Güney Koreli teknoloji devi Samsung, giyilebilir teknoloji alanında oldukça gelişmiş bir marka. Bu bağlamda akıllı saatleri ile de gündemde olan marka, şimdi de Galaxy Watch FE isimli yeni uygun fiyatlı akıllı saati üzerinde çalışıyor. Detaylara bakalım.

Galaxy Watch FE nasıl olacak?

Tasarım tarafında Galaxy Watch FE, önceki Galaxy Watch’lara benzer bir tasarıma sahip olacak. Akıllı saat üç renk seçeneği ile birlikte gelecek:

Siyah

Mavi

Pembe

Teknik özellikler tarafında ise Galaxy Watch FE, 396 x 396 piksel çözünürlüğe sahip 1,2 inç Süper AMOLED bir ekran ile birlikte gelecek. Kaputun altında ise 1.18 GHz hızında çift çekirdekli işlemci Exynos W920 olacak. Bu işlemci Samsung’un akıllı saatler için ürettiği bir işlemci olarak karşımıza çıkıyor.

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Akıllı saat IP68 sertifikası ile birlikte gelecek. Bundan mütevellit yüzme modunun da olması bekleniyor. Gövdenin alüminyum kullanılarak yapıldığı ve dayanıklılık açısından MIL-STD-810H askeri standartlarına göre sertifikalandırıldığı söyleniyor.

Bağlantı seçenekleri tarafında ise akıllı saat; WiFi 802.11 a/b/g/n 2,4 GHz + 5 GHz, Bluetooth 5.0, NFC, GPS’e sahip olacak. Biyoelektrik Empedans Analizi, Elektriksel Kardiyak Sensör, Jiroskop, Jeomanyetik Sensör, İvme Ölçer, Barometre, Parlaklık ve Kalp Atış Hızı (optik) gibi çeşitli sensörlerin yanı sıra bir mikrofon, hoparlör ve titreşim motoru da akıllı saatte bulunacak.