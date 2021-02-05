Samsung’un, son dönemlerde girdiği hızlı güncelleme serisine bir telefon daha eklendi. Galaxy XCover Pro, Android 11 güncellemesi aldı. Samsung, özellikle güncelleme konusunda ekstra çaba gösteriyor.

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Güney Koreli teknoloji devi Samsung, en büyük eksikliklerinden birini giderme konusundaki çalışmalarına, devam ediyor. Android akıllı telefon üreticileri, yıllardır söz konusu yazılım güncellemeleri olunca, yeterli önemi göstermediler. Kullanıcıların aldıkları çoğu telefon kutudan çıkan Android sürümü ile ömrünü tamamladı ya da tek bir güncelleme aldı. Söz konusu durum amiral gemisi modeller için bile böyleydi. Samsung, da bu önem vermeyen üreticilerden biriydi. Neyse ki son yıllarda bu durum değişti ve neredeyse her telefon en az iki yıl güncelleme almaya başladı. Samsung tarafında ise Galaxy XCover Pro, Android 11 güncellemesi alan son telefon oldu.

Galaxy XCover Pro Android 11 güncellemesi alıyor

Samsung, güncelleme konusunda kendisini aşmaya devam ediyor. Şirket tarafında Galaxy XCover Pro, Android 11 güncellemesi alan en son akıllı telefon oldu. Güncelleme, Android tabanlı ONE UI 3.0 şeklinde geliyor ve Ocak ayı güvenlik yamasını da içeriyor. Telefon yaklaşık bir sene önce tanıtıldı. Sağlamlık ile ön plana çıkan model, oldukça dayanıklı yapısıyla dikkat çekiyor. Söz konusu telefonun özelliklerine aşağıdan göz atmak isteyebilirsiniz. Özellikle geride kalan akıllı telefon üreticilerinin, güncelleme konusunda çaba göstermesi önemli. Söz konusu üreticiler diğer şirketlerin elini zorlayarak bu konuyu önemsemeyenlerin bile ilgilenmesine neden oluyor Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…

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