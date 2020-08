Instagram Hikayeler için Son Silinenler bölümünü test ediyor

Instagram, Hikayeler özelliği için oldukça kullanışlı olabilecek yeni bir özelliğini test ediyor. Bu özellikle beraber artık, silinmesini istemediğiniz hikayeleri profilinize sabitlemenize gerek kalmayacak.

İlginizi çekebilir: Instagram, ana sayfada önerilen gönderiler göstermeye başladı

Sosyal medya platformu Instagram’ın, Hikayeler için Son Silinenler adlı yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Bilindiği üzere Instagram’da paylaştığınız bir hikaye, 24 saat içerisinde siliniyor; eğer silinmemesini istiyorsanız bu hikayeyi profilinize sabitlemelisiniz. Şimdi ise Instagram, hayata geçireceği Son Silinenler bölümü ile kullanıcıları bu dertten bir nebze kurtaracak.

Instagram’ın henüz test aşamasında olduğu ve ne zaman yayına alacağını bilmediğimiz yeni özellik, çalışma mantığı itibariyle paylaştığınız hikayelerin 24 saat sonra silinmesinin ardından, hikayeyi otomatik olarak Son Silinenler bölümüne gönderiyor. Bu bölüme gönderilen fotoğraf ve videolar ise, sadece hesap sahibinin görebileceği şekilde 30 gün boyunda orada kalmaya devam ediyor.

Bir Twitter kullanıcısı, fark ettiği yeni Son Silinenler bölümüyle alakalı ekran görüntülerini kendi hesabından paylaştı. Ayrıca görüntülere baktığımızda Son Silinenler’in sadece mevcut hikayeleri değil, hikaye arşivindeki fotoğraf ve videoları da kapsadığını anlıyoruz. Dolayısıyla özellik hayata geçtikten sonra hem mevcut hikayeler, hem de arşivdeki hikayeler 30 gün boyunca Instagram Son Silinenler bölümünde saklanacak.

#Instagram is working on a "Recently Deleted" section for photos and videos deleted from Stories (or Stories Archive) 👀

Videos and photos in this section will be kept for 30 days. pic.twitter.com/1k41VM7Jrt

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) August 20, 2020