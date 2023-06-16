Merakla beklenen Samsung Galaxy Z Fold 5 ile ilgili söylentiler, Temmuz ayı sonunda düzenlenmesi beklenen Unpacked etkinliğine yaklaştıkça iyice hararetlenmiş durumda. Bir internet sitesi tarafından yayınlanan görsel, tanıtıma kısa süre kala cihazın tasarımını ortaya çıkardı. Sızdırılan görüntü, Galaxy Z Fold 5’in tasarımına ve hatta bir ekran kalemine bakış sunuyor. İşte Samsung’un yeni katlabilir canavarı!

Galaxy Z Fold 5 S-Pen Kalemle Gelebilir!

Sızdırılan görüntü, Galaxy Z Fold 5’in bazı küçük değişikliklerle selefi Galaxy Z Fold 4 ile çarpıcı bir benzerlik paylaştığını ortaya koyuyor. Z Fold 5, selefine kıyasla katlanabilir ekranını çevreleyen daha ince çerçevelere sahip ve kullanıcılara daha geniş bir ekran alanı sağlıyor.

Galaxy Z Fold 5, LED flaşının yerleşiminde de ufak bir değişiklik sunuyor. LED flaşın üçlü kamera ünitesinin altında konumlandırıldığı Galaxy Z Fold 4’ün aksine, Z Fold 5’te en üstteki kameranın sağ tarafında yer alıyor.

Bununla birlikte, mikrofon, USB-C portu ve hoparlörlerin yeri, Galaxy Z Fold 4’e kıyasla büyük ölçüde değişmeden kalıyor. Önceki raporlara göre, Galaxy Z Fold 5’in, 155,1 x 130,1 x 6,3 mm boyutlara sahip olan Z Fold 4’ün boyutlarından biraz farklı olarak, açılmış durumda 154,9 x 129,9 x 6,3 mm ölçülerinde olması bekleniyor.

Yani cihazın biraz daha kısa ve biraz daha dar olabileceğini söylemek mümkün. Fark çok az olduğu için, taşınabilirlik konusunda iki cihaz arasında kayda değer bir fark olmayacaktır. Ayrıca bu denli ufak bir fark batarya boyutunu da pek etkilemeyecektir. Zira iki cihaz da 6.3 mm kalınlıkla birbirleriyle aynı kalınlığı paylaşıyor.

Sızdırılan görüntü ayrıca Z Fold 5’e eşlik edecek S Pen‘e de bir bakış sağlıyor. S Pen’in bir saklama yerine ihtiyacı olacağı düşünüldüğünde, bunun cihazın pil kapasitesini biraz küçültebileceği söylenebilir. Bununla birlikte, bu kalemin dahili olup olmayacağı hakkında pek bir bilgi paylaşılmamış. Yani kalemin ayrı olarak satılma ihtimali de bulunuyor.

Son olarak, cihazın katlanma çizgisinin belirginliğinin azalacağı ve cihazın boşluksuz kapanabileceği söyleniyor. Diğer tüm üreticiler bunu başarmışken, Samsung’un bunu yapamamış olması biraz ilginçti. Bu nesille beraber beklenen olacak ve sonunda Z Fold modelleri boşluksuz katlanabilecek.

Raporlara göre Galaxy Z Fold 5, 7,6 inç QHD+ katlanabilir AMOLED iç ekrana ve 6,5 inç FHD+ AMOLED dış ekrana sahip olacak. Her iki ekran da 120Hz yenileme hızını destekleyecek.

Galaxy S23 serisinde gördüğümüz özelleştirilmiş Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti, 12GB LPDDR5x RAM, 1TB’a kadar UFS 4.0 depolama alanı ve 45W hızlı şarj ve 15W kablosuz şarj özellikli 4.400mAh pil gibi güçlü özellikler bu cihazda bizleri karşılayabilir.

Z Fold 5, 12 megapiksel ön kamera, 4 megapiksel ekran altı kamera ve 50 megapiksel (ana) + 12 megapiksel (ultra geniş) + 10 megapiksel (telefoto) üçlü kamera ünitesine sahip olacak. Cihaz Android 13 tabanlı One UI 5.1.1 süerümü ile kutudan çıkacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Z Fold 5 nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!