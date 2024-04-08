Samsung’un bir önceki amiral gemisi telefonu Galaxy S23 serisi, cihazlara Galaxy AI özellikleri getiren One UI 6.1 güncellemesini yükledikten sonra karşılaştığı bir parmak izi okumuyor sorunu ile gündeme geldi. Kullanıcılar, parmak izi tarayıcısının kilidini açmak için birden fazla dokunuş gerektiğini veya sensörün yanıt vermesinin uzun sürdüğünü bildirerek rahatsızlıklarını dile getirdi. Samsung güncelleme üzerinde çalıştığını açıkladı.

Samsung, Galaxy S23 Parmak İzi Okumuyor Sorununa Çözüm Üzerinde Çalışıyor

Kullanıcıların bu sorunlarını dikkate alan Samsung, Kore Topluluğu forumunda hatanın farkında olduklarını ve çözüm üzerinde çalıştıklarını doğruladı. Şirket temsilcisi, “Cihazı kullanırken verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Bazı durumlarda, kilit ekranında parmak izi tanımanın düzgün çalışmadığını veya bir bildirim penceresinin göründüğünü doğruladık” dedi.

Samsung, bu sorunu düzelten bir yazılım güncellemesi yayınlamayı planladıklarını belirtti. Kullanıcılardan, telefonlarını güncel tutmaları ve düzeltmenin yayınlanmasını beklemeleri istendi. Temsilci, “Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı bir kez daha özür dileriz ve lütfen yazılım güncellemesi için bekleyin” şeklinde açıklama yaptı.

Şirket yetkilisi güncellemenin yayınlanması için belirli bir zaman çizelgesi vermedi. Ancak, Galaxy S23 parmak izi okumuyor sorununu çözmesi beklenen güncellemenin önümüzdeki haftalarda yayınlanacağını tahmin ediyoruz. belirttiler. Bu güncelleme, ciddi bir şekilde etkilenen parmak izi tarayıcı sorununu gidermeyi amaçlıyor ve kullanıcıların sorunsuz bir deneyim yaşamasını sağlamayı hedefliyor.

Samsung cephesinin bu soruna hızlı bir şekilde müdahale etmesi ve kullanıcıların güvenliğini ve kullanım kolaylığını ön planda tutması, markanın müşteri memnuniyetine verdiği önemi gösteriyor. Normal koşullarda S23 serisinin parmak izi okuma sensörü oldukça hızlı ve sorunsuz çalışıyor, bu nedenle son yaşanan problemlerin hızlı bir güncelleme ile çözülmesine kesin gözüyle bakıyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? One UI 6.1 güncellemesinden sonra böyle bir sorunla karşılaştınız mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!