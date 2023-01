Samsung’un Note serisini hatırlamayanınız yoktur. Her serisinde oldukça ilgi çeken seriyi Samsung geçtiğimiz senelerde tedavülden kaldırmıştı. Samsung Galaxy Note 20 serisinden beri yeni bir Note cihazı karşımıza çıkmıyor. Genel olarak not alan ve kaleme ihtiyaç duyan insanlar için Samsung, S serisinin yanında kalem satmaya başlamıştı. Ancak bu kalem için (Galaxy S22 Ultra hariç) S-Pen yuvası olmadığı için kullanıcıların pek içine sinmemişti. Samsung, bu alandaki isteği karşılamak için katlanabilir cihazlarında yeni bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Galaxy Z Fold 5 sızıntıları için henüz çok erken ancak Vietnam’da yayın yapan The Pixel’e göre Samsung, 2023’ün katlanabilir modelini bazı önemli değişikliklerle tanıtacak. Bu yeniliklerden biri ise S-Pen yuvası olacak.

Galaxy Z Fold 5 bir önceki nesil olan Galaxy Z Fold 4’ten 0.2 mm daha kalın olacak. Bunun temel sebebi de S-Pen yuvası gösteriliyor. Bir diğer sızıntı ise cihazın 4 nanometre üretim teknolojisinden geçen bir yonga setine sahip olacağı yönünde. The Pixel’e göre Galaxy X Fold 5 kaputun altında Qualcomm Snapdragon 965 5G tarafından desteklenecek.

Ancak burada ufak bir pürüz var. Geçtiğimiz haftalarda ET News isimli bir kaynak, Galaxy Z Fold 5’in Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ile geleceğini söylemişti. Bundan mütevellit yonga seti konusu muallakta. Bekleyip göreceğiz.

ET News, Galaxy Z Fold 5’in kamera özellikleri hakkında da bazı sızıntılarda bulunmuştu. Kaynağa göre katlanabilir akıllı telefon 50 MP ISOCELL GN3 ana kamera ve 12 MP ön kamera ile gelecek. Şimdilik tüm bildiklerimiz bunlar.

Samsung’un yeni katlanabilir cihazlarını 2023 yılının Ağustos ayında yapacağı “Galaxy Unpacked” etkinliğinde tanıtması bekleniyor.