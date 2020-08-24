Sosyal Medya
Instagram Hikayeler için Son Silinenler bölümünü test ediyor
Instagram, Hikayeler özelliği için oldukça kullanışlı olabilecek yeni bir özelliğini test ediyor. Bu özellikle beraber artık, silinmesini istemediğiniz hikayeleri profilinize sabitlemenize gerek kalmayacak.
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Sosyal medya platformu Instagram’ın, Hikayeler için Son Silinenler adlı yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Bilindiği üzere Instagram’da paylaştığınız bir hikaye, 24 saat içerisinde siliniyor; eğer silinmemesini istiyorsanız bu hikayeyi profilinize sabitlemelisiniz. Şimdi ise Instagram, hayata geçireceği Son Silinenler bölümü ile kullanıcıları bu dertten bir nebze kurtaracak.
Instagram Hikayeler için Son Silinenler bölümü geliyor
Instagram’ın henüz test aşamasında olduğu ve ne zaman yayına alacağını bilmediğimiz yeni özellik, çalışma mantığı itibariyle paylaştığınız hikayelerin 24 saat sonra silinmesinin ardından, hikayeyi otomatik olarak Son Silinenler bölümüne gönderiyor. Bu bölüme gönderilen fotoğraf ve videolar ise, sadece hesap sahibinin görebileceği şekilde 30 gün boyunda orada kalmaya devam ediyor.
Bir Twitter kullanıcısı, fark ettiği yeni Son Silinenler bölümüyle alakalı ekran görüntülerini kendi hesabından paylaştı. Ayrıca görüntülere baktığımızda Son Silinenler’in sadece mevcut hikayeleri değil, hikaye arşivindeki fotoğraf ve videoları da kapsadığını anlıyoruz. Dolayısıyla özellik hayata geçtikten sonra hem mevcut hikayeler, hem de arşivdeki hikayeler 30 gün boyunca Instagram Son Silinenler bölümünde saklanacak.
#Instagram is working on a "Recently Deleted" section for photos and videos deleted from Stories (or Stories Archive) 👀
Videos and photos in this section will be kept for 30 days. pic.twitter.com/1k41VM7Jrt
— Alessandro Paluzzi (@alex193a) August 20, 2020
Instagram, 30 gün içinde silinen içeriği geri yüklemeye karar verdiğiniz takdirde, Son Silinenler bölümüne giderek silinen içeriği geri yüklemenize izin verecek. Yalnız eğer 30 gün içinde herhangi bir işlem yapmazsanız, hikayenin kalıcı olarak silineceğini de ekleyelim.
Sosyal Medya
Facebook, eski tasarımını Eylül’de kullanımdan kaldırıyor
Facebook, kısa bir süre önce kullanıma sunduğu yeni tasarımını artık herkesin kullanmasını zorunlu kılacağını söyledi. Karara göre, Eylül ayından itibaren eski tasarım tarihe karışacak.
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Facebook eski tasarımı kullanımdan kalkıyor
Sosyal medya şirketi Facebook, kısa süre önce web sürümünü güncelleyerek tepeden tırnağa değiştirilmiş yepyeni bir tasarım kullanıma sunmuştu. Ancak bu tasarımı kullanmak istemeyenler, sitenin ayarlar kısmındaki “Klasik Facebook’a geçiş yap” seçeneği sayesinde, alışılageldik eski tasarımla hayatına devam edebiliyor. Şimdi ise platform, eski tasarımını Eylül ayında tamamen kullanımdan kaldıracağını açıkladı.
Facebook’un şimdiden kullanıcılarını yeni değişiklikle alakalı uyarmaya başladığını da ekleyelim. Örneğin yeni tasarımı kullanıyorken, klasik tasarıma geçiş yapılmak istendiğinde, “Klasik Facebook deneyimi Eylül’den itibaren kullanılamayacak.” uyarısının yer aldığı bir pencere çıkıyor. Aynı zamanda Facebook’un destek sayfasında da, Eylül ayından itibaren herkesin yeni tasarımı kullanacağına dair bilgilendirme mesajı yer alıyor.
Facebook yeni tasarımını geçen yıl düzenlediği geliştirici konferasında duyurmasının ardından, ilk önce iOS ve Android uygulamalarında kullanıma sunmuş; Mart ayında ise, tüm dünyada kademeli olarak masaüstü sürümünde de kullanıma açmıştı. Şu an kadar yeni tasarıma alışamayıp eski tasarımla yoluna devam etmek isteyenlere böyle bir imkan sunuluyor olsa da, Eylül ayına gelindiğinde bu imkan ortadan kalkacak ve yeni tasarım Facebook’un vazgeçilmez bir parçası olarak kalacak.
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Instagram, ana sayfada önerilen gönderiler göstermeye başladı
Instagram, yaptığı yeni güncellemeyle birlikte ana sayfa akışına “Önerilen Gönderiler” adlı bir bölüm ekledi. Bu bölüm, kullanıcılara takip etmediği hesaplardan gelen gönderileri gösteriyor.
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Popüler sosyal medya platformu Instagram, kullanıcıların uygulama içerisinde daha fazla vakit geçirmelerini ve etkileşimini artırmalarını sağlayacak yeni bir özellik yayınladı. Bundan sonra artık ana sayfa akışında, takip etmediğiniz hesaplar tarafından paylaşılan gönderiler yer alacak. Tıpkı Keşfet mantığıyla çalışan bu sisteme Instagram, “Önerilen Gönderiler” adını veriyor.
Instagram ana sayfada önerilen gönderiler göstermeye başladı
Kullanıcıların büyük bir bölümü Instagram’da ana sayfada dolaşırken, genellikle akışın sonuna geldiğinde uygulamadan çıkmayı tercih ediyor; çünkü yapılacak başka bir aktivite yok. Aslında Instagram, çok uzun süre önce hayata geçirdiği Keşfet özelliği sayesinde bu eksikliği doldurmuştu ancak Keşfet’ten tam olarak memnun olmamış olacak ki, benzer bir sistemi ana sayfa akışına da getirdi.
Ayrıca buna benzer şekilde, Instagram’da son bir yıldır ana sayfa akışında kullanıcıların bütün gönderileri gördüğüne dair uyarı mesajı da yer alıyor; ancak burası, önceden sadece takip edilen hesapların gönderileriyle alakalı bilgi veriyordu. Şimdi ise Instagram, sizin hoşunuza gideceğini düşündüğü gönderileri, tamamen size özel olmak suretiyle ana sayfanıza ekleyecek.
Instagram’ın ürün direktörü Robby Stein, bu özelliğin amacıyla alakalı; “İnsanların akışı takip ederken, ilgilerini çeken daha fazla gönderi aramaya devam ettiklerini görüyoruz, bunu isteyenler için biraz daha derine inmeyi kolaylaştırmak istedik.” açıklamasını yaptı. Ayrıca Instagram’ın destek sayfasında yer alan bilgiye göre gördüğünüz gönderiler, takip ettiğiniz hesapların beğenilerine göre belirleniyor.
Bununla birlikte Önerilen Gönderiler bölümünün, IGTV ve Reels videolarını içermediğini de ekleyelim. Bu bölümde yalnızca normal video ve fotoğraflar yer alacak. Ama muhtemelen önümüzdeki günlerde IGTV veya Reels videolarını da burada görmeye başlayabiliriz.
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TikTok uygulamasını satın almak isteyen firmalara Oracle da katıldı
TikTok uygulamasını bünyesine katmak isteyen firmalar arasına Oracle da katıldı. Financial Times‘ın bildirdiğine göre yazılım şirketi Oracle, TikTok’u satın almak için çalışmalara şimdiden başlamış durumda.
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ABD Başkanı Donald Trump’ın TikTok’a savaş açtığı günden beri, ülkede adeta yılan hikayesine dönen bir kriz yaşanıyor. Öyle ki Başkan Trump, krizin çözülmesi için açıkça TikTok’un ABD’li bir şirket tarafından satın alınması gerektiğini bile ifade etti. Bunu takiben, ilk olarak Microsoft’un TikTok’u ABD’de bünyesine katmak için harekete geçtiğini; bir süre sonra ise Twitter’ın da benzer bir atılım yaptığı yönündeki söylentileri haberlerimizde aktarmıştık.
TikTok, Oracle bünyesine geçebilir
Şimdi ise TikTok uygulamasını satın almak isteyen şirketler arasına yazılım şirketi Oracle’ın da katıldığı söyleniyor. Financial Times tarafından paylaşılan bilgilere göre Oracle, TikTok’un ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’daki faaliyetlerini kendi bünyesine katmak istiyor. Üstelik yazılım devi, TikTok‘un sahibi ByteDance şirketinde hissesi olan bazı Amerikalı yatırımcılarla bile masaya oturmuş durumda.
Söylentilere ilişkin Oracle tarafından herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak Donald Trump’ın TikTok için 45 gün süre verdiğini de unutmamak gerekiyor. Hatırlanacağı üzere Trump, TikTok’un satın alınması için 45 gün süre tanımıştı ve bu süre içerisinde satın alınmazsa uygulamayı yasaklayacağını söylemişti.
Microsoft, Twitter, Oracle veya hangi şirket olursa olsun, gün geçtikçe zamanları daralıyor. Eğer herhangi bir şirket TikTok’u satın almayı başarırsa, Amerikalılar hala uygulamayı kullanmaya devam edecekler. Ancak işler beklendiği gibi gitmezse, TikTok’un ABD’de yasaklanacağı düşünülüyor.