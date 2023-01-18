Samsung bildiğiniz gibi 1 Şubat 2023 tarihinde karşımıza yeni amiral gemisi serisi Galaxy S23 ile çıkacak. Etkinliğe 2 hafta kala bugün cihazların resmi basın görselleri sızdırıldı. Alman web sitesi Winfuture sayesinde Galaxy S23 ve Galaxy S23+‘ın tüm özellikleri gelecek ayın lansmanından önce ortaya çıktı. Sızdırılan bu görseller kamera çarpması olmadan yeni bir tasarım ortaya koyuyor.

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Yeni gelen görsellere göre S23 serisi eski modellere kıyasla ekran boyutunda çok fazla değişiklik sunmayacak. Ancak söylentiler S23’ün AMOLED Infinity-O düz ekranlar için 1750 nit‘e kadar parlaklık elde edeceğini ortaya koyuyor. Samsung’un Exynos sürümü sunması beklenmediğinden, tüm pazarlarda yalnızca Snapdragon 8 Gen 2 ile satılacak.

Telefonda ilginç bir şekilde S22’deki arka kamera özellikleri aynı kalacak. Ancak sızıntılar yeni seride 12MP ön kameranın yer alacağını söylüyor. Bu 10 Megapiksele göre küçük bir değişiklik olacak diyebiliriz. Galaxy S23 ve Galaxy S23+ sırasıyla 3900mAh ve 4700mAh pil ile gelecek. Bu da yaklaşık 200 mAh kapasiteli bir artış demek.

Hızlı şarj söz konusu olduğunda ise S23’te S22’de olduğu gibi 25W şarj yer alacak. Ancak S23+ da 45W hızlı şarj yer alacak. Bu cihazların Qi kablosuz şarj ve Kablosuz PowerShare özellikleriyle birlikte geleceğini belirtelim. Aşağıdan S23 serisinin sızdırılan tüm özelliklerine ulaşabilirsiniz.

Samsung Galaxy S23 ve Galaxy S23+ özellikleri

Galaxy S23 – 6.1 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 çözünürlüğünde 48-120 Hz uyarlanabilir oyun modunda 240 Hz’e çıkan dokunmatik ekran ve 1750 nit parlaklık

Galaxy S23+ – 6.6 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 çözünürlüğünde 48-120 Hz uyarlanabilir oyun modunda 240 Hz’e çıkan dokunmatik ekran ve 1750 nit parlaklık

Sekiz Çekirdekli Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 4nm Mobil Platform

Adreno 740 GPU

128GB/256GB UFS 4.0 depolama alanına sahip 8GB LPDDR5X RAM

One UI 5.1 ile Android 13

Çift SIM (nano + nano)

50MP arka kamera, f/1.8 diyafram açıklığı, OIS, 12MP 120 ° Ultra Geniş sensör, f/2.2 diyafram açıklığı, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 10MP Telefoto lens, 3x optik zoom

f/2.2 diyafram açıklığına sahip 12MP ön kamera

Toza ve Suya dayanıklı (IP68)

S23 Boyutlar: 146,3 x 70,9 x 7,6 mm; Ağırlık: 167 g

S23+ Boyutlar: 157.8×76.2×7.6mm; Ağırlık: 195g

5G SA/NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi 6E, 802.11ax (2.4/5GHz), Bluetooth 5.3, UWB (yalnızca S23+), GPS + GLONASS, USB 3.1, NFC