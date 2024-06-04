NVIDIA App güncellemesi yayınlandı. NVIDIA bugün, bilgisayarlarında ve dizüstü bilgisayarlarında NVIDIA GPU bulunan oyuncular ve içerik oluşturucular için tasarlanmış NVIDIA App’in yeni beta güncellemesini yayınladı. Şubat ayındaki ilk beta sürümü, NVIDIA Kontrol Paneli, GeForce Experience ve RTX Experience uygulamalarını modernleştirme ve birleştirme yolculuğunun ilk adımıydı. Bu son güncelleme, 120 FPS AV1 video yakalama, tek tıklamayla GPU performans ayarı, gelişmiş NVIDIA uygulama katmanı ve daha fazlası dahil olmak üzere birçok yeni özellik içeriyor. İşteNVIDIA App güncellemesi yayınlandı.

Daha İyi Kalitede Kayıtlar için AV1 Desteği

Yeni NVIDIA App beta güncellemesi, AV1 SDR ve HDR video kodlama desteğini içeriyor. Bu, GeForce RTX 40 Serisi grafik kartları ve dizüstü bilgisayar GPU’lardaki sekizinci nesil NVIDIA Kodlayıcıları (NVENC) kullanarak kayıtların netliğini ve kalitesini önemli ölçüde artırıyor. AV1, kodlama verimliliğini %40 oranında artırarak daha fazla disk alanı gerektirmeden daha yüksek kaliteli videolar üretiyor. İçerik üreticileri yeni özelliği çok sevecekler.

Tek Tıkla Performans Ayarı ile Kolay Performans Optimizasyonu

GeForce RTX masaüstü grafik kartı ve dizüstü bilgisayar sahipleri, Performans Paneli ve tek tıklamayla otomatik GPU ayarı ile GPU’larının potansiyelini izleyebilir ve en üst düzeye çıkarabilir. Bu özellik, sistem performans özelliklerinizi tarıyor ve tek tıklamayla otomatik GPU ayarı sunarak GPU’nuzun performansını optimize ediyor. NVIDIA uygulaması tüm özellikleri tek bir yerde birleştirme sözünü tutuyor.

Gelişmiş Oyun İçi Yer Paylaşımı

Oyun İçi Yer Paylaşımı, ilk beta sürümünde kapsamlı bir şekilde yeniden tasarlandı ve bu güncellemede Fotoğraf Modu için kullanıcı arayüzünü geliştirerek fotoğraflarınıza filtre ekleme yöntemi iyileştirildi. Ayrıca, yer paylaşımından çıkma işlemini basitleştirdik ve İstatistikler bölümüne GPU gücü eklenmiş durumda. NVIDIA uygulaması oyuncular için önemli yenilikler getiriyor.

NVIDIA App Beta ile Gelen Diğer Önemli Yenilikler

NVIDIA uygulama katmanı geliştirmeleri ve kullanıcı deneyimi iyileştirmeleri

katmanı geliştirmeleri ve kullanıcı deneyimi iyileştirmeleri GeForce NOW, NVIDIA Broadcast ve NVIDIA Omniverse gibi NVIDIA uygulamalarını keşfetme ve yükleme kolaylığı

Oyun ve sürücü ayarlarını tek bir yerden ince ayarlama

Güçlü oyun kayıt araçları

Performans izleme katmanları

Oyunlarda otomatik SDR’den HDR’ye dönüştürme

GeForce RTX kullanıcıları için yeni AI destekli filtreler

NVIDIA App Beta İndirme

Yeni NVIDIA App beta güncellemesi, uygulama içi güncelleyici aracılığıyla ve bu bağlantı kullanılarak NVIDIA web sitesinden indirilebiliyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce her şeyi tek bir yerde birleştiren NVIDIA uygulaması mantıklı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!