Samsung, Galaxy Tab S9 serisinin hemen ardından, daha uygun fiyatlı Galaxy Tab S9 FE serisini dünya çapında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Teknik detaylar ve tasarımı hakkında dolaşan söylentiler ve sızıntılar artık coştu ve neredeyse cihazların tüm teknik özellikleri ortaya çıktı. Seride standart Galaxy Tab S9 FE ve Galaxy Tab S9 FE Plus modelleri yer alacak, bu da tablet severlere çeşitli seçenekler sunacak. Serinin büyük ekranlı Galaxy Tab S9 FE Plus, geçtiğimiz günlerde bir sertifika alarak tanıtıma bir adım daha yaklaştı!

Samsung Galaxy Tab S9 FE Serisi Çok Yakında Tanıtılabilir!

Son FCC belgeleri ve diğer güvenilir kaynaklar, tabletin teknik özelliklerini doğruladı. Ayrıca, tabletin yakın bir tarihte küresel lansmanının yapılacağı da ortaya çıkmış durumda.

Tab S9 FE Plus ise sadece birkaç gün önce Kore’nin NRRA sertifikasyon platformunda ortaya çıktı. Bu da tabletin sadece Hindistan’da değil, küresel pazarda da tanıtılacağını gösteriyor. Listeye göre, üreticinin ülkesi Vietnam olarak listeleniyor ve tablet 5G bağlantısını destekliyor. Lansmanın yaklaştığının teyit edilmesinin dışında, neredeyse başka bir ayrıntı bu sertifika belgesinde yok.

Galaxy Tab S9 FE serisinin markanın resmi web sitesinde de görüldüğü söyleniyor. Ayrıca, sızdırılan görseller de tabletin tasarımını doğruluyor gibi görünüyor. Tabletler S-Pen desteği ile gelecek ve çift arka kamera sistemi sunacak. Performans açısından da oldukça iddialı olan bu seri, daha önce Galaxy A54 gibi telefonlarda gördüğümüz Exynos 1380 işlemci, 8GB RAM ve 128GB dahili depolama kapasitesi ile kullanıcıları etkilemeye hazırlanıyor.

Galaxy Tab S9 FE+ modeli 45W hızlı şarj özelliği ile öne çıkarken, Galaxy Tab S9 FE modeli 25W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Bu, kullanıcıların cihazlarını daha hızlı bir şekilde şarj edebilecekleri anlamına geliyor.

Önümüzdeki dönemde Galaxy Tab S9 FE serisi lansmanının gerçekleştirilmesi bekleniyor. Ancak fiyat ve diğer lansman detayları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, serinin büyük çocuğu Tab S9 FE Plus’ın760 dolarlık bir fiyat etiketi taşıması bekleniyor. Tabii ki, tüm bu ayrıntılar resmi duyuru ile birlikte daha netlik kazanacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Galaxy Tab S9 FE’ler ne sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!