızda ise çok kaliteli sensörler bulunsa da bazı cihazların çoğu zaman bekleneni veremediğini görüyoruz. Bu noktada yeterli yazılımla cihazın donanımının beslenmediğini söyleyebilmek mümkün. Gcam yani Google Kamera böyle durumlarda Android cihazlarınızın imdadına yetişebilir. Daha önce videolarımızda da bu konuya değinmiştik.

Temel Özellikleri Nelerdir?

Birçok yeni özellik

yeni özellik Optimizasyonlar ve daha iyi uygulama yönetimi

Düğme algılamalı AUX modu

modu Her şey gelişmiş menü içerisinde konumlandırıldı

içerisinde konumlandırıldı Hatalar giderildi

Test edilen cihazlar: OnePlus 3T, OnePlus 5T, OnePlus 6, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T Pro, OnePlus 8 Pro, OnePlus 8T, Samsung S20 Ultra, Poco x2, Poco X3, Redmi Note 7 Pro, Asus Zenfone

Bu uygulama yeterli şartların sağlandığı tüm Android cihazlarda çalışır.

Google Kamera 8.1 Android cihazınıza nasıl yüklenir?

Yeni mod neredeyse tüm android telefonları destekliyor. Yine de bazı kısıtlamalar bulunuyor. Cihazın en az Android 10 sürümünü çalıştırdığından emin olmalısınız. Android 9.0 ya da daha eski sürümlerde bu uygulamayı çalıştırmanız mümkün değil.

Bu linkteki apkyı indirin . (Bunun bir beta sürümü olduğunu ve bazı hatalar içerebileceğini unutmayın).

. (Bunun bir beta sürümü olduğunu ve bazı hatalar içerebileceğini unutmayın). Seçin ve yükleyin. (Harici kaynaklardan uygulama kurulumuna izin vermeniz istenebilir. Uygulama güvenliği konusunda şüpheniz olmasın).

Ana ekranınızda ya da uygulamalar sekmenizde Google Kamera gözükecektir. Başlatabilirsiniz.

Önemli Not: Cihazınızda camera2.API‘nin etkin olduğundan emin olun. Bunu anlamak için Play Store’da “camera 2 API checker” yazmanız yeterli.

Ayarlar kısmından biraz kurcalayarak farklı modları ve uygulamayı keşfedebilirsiniz. Takıldığınız noktada rehber videolar yardımıyla ya da bizlere ulaşarak kameranızdan maksimum verimi alabilirsiniz.