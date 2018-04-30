Galaxy S7 ve S7 edge için Oreo Mayıs ortası geliyor!

Oreo güncellemesi konusunda özellikle orta-üst seviye telefonlarında mükemmel bir ivme yakalayan Samsung pek çok kişinin merak ettiği duyuruyu sonunda resmi olarak yaptı ve Galaxy S7 ve S7 edge için Oreo güncellemesinin mayıs ortasında ulaştırılacağını belirtti. Daha önceden net tarih belirtilmiş olsa da kaynağın güvenilirliğinden dolayı bazı kafa karışıklıkları mevcuttu.

Birkaç kere Samsung Türkiye’nin sorumluluğundaki internet sitesi güncelmiyiz.com üzerinden S7 ve diğer Samsung telefonlar için gelmesi beklenen Oreo güncellemelerinin Türkiye olası tarihleri yayımlamıştık. Sitede S7 edge için Türkiye’ye 18 Mayıs’ta Oreo güncellemesinin geleceği gösteriliyordu. Nitekim daha eski zamanlarda aynı listede daha erken bir tarih yayınlandığı için sitenin de doğruluğu tartışılmıştı.

Galaxy S7 ve S7 edge için Oreo muamması

Siteye baktığınızda tarihin hala 18 Mayıs olduğunu görüyoruz. Elbette yazılım dünyasında sıkça rastlanan beklenmedik sıkıntılardan dolayı bu tarihin değişmesi mantıklı. Neyse ki merkezden Samsung Members sayfasının Kore versiyonuna gelen bilgilendirme işin netliğini daha da keskinleştirildi. Kore’li kullanıcılara gönderilen bilgilendirmede Oreo güncellemesinin içinde S7 ve S7 edge’in de bulunduğu birkaç Samsung cihazına mayıs ortasında geleceği belirtiliyor.

Mesajda ayrıca Samsung s7 ve edge’e gelecek güncellemenin mayıs ortasına yetişmesi için elinden gelenin en iyisini yaptığını belirtiyor. Elbette başta dediğimiz gibi olsaı beklenmedik sıkıntılardan dolayı kesin olarak söz de veremiyor. İkinci olarak bilgilendirme içinde Oreo güncellemesinin Samsung Galaxy A5 (2017), Samsung Galaxy A7 (2017) ve Samsung Galaxy Tab S3 (LTE, WiFi) cihazlarına yılın ilk yarısı bitmeden geleceğini açıkladı. Bunlardan A7 (2017) ve listede yer almayan A3 (2017) için güncellemenin gelmeye başladığını biliyoruz.

Samsung’un açıklamasına göre mayıs ayı ortası Oreo güncellemesi S7 ve S7 edge için hazır olacak. Bu durumda güncelmiyiz.com sitesindeki 18 Mayıs tarihi daha da netleşmiş oldu. Elbette herşey yolunda giderse, Samsung Galaxy S7 ve S7 edge için Oreo güncellemesi 18 Mayıs’ta telefonlarınıza gelebilir.