Samsung‘un merakla beklenen katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 6 hakkındaki sızıntılar ve söylentiler sonunda somut bir şekil almaya başlıyor. Önde gelen bilgi kaynaklarından Smartprix, tanınmış sızıntı uzmanı OnLeaks ile iş birliği yaparak Galaxy Z Fold 6’nın tasarım görsellerini sızdırdı.

Bu sızıntılara göre, Galaxy Z Fold 6’nın tasarımı, önceki modellere kıyasla önemli bir değişiklik göstermeyebilir, ancak bazı önemli geliştirmeler ve estetik dokunuşlar içerebilir. Tasarım görselleri, cihazın tamamen düz kenarlara ve şık bir görünüme sahip olduğunu gösteriyor. Galaxy S24 serisiyle uyumlu olarak tasarlanan telefon, premium bir görünüm sunuyor.

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Galaxy Z Fold 6’nın öne çıkan özelliklerinden biri, selefine benzer şekilde üçlü kamera sistemine sahip olması. Arka tarafta bulunan bu kamera modülü, kullanıcılara çeşitli fotoğrafçılık deneyimleri sunacak. Ayrıca, dış ve iç ekranlarda bulunan selfie kameraları da göze çarpıyor, özellikle iç ekrandaki ekran altı selfie kamerası yenilikçi bir tasarım sunuyor.

Tasarım görsellerine göre, Galaxy Z Fold 6’nın ekran boyutu ve form faktörü önceki modele oldukça benzer görünüyor. Ancak, bazı incelikler ve boyut farkları var. Kapak ekranı yaklaşık 6,2 inçken, iç ekran çapraz olarak 7,6 inç boyutlarında olacak. Bu ekranlar Dinamik AMOLED teknolojisiyle donatılacak ve 120 Hz yenileme hızını destekleyecekler.

Performans açısından, Galaxy Z Fold 6’nın Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy yonga setiyle güçlendirilmesi bekleniyor. Ayrıca, 12 veya 16 GB RAM ve 1 TB’a kadar UFS 4.0 depolama alanıyla gelmesi bekleniyor, bu da kullanıcılara hızlı ve akıcı bir deneyim sunacak.

Pil ömrü ve şarj hızı konusunda herhangi bir büyük değişiklik olmayacak gibi görünüyor, ancak cihaz Android 14 tabanlı One UI 6.1.1 ile kutudan çıkacak ve 7 yıllık güvenlik güncellemelerini alacak.

Galaxy Z Fold 6’nın tanıtımıyla ilgili olarak, Temmuz 2024 sonlarında Samsung’un Unpacked etkinliğinde duyurulması bekleniyor. Erken alıcılar ise cihazı Ağustos 2024’e kadar elde edebilecekler. Bu yeni katlanabilir telefonun heyecan verici özellikleri ve geliştirmeleriyle kullanıcıların beklentilerini karşılaması bekleniyor.