Samsung, teknoloji dünyasında heyecan yaratan yeni Galaxy S24 serisini tanıttı ve bu yeni akıllı telefonlar, önceki modellere kıyasla bir dizi önemli iyileştirme ile geliyor. Galaxy S24 serisinin donanımı, önceki modellerle aynı olmasına rağmen, Samsung bu kez tasarımı aynı bırakarak ekran parlaklığını artırdı, dayanıklı piller ekledi ve kamera kalitesini önemli ölçüde iyileştirdi.

Samsung‘un amiral gemisi olan S24, portre çekimlerinde doğallığı ön planda tutarak dikkat çekiyor. Geliştirilmiş yapay zeka algoritmalarını kullanarak, telefon daha doğal ve gerçekçi bir bulanıklık efekti sağlıyor. Bu, kullanıcılara DSLR kalitesinde fotoğraflar çekme deneyimi sunuyor.

Samsung mühendislerine göre, S24, nesneleri tespit etmek ve derinlik etkisini artırmak için güçlü bir yapay zeka işlem gücü kullanıyor. Özellikle, ana konunun önündeki nesnelerde bulanıklık efekti daha da geliştirilmiş durumda. Bu sayede, Galaxy S24 ile çekilen görüntüler, profesyonel bir DSLR fotoğraf makinesi ile çekilmiş gibi kaliteli ve etkileyici görünüyor.

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Bu iyileştirmeler sadece fotoğraf çekimleriyle sınırlı değil; S24, portre videoları için de çeşitli geliştirmeler sunuyor. Gelişmiş yapay zeka modeli, stabilizasyon ve yakınlaştırma yetenekleriyle birleşerek kullanıcılara etkileyici videolar çekme imkanı sağlıyor. Samsung, 2023 yılında portre videolarının çözünürlüğünü 30 fps kare hızında 4K’ya yükseltti. S24 Ultra modeli ise nesne ile arka plan arasındaki mesafeyi ölçmek için iki kamera kullanarak daha doğal bulanıklık efektleri sunuyor. Ayrıca, S24, portre videoları çekerken 1x’ten 3x’e kadar sürekli yakınlaştırma kapasitesine sahip.

Galaxy S24 serisi, Galaxy S24, S24+ ve S24 Ultra modellerini içeriyor. Bu yeni serinin, geçen yılki Galaxy S23’ün ön sipariş performansını gölgede bırakması bekleniyor. 2024 sonunda toplam yıllık satışların 36 milyona ulaşması öngörülüyor. Eğer bu tahminler doğru çıkarsa, Galaxy S24, 2019’daki Galaxy S10’dan bu yana 30 milyon kilometre taşını aşan ilk amiral gemisi modeli olacak, markanın bu alandaki liderliğini sürdüreceğini gösteriyor.