Samsung, Galaxy S25 serisi için uzun süredir beklenen One UI 8 Beta 4 güncellemesini nihayet yayımladı. Haziran ayının sonunda sunulan önceki beta sürümünden sonra bu yeni güncelleme, Android 16 tabanlı One UI 8 sürümünü daha kararlı hale getiriyor. Peki S25 One UI 8 Beta güncellemesi hangi yenilikleri getiriyor?

Galaxy S25 One UI 8 Beta 4 neler sunuyor?

Güncelleme şu an için Güney Kore, Hindistan, Almanya ve ABD’deki Galaxy S25 modelleri için indirilebilir durumda.

1.2 GB boyutundaki bu yazılım paketi, Temmuz 2025 güvenlik yaması ile birlikte geliyor. One UI 8 Beta 4 ile birlikte birçok hata düzeltilmiş ve performans iyileştirmeleri yapılmış.

Galaxy S25 One UI 8 Beta 4 yenilikleri:

Samsung IMS servisi için acil güncelleme özelliği eklendi

IMS hizmeti güncellemesi ve yeniden başlatma için kullanıcı onayı istenebilir

DeX modunda video oynatırken tam ekran geçiş desteği

Galaxy AI yanıt önerilerinde oluşan hata giderildi

Bixby rutin komutları sesle tetiklendiğinde yaşanan gecikmeler azaltıldı

Kilit ekranındaki hızlı başlat simgelerinde oluşan görüntüleme sorunu çözüldü

iNavi araç kamerası videolarının Galeri uygulamasında düzenlenememe sorunu giderildi

Kilit ekranında “Parmak izi sensörü yanıt vermiyor” hatası düzeltildi

TalkBack açıkken kişi listesinden kaydırarak arama yapılamama problemi giderildi

Ön kameradan arka kameraya geçişte merkezi seviye göstergesinin titreme sorunu düzeltildi

Birçok uygulamada yazılım kararlılığı artırıldı

S25 One UI 8 Beta 4 nasıl yüklenir?

Eğer cihazınız One UI 8 Beta programına kayıtlıysa, güncellemeyi Ayarlar > Yazılım güncelleme > İndir ve yükle adımlarını izleyerek alabilirsiniz.

Siz Galaxy S25 için gelen One UI 8 Beta 4 güncellemesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung bu yıl kararlı güncellemeyi daha hızlı verecek mi?