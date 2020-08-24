Galaxy Z Flip, One UI 2.5 güncellemesine kavuştu!

Akıllı telefon pazarında bir süredir sessiz kalan LG, geçtiğimiz ay duyurduğu orta-üst seviye telefonu Velvet ile yeniden harekete geçmişti. Markanın yeni duyurduğu LG Q92 ise özelliklerine kıyasla sunduğu fiyat etiketi sayesinde dikkat çekmeyi başarıyor.

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LG Q92 tanıtıldı: Dört arka kamera ve 5G destekli işlemci!

Şık bir tasarıma ve orta-üst seviyede başarılı özelliklere sahip olan LG Velvet, 735 dolar fiyat etiketi nedeniyle beklenen ilgiyi görememişti. LG Q92 ise Velvet’e benzer bir tasarım ve kırpılmış teknik özellikleri ile kullanıcıları etkilemeye çalışacak. Marka bu sayede tartışılan fiyat seviyesini biraz daha dengelemeyi başarıyor.

6.67 inç Full HD+ IPS ekrana sahip olan LG Q92, delikli ekran konseptini benimsemesine karşın kalın çerçevelerle geliyor. Gücünü 5G destekli Qualcomm Snapdragon 765G işlemciden alan telefonda 6 GB RAM ve 128 GB depolama bulunuyor. Ayrıca artık pek çok telefonda göremediğimiz microSD kart desteği de unutulmamış.

Kamera tarafında dörtlü arka kamera kurulumu benimseyen LG Q92’nin ana kamerasında 48 megapiksel çözünürlüklü bir sensör bulunuyor. Yardımcı kameraları ise 8 megapiksel ultra geniş açı, 5 megapiksel derinlik ve 2 megapiksel makro sensörler oluşturuyor. 4K video kayıt desteğine sahip olan Q92, ön tarafında ise 32 megapiksel çözünürlüklü bir kamera barındırıyor.

Telefonun 4.000 mAh kapasiteli bataryasında 15W değerindeki hızlı şarj desteği yer alıyor. Android 10 işletim sistemi, NFC ve yan alandaki parmak izi okuyucu LG Q92’nin diğer teknik özelliklerini oluşturuyor. IP68 ve MIL-STD-810G sertifikaları ise plastik gövdeye rağmen suya ve toza karşı dayanıklılığı üst seviyede tutuyor. 420 dolar fiyat etiketiyle ilk olarak Güney Kore’de satılacak olan LG Q92, uluslararası pazarda ise yıl sonuna doğru raflarda olacak.