Samsung Galaxy A3 (2017) Oreo almaya hazır

Yakın zamanda Galaxy A5 (2017) telefonunu en yeni işletim sistemi versiyonuna çıkartan Güney Koreli firma sırayı Samsung Galaxy A3 (2017) telefonuna verdi. Şu sıralar Rusya’da OTA şeklinde dağıtılan güncelleme yakın zamanda tüm bölgelere paylaşılacak. Diğer bölgelerde güncellemenin ne zaman yayımlanacağı henüz net olmasa da Samsung Türkiye’nin tahmini A3 (2017)’lerin ülkemizde haziran ayında güncellemeyi alacağı yönünde.

Samsung Galaxy A3 (2017) güncellemeyi S7’lerden önce aldı

Kaldı ki Samsung’un 2016 yılı amiral gemileri S7 ve S7 edge için de hala Oreo güncellemesi bekleniyor. orta seviye A serisi güncellemesini alırken henüz daha eski model amiral gemilerine zaman olduğu belli. Yine Samsung Türkiye’nin verdiği bilgiye göre S7 Oreo güncellemesi de myaıs ayında çıkacakmış. Haberin ana kaynağı olan guncelmiyiz.com sitesindeki takvime göre beklenen güncelleme tarihleri aşağıdaki gibi.