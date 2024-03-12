Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy S24 serisini piyasaya sürmüştü. Geldiğimiz noktada bugün ise Güney Koreli teknoloji devi, Galaxy S24 Ultra Blue Archive Edition modelini satışa sundu. Detaylar haberde.

Galaxy S24 Ultra Blue Archive Edition

Galaxy S24 Ultra Blue Archive Edition’da akıllı telefon için bir dizi aksesuar bulunuyor. Galaxy S24 Ultra Blue Archive Edition için Samsung, Nexon Games ile işbirliği yapmış. Galaxy S24 Ultra Blue Archive Edition’dan çıkan tüm aksesuarlar Blue Archive oyununa ait.

Galaxy S24 Ultra neler sunuyor?

İlk olarak malzeme ile başlayalım. Samsung’un yeni amiral gemisi olan Galaxy S24 Ultra çerçeveler ve arka kapakta tamamen titanyum bir malzeme ile birlikte geliyor. Ön tarafta bulunan ekran Corning Gorilla Armor ile korunuyor. iPhone 15 Pro’da titanyum kaplama bulunduğunu belirtmek lazım.

Ekran tarafında ise Galaxy S24 Ultra 6.8 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 1440×3120 (QHD+) çözünürlüğünde. Ekran paneli tarafında Dynamic AMOLED bir ekran kullanılan akıllı telefon, 120 hz ekran yenileme hızını ve 505 PPI piksel yoğunluğunu destekliyor. Bu ekranın S-Pen desteği de bulunuyor. S-Pen ise kutunun içerisinden geliyor.

Akıllı telefon performans kanadında da oldukça güçlü. Galaxy S24 Ultra kaputun altında Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga seti; 1 adet 3.3 GHz Cortex-X4, 5 adet 3.2 GHz Kryo ve 2 adet 2.3 GHz olmak üzere toplamda 8 çekirdeğe sahip. Galaxy S24 Ultra ülkemizde üç farklı varyasyonla satılıyor:

12 GB RAM + 256 GB UFS 4.0 dahili depolama: 69.999 TL

12 GB RAM + 512 GB UFS 4.0 dahili depolama: 73.999 TL

12 GB RAM + 1 TB dahili depolama: 80.999 TL

Batarya tarafında ise akıllı telefon 45W kablolu, 15W kablosuz şarj hızına sahip olan 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryayla birlikte geliyor. 45W şarj adaptörü ve kablosuz şarj cihazı ise Galaxy S24 UItra’dan ayrı olarak satılıyor. Kutudan kullanım kılavuzu, Galaxy S24 Ultra, SIM iğnesi ve şarj kablosu çıkıyor.

Galaxy S24 Ultra, kamera tarafında oldukça güçlü bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Akıllı telefon Samsung’un yeni yapay zekası olan Galaxy AI destekli dörtlü bir arka kamera kurulumuyla birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 200 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kamerada Samsung’un kendi üretmiş olduğu kamera sensörleri kullanılıyor. Ana kameraya 12 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 50 MP çözünürlüğünde 5x optik zoom yapabilen telefoto kamera ve 10 MP çözünürlüğünde 3x optik zoom yapabilen bir telefoto kamera daha eşlik ediyor. Tüm yardımcı kameralarda da Galaxy AI yapay zeka desteği bulunuyor.

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Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 12 MP çözünürlüğünde bir ana kamera bulunuyor.