Galaxy S23 Ultra, şirketin 200 megapiksel kameralı ilk telefonu olarak tanıtıldı. Ayrıca yeni bir selfie kamera ile geldi. Galaxy S24 Ultra için kamera bölümünde önemli bir yükseltme olacak mı? Kore medyasını kaynak göstererek Ice Universe, Ultra modelinin arka kamera özelliklerini açıkladı.

Ice Universe, Galaxy S24 Ultra’nın 200 megapiksel Samsung HP2 birincil kameraya sahip olacağını duyurdu. Buna 12 megapiksel Sony IMX564 ultra geniş lens ve 3x optik yakınlaştırmalı 10 megapiksel Sony IMX754 telefoto kamera eşlik edecek. Bu kameralar Galaxy S23 Ultra’nın arka kamera kurulumunda da yer alıyor.

Galaxy S24 Ultra’nın kamera modülü, 10x optik yakınlaştırmalı 10 megapiksel periskop telefoto kameranın biraz değiştirilmiş bir versiyonunu da içerecek. Dolayısıyla, bu muhtemelen S24 Ultra’nın sunacağı tek önemli donanım yükseltmesi olacak. S24 Ultra’nın kamera performansındaki iyileştirmelerin öncelikle yazılım ve işleme yeteneklerindeki gelişmelerden kaynaklanması bekleniyor.

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Ayrıca arka kameralarda LED flaş ve lazer otofokus ünitesi bulunacak. Yeni sızıntıda Galaxy S24 Ultra’daki selfie kamerası hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Galaxy S23 Ultra ile tanıtılan 12 megapiksel özçekim kamerası muhtemelen korunacak. Şu anda, Galaxy S24 ve Galaxy S24 Plus’ın kamera özellikleri hakkında bir sızıntı yok.

Qualcomm’un bu yılın Ekim ayında Snapdragon 8 Gen 3 yonga setini duyurması bekleniyor. Snapdragon 8 Gen 3 olarak adlandırılan çipin hız aşırtmalı bir versiyonu Galaxy S24 serisine güç sağlayabilir. Asya ve Kuzey Amerika gibi pazarların S24 serisinin Snapdragon sürümünü alması beklenirken, Samsung’un Avrupa’da Exynos 2400 varyantlarını piyasaya sürmesi bekleniyor.