Samsung, yeni Samsung Neo QLED, Micro LED ve OLED TV’leri içeren 2023 Akıllı TV serisini tanıttı. 2023 Samsung Smart TV serisinde 8K ve ayrıca 4K modeller de dahil olmak üzere bir dizi yeni model bulunuyor. Samsung’un en yeni Neo QLED 8K ve 4K televizyonları, tüketicilere her ihtiyaca uygun birinci sınıf seçenekler sunuyor.

Neo QLED görüntü kalitesi, Quantum Mini LED aydınlatmalı TV’yi 14 bit işleme ve AI yükseltme ile destekleyen Samsung’un gelişmiş Neural Quantum İşlemcisi tarafından destekleniyor ve üç boyutlu, gerçekçi bir görüntü için Shape Adaptive Light Control ve Real Depth Enhancer Pro gibi özellikleri etkinleştiriyor.

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Samsung’un 2023 Neo QLED’leri, yüksek çözünürlüklü panel ve Samsung’un yeni Auto HDR Remastering özelliğine güç veren Samsung’un tescilli algoritması ile net bir görüntünün ötesine geçiyor. Standart Dinamik Aralık (SDR) içeriği üzerinde sahne bazında gerçek zamanlı Yüksek Dinamik Aralık (HDR) efektlerini analiz etmek ve uygulamak için yapay zeka derin öğrenme teknolojisini kullanarak SDR içeriği mutlak sürükleyicilik için daha parlak ve canlı hale getiriyor.

Ayrıca, SmartThings kullanıcılarının artık Zigbee ve Thread cihazlarını bağlamak ve kontrol etmek için ayrı bir SmartThings dongle satın almaları gerekmiyor.

SmartThings Zigbee & Matter Thread Tek Yonga Modülü 2023 yılında doğrudan Samsung ürünlerine entegre edilecek. En üst düzeyde bağlı cihaz deneyimi için SmartThings, yalnızca Samsung cihazlarının değil, aynı zamanda üçüncü taraf cihazların ve IoT cihazlarının1 daha kolay kontrol edilmesi için cihazları otomatik olarak senkronize ediyor.