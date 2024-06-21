Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bir süredir yeni amiral gemisi akıllı telefonu olacak olan Galaxy S25 Ultra üzerinde çalışıyor. Galaxy S25 Ultra kamera özellikleri sızdırıldı. Detaylara bakalım.

Galaxy S25 Ultra kamera özellikleri nasıl olacak?

Galaxy S25 Ultra kamera özellikleri sızıntısına göre akıllı telefon birçok yükseltme alacak. Ultra geniş açılı kamera 50 MP çözünürlüğünde 1/2,76 inç Samsung ISOCELL JN1 olacak. Bir önceki ultra geniş açılı kamera 12 MP çözünürlüğünde 1/2,55 inç büyüklüğünde idi.

Galaxy S25 Ultra kamera tarafında 3x telefoto lens de de bir yükseltme alacak. Sızıntıya göre “yeni bir 1/3 inç ISOCELL sensör” kullanılabilir. Bir önceki nesilde 10 MP çözünürlüğünde bir kamera kullanılırken Galaxy S25 Ultra’da 50 MP çözünürlüğünde bir kamera kullanılacak.

Galaxy S25 Ultra – New Sensors Revealed Although we still don't know the names of the sensors at this stage, the Ultrawide will have a new version of the 1/2.76" JN1 sensor, which is slightly smaller than the one in the S24 Ultra and has a higher resolution of 50MP, as we've… pic.twitter.com/LOyU9QJ9MT — Sperandio4Tech (@ISAQUES81) June 20, 2024

Bir önceki nesil Galaxy S24 Ultra neler sunuyor?

İlk olarak malzeme ile başlayalım. Samsung’un yeni amiral gemisi olan Galaxy S24 Ultra çerçeveler ve arka kapakta tamamen titanyum bir malzeme ile birlikte geliyor. Ön tarafta bulunan ekran Corning Gorilla Armor ile korunuyor. iPhone 15 Pro’da titanyum kaplama bulunduğunu belirtmek lazım.

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Ekran tarafında ise Galaxy S24 Ultra 6.8 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 1440×3120 (QHD+) çözünürlüğünde. Ekran paneli tarafında Dynamic AMOLED bir ekran kullanılan akıllı telefon, 120 hz ekran yenileme hızını ve 505 PPI piksel yoğunluğunu destekliyor. Bu ekranın S-Pen desteği de bulunuyor. S-Pen ise kutunun içerisinden geliyor.

Akıllı telefon performans kanadında da oldukça güçlü. Galaxy S24 Ultra kaputun altında Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga seti; 1 adet 3.3 GHz Cortex-X4, 5 adet 3.2 GHz Kryo ve 2 adet 2.3 GHz olmak üzere toplamda 8 çekirdeğe sahip. Galaxy S24 Ultra ülkemizde üç farklı varyasyonla satılıyor:

12 GB RAM + 256 GB UFS 4.0 dahili depolama: 69.999 TL

12 GB RAM + 512 GB UFS 4.0 dahili depolama: 73.999 TL

12 GB RAM + 1 TB dahili depolama: 80.999 TL

Batarya tarafında ise akıllı telefon 45W kablolu, 15W kablosuz şarj hızına sahip olan 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryayla birlikte geliyor.

Galaxy S24 Ultra, kamera tarafında oldukça güçlü bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Akıllı telefon Samsung’un yeni yapay zekası olan Galaxy AI destekli dörtlü bir arka kamera kurulumuyla birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 200 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 12 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 50 MP çözünürlüğünde 5x optik zoom yapabilen telefoto kamera ve 10 MP çözünürlüğünde 3x optik zoom yapabilen bir telefoto kamera daha eşlik ediyor.

Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 12 MP çözünürlüğünde bir ana kamera bulunuyor.