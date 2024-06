Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bir süredir yeni amiral gemisi akıllı telefonu olacak olan Galaxy S25 Ultra üzerinde çalışıyor. Galaxy S25 Ultra kamera özellikleri sızdırıldı. Detaylara bakalım.

Galaxy S25 Ultra kamera özellikleri sızıntısına göre akıllı telefon birçok yükseltme alacak. Ultra geniş açılı kamera 50 MP çözünürlüğünde 1/2,76 inç Samsung ISOCELL JN1 olacak. Bir önceki ultra geniş açılı kamera 12 MP çözünürlüğünde 1/2,55 inç büyüklüğünde idi.

Galaxy S25 Ultra kamera tarafında 3x telefoto lens de de bir yükseltme alacak. Sızıntıya göre “yeni bir 1/3 inç ISOCELL sensör” kullanılabilir. Bir önceki nesilde 10 MP çözünürlüğünde bir kamera kullanılırken Galaxy S25 Ultra’da 50 MP çözünürlüğünde bir kamera kullanılacak.

Galaxy S25 Ultra – New Sensors Revealed

Although we still don't know the names of the sensors at this stage, the Ultrawide will have a new version of the 1/2.76" JN1 sensor, which is slightly smaller than the one in the S24 Ultra and has a higher resolution of 50MP, as we've… pic.twitter.com/LOyU9QJ9MT

