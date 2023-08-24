Samsung, Galaxy Tab S9 FE tablet serisi için hazırlıklarını sürdürüyor ve bugün, Plus varyantına dair heyecan verici detaylar paylaşıldı. Taylandlı sertifikalandırma kuruluşu NBTC’nin belirttiğine göre, Tab S9 FE+’ın bataryası 9.800 mAh kapasitesinde olacak. Bu, serinin önceki 12,4 inçlik modeline göre biraz daha düşük bir kapasiteye işaret ediyor. Galaxy Tab S9 FE serisine gerçekten gerek var mı?!

Samsung Galaxy Tab S9 FE+ Geliyor! İşte Özellikleri ve Renk Seçenekleri!

9.800 mAh boyutlu pila sahip olan, Tab S9 FE+ modeli 45W hızlı şarjı destekleyecek. Ancak Samsung’un kutuda hangi adaptörü göndereceği konusunda kesin bir bilgi yok. Daha önce firmanın Tab S7 FE modelini 15W şarj adaptörüyle sunduğunu düşünürsek, kullanıcılar gerekli adaptörü elde etmek için ekstra bir satın alım yapmak zorunda kalabilirler.

Renk seçenekleri konusunda da bilgi verildi. Samsung, yeni tabletlerini Mint, Lavanta, Gri/Grafit ve Gümüş renk seçenekleriyle piyasaya sürecek. Bu geniş renk yelpazesi, kullanıcılara tarzlarına uygun bir seçenek bulma imkanı sunacak.

Tabletler Güney Kore’de altı farklı model numarasıyla onaylandı. Bu farklı modeller, Wi-Fi veya Wi-Fi + 5G gibi versiyon farklılıklarını yansıtıyor. Bununla birlikte, bu listeler tabletlerin pil kapasiteleri ve şarj hızı gibi özelliklerini doğruluyor.

Tab S9 FE+ tablet ikilisi bir lansmanın eşiğinde duruyor, ancak Samsung henüz resmi bir duyuru tarihi açıklamış değil. Ancak sızdırılan bilgiler ve detaylar, kullanıcıların merakını cezbetmeye devam ediyor. Tablet severler, yeni modellerin resmi lansmanını beklerken, Tab S9 FE+ serisinin daha önceki modellere kıyasla ne tür yenilikler getireceğini merakla bekliyor.

Bizler de Samsung’un bu modellerini merak ediyoruz. Ancak Vivo gibi üreticiler Vivo Pad Air gibi modellerle Samsung’a karşı güçlü bir rakip olmuş durumda. Eğer Samsung fiyat konusunda bir güzellik yapmazsa, satışlar beklendiği gibi gitmeyebilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Galaxy Tab S9 Fan Edition serisi neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!