Galaxy XCover Pro Android 11 güncellemesi alıyor

Motorola Ibiza, ile alakalı yeni detaylar sızdırıldı. Firmanın giriş seviyeye konumlandırdığı akıllı telefon 90 Hz ekran yenileme hızına sahip olacak.

Motorola akıllı telefon dünyasında daha kalıcı hale gelmek istiyor. Dönemin büyük firmalarından olan akıllı telefon üreticisi, piyasaya farklı farklı alternatifler getirmek için kolları sıvadı. Ibiza isimli bir model geliştirdiği öğrenilen firma, 5G özelliğini giriş seviyesine de getirmeyi planlıyor. Geçtiğimiz günlerde Geekbench’e uğrayan akıllı telefon ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Bu bilgilere göre cihaz 90 Hz ekran yenileme hızı ile piyasaya çıkacak.

[Exclusive] Motorola is soon going to launch a new budget 5g smartphone with a 90Hz IPS LCD panel in India. Could likely be the Ibiza.

Feel free to retweet.#Motorola

— Mukul Sharma (@stufflistings) February 5, 2021