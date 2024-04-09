Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bir süredir yeni katlanabilir akıllı telefonları olacak olan Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6 üzerinde çalışıyor. Geldiğimiz noktada bugün yeni yapılan bir sızıntıda Galaxy Z Fold 6 pil özellikleri sızdırıldı. Detaylara bakalım.

Galaxy Z Fold 6 kamera özellikleri nasıl olacak?

Galaxy Z Fold 6 kamera özellikleri sızdırıldı. Sızdırılan Galaxy Z Fold 6 kamera özelliklerine göre katlanabilir akıllı telefon, bir önceki nesilde kullanılan kamerayı koruyacak. Yani Galaxy Z Fold 6 kamerasında Samsung’un ISOCELL HP2 200 MP sensörüne sahip olacak. Yardımcı kameralar ise; 50 MP 1/1,56 inç ISOCELL GN3 geniş açılı kamera, 10 MP 1/3,94 inç 3x yakınlaştırma ve 12 MP 1/3,06 inç ultra geniş açılı kameralar olacak.

Bir önceki nesil: Galaxy Z Fold 5

Akıllı telefon 6.2 inç büyüklüğünde bir dış ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 904×2316 piksel çözünürlük sunuyor. 120 hz ekran yenileme hızına sahip ekran 402 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. İç ekran tarafında ise bizleri 7.6 inç büyüklüğünde bir ekran karşılıyor. Bu ekran 1812×2179 piksel çözünürlük sunuyor. İç ekran 120 hz ekran yenileme hızına sahip ve 374 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Her iki ekran da Gorilla Glass Victus 2 ile korunuyor.

Galaxy Z Fold 5 kaputun altında Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 12 GB RAM ve 256 GB/ 512 GB/ 1 TB dahili depolama eşlik ediyor. Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti, gücünü 25W kablolu şarj hızına sahip 4400 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

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Galaxy Z Fold 5 üçlü bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 50 MP çözünürlüğünde OIS destekli bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 12 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 10 MP çözünürlüğünde telefoto kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 10 MP çözünürlüğünde bir ön kamera ve 4 MP çözünürlüğünde ikinci ön kamera bulunuyor.