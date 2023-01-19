Güney Koreli Samsung’un 1 Şubat’ta tanıtacağı yeni canavarları hakkında bilgiler gelmeye tam gaz devam ediyor. Bugün de Galaxy S23 Ultra hakkında merak edilen her şey ortaya çıktı diyebiliriz. Telefonun tüm özelliklerini ortaya koyan bu sızıntıya gelin yakından bir göz atalım.

Son gelen bilgilere göre telefonda 6.8 inç büyüklüğünde 1-120 Hz arası değişken tazeleme hızına sahip 3088 x 1440 çözünürlüğünde AMOLED ekran yer alacak. Bu ekran oyun modunda 240 Hz dokunmatik örnekleme hızı sunacak. 1.750 nit parlaklığa kadar çıkabilen bu ekran darbelere karşı Gorilla Glass Victus 2 teknolojisi ile korunacak.

Telefonun kalbinde tahmin edebileceğiniz gibi Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti yer alacak. Bu serinin Exynos’lu sürümünün olmayacağını belirtelim. 8 GB ve 12 GB LPDDR5X RAM seçenekleri ile gelecek olan telefonun 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolamalı sürümleri bulunacak. Gelelim merak edilen kamera noktasına.

S23 Ultra’nın arkasında bizi f/1.7 diyafram açıklığına sahip ISOCELL HP2 sensörlü 200MP arka kamera, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 12MP 120 derece Ultra Geniş sensör, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 3x yakınlaştırma için 10MP Telefoto lens, f/4.9 diyafram açıklığına sahip 10x yakınlaştırma için 10MP Periskop lensli kurulum karşılayacak. Ön yüzeyde ise f/2.2 diyafram açıklığına sahip 12MP ön kamerayı göreceğiz.

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Kutusundan Android 13 işletim sistemi ve 45W hızlı şarjlı destekli 5000mAh kapasiteli batarya ile çıkacak olan telefon 1.300 dolardan satışa sunulacak. Bakalım Samsung Türkiye ülkemizde nasıl bir fiyatlandırma yapacak?

İçindekiler Samsung Galaxy S23 Ultra özellikleri

Samsung Galaxy S23 Ultra özellikleri

6.8 inç büyüklüğünde 1-120 Hz arası değişken tazeleme hızına sahip 3088 x 1440 çözünürlüğünde AMOLED ekran

3.36GHz Sekiz Çekirdekli Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 4nm Mobil Platform

Adreno 740 GPU

256GB/512GB/1TB UFS 4.0 depolama alanı

8GB / 12GB LPDDR5X RAM

One UI 5.1 ile Android 13

f/1.7 diyafram açıklığına sahip ISOCELL HP2 sensörlü 200MP arka kamera, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 12MP 120 derece Ultra Geniş sensör, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 3x yakınlaştırma için 10MP Telefoto lens, f/4.9 diyafram açıklığına sahip 10x yakınlaştırma için 10MP Periskop lens

f/2.2 diyafram açıklığına sahip 12MP ön kamera

Toza ve Suya dayanıklı (IP68)

Boyutlar: 163.4 x 78.1 x 8.9mm; Ağırlık:233g

5G SA/NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, UWB, GPS + GLONASS, USB 3.1, NFC

45W hızlı şarjlı destekli 5000mAh kapasiteli batarya