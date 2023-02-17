Samsung’un çiçeği burnunda amiral gemisi modeli Galaxy S23 Ultra DxOMark testinde hünerlerini gösterdi. 200MP kamerası ile lansman sırasında çok övülen bu telefon maalesef ki ilk 10’a bile zor girdi. Dörtlü kamera kurulumu ile gelen telefon DxOMark’tan 140 puan almayı başardı. Fotoğraf bölümünden 139 puan ve video bölümünden 137 puan alan telefon iPhone 14 Pro Max‘e göre çok zayıf kalıyor gibi görünüyor.

Kameranın artı taraflarında;

Çok iyi detay

Her koşulda oldukça geniş dinamik aralık

Çoğu yakınlaştırma ayarlarında iyi ayrıntı

Çok etkili video sabitleme

Hem fotoğrafta hem de videoda doğru otomatik odaklama yer alıyor.

Eksi bölümünde ise;

Arkadan aydınlatmalı sahnelerde düşük kontrast

Düşük ışıkta ve iç mekanlarda gürültü

Ara sıra yüzlerde yerel ayrıntı kaybı

Her koşulda füzyon eserleri

Hafif beyaz dengesi dökümleri

Düşük ışıklı videoda ara sıra yüzlerin yeterince maruz kalmaması bulunuyor.

Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti sayesinde görüntü işleme konusunda oldukça başarılı olduğu söylenen bu canavarın global sıralamada 10. sırada yer alması oldukça üzücü.

İçindekiler Galaxy S23 Ultra kamera özellikleri

Galaxy S23 Ultra kamera özellikleri

Ana: 200MP 1/1.3″ sensör, 0.6 μm piksel, f/2.2 diyaframlı lens, PDAF, AF, OIS

Ultra-wide: 12MP 1/2.55″ sensör, 1.4 μm piksel, f/2.2 diyaframlı lens, PDAF, AF, OIS

Tele 1: 10MP 1/3.52″ sensör, 1.12 μm piksel, f/2.4 diyaframlı lens, PDAF, OIS, 3x optik zoom

Tele 2: 10MP 1/3.52″ sensör, 1.12 μm piksel, f/4.9 diyaframlı lens, PDAF, OIS, 10x optik zoom

DxOMark ekibi konu ile ilgili olarak; “140 kamera puanı ile Galaxy S23 Ultra, kamera testlerimizde çok iyi bir sonuç elde etti. Herhangi bir alanda büyük dezavantajlar olmadan hemen hemen tüm test özelliklerinde iyi performans sundu ve bu da onu çok yönlü harika bir akıllı telefon görüntüleme haline getirdi. Hareketsiz görüntüler, parlak ışıkta mükemmel ayrıntılara ve tüm ışık seviyelerinde oldukça geniş bir dinamik aralığa sahipti. Hareketsiz görüntü testinin varsayılan 12MP çözünürlükte gerçekleştirildiğini lütfen unutmayın. Kamera ayrıca daha yüksek görüntü çözünürlüklerinde çekime izin verir.” ifadelerini kullandı.

Son olarak listede 149 puan ile Huawei Mate 50 Pro modelinin lider olduğunu ve iPhone 14 Pro Max’in ise 146 puan ile dördüncü sırada yer aldığını belirtelim. Pixel 7 Pro, Vivo X90+ ve Galaxy S23 Ultra ise 140 puana sahip. Yani ucu ucuna ilk 10’a girdi diye biliriz.