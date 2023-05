Samsung’un yaklaşmakta olan Galaxy Z Flip 5 modeli tasarımı ve özelliklerinin yüzeye çıkmaya devam ettiğine dair sızıntılar ve söylentilerle büyük beklenti ve spekülasyonlara konu oldu. Son zamanlarda, fotoğraflarda telefon için görünüşte resmi bir şeffaf koruyucu kılıf sızdırıldı ve bir klasör tasarımına sahip büyütülmüş kapak ekranı ve yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısı gibi tasarım öğeleri hakkında daha fazla bilgi sağladı.

Galaxy Z Flip 5’in koruyucu kılıfının bir dizi düz renkteki fan yapımı görüntüleri ortaya çıktı ve telefonun renkli bir kasaya sarıldığında nasıl görünebileceğine dair bir fikir sunuyor. Bu görüntüler yaklaşan telefon hakkında herhangi bir yeni bilgi ortaya çıkarmasa da, Samsung’un koruyucu kılıfları için bir dizi renk seçeneği sunabileceğini öne sürüyorlar.

Galaxy Z Flip 5’in tasarımıyla ilgili söylentiler dolaşmaya devam ediyor ve bazıları telefonun yarısının siyah olacağını ve kapatıldığında kapak ekranının bu panelle karışacağını öne sürüyor. Sızıntıcı, kapak ekranının ve çevresindeki çerçevenin, orijinal kıvrımın kapak ekranına benzer şekilde telefonla eşleşen renkli bir renk tonuna sahip olabileceğini tahmin ediyor.

Samsung’un, müşterilerin telefonun rengini ve kaplamasını kişiselleştirmesine olanak tanıyan belirli pazarlarda Galaxy Z Flip 5’in Ismarlama bir sürümünü sunması bekleniyor. Bir dizi renkli koruyucu kılıf seçeneği öneren bu fan yapımı renderlerle Samsung, telefonun tasarımını tamamlamak için çeşitli kılıf renkleri de sunabilir.

Galaxy Z Flip 5’in piyasaya sürülmesi yaklaşırken, teknoloji meraklıları ve Samsung hayranları, telefonun özellikleri, özellikleri ve tasarımı hakkında daha fazla ayrıntı bekliyor olacaklar. Beklenti oluşturma ile birlikte, önümüzdeki haftalarda daha da fazla söylenti ve sızıntının ortaya çıkmaya devam etmesi muhtemeldir.