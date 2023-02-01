Samsung’un Galaxy Unpacked etkinliğine damgasını şüphesiz ki Galaxy S23 Ultra modeli vurdu. Daha büyük ekran ve 200 Megapiksel çözünürlüğünde ekranı ile dikkatleri üzerine çeken bu model, piyasanın en güçlü Android telefonları arasında kendine kolayca yer bulacak. Gelin bu canavarın özelliklerine hızlıca bir giriş yapalım.

Galaxy S23 Ultra’da 6.8 inç büyüklüğünde 1440 x 3088 çözünürlüğünde Dynamic AMOLED 2X ekran yer alıyor. 120 Hz tazeleme ve 1.750 nit parlaklık değeri ile ön plana çıkan bu ekran Corning Gorilla Glass Victus 2 ile darbelere karşı korunuyor. Ultra modelde de ana modeldeki gibi Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy yonga setini görüyoruz.

Sekiz çekirdekli bu SoC; 1×3.36 GHz Cortex-X3, 2×2.8 GHz Cortex-A715, 2×2.8 GHz Cortex-A710 ve 3×2.0 GHz Cortex-A510 çekirdeklerinden oluşuyor. GPU tarafında ise Adreno 740’ı görüyoruz. 8 GB ve 12 GB LPDDR5X RAM seçenekleri ile gelen telefonun baz modeli 256 GB depolama ile geliyor. Bunun yanında 512 GB ve 1 TB‘lık depolama alanlarının da olduğunu belirtelim. Bu depolama seçeneklerinin tamamı UFS 4.0 ile geliyor.

Telefonun arka bölümünde bizi f/1.7 diyafram açıklığına sahip 1/1.3 inçlik 200 Megapiksel ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya f/4.9 diyaframlı 10 Megapiksel periskop lens, f/2.4 diyaframlı 10 Megapiksel telefoto lens ve f/2.2. diyaframlı 12 Megapiksel çözürlüklü 120 derece ultra geniş açılı lens eşlik ediyor. Ana kamera 8K çözünürlükte 30 FPS hızında videolar kaydedebiliyor. Ön tarafta ise f/2.2 diyaframlı 12 Megapiksel kamerayı görüyoruz.

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Kutusundan 45W hızlı şarj destekli 5.000 mAh kapasiteli batarya ile çıkan telefon ana model gibi Android 13 tabanlı One UI 5.1 arayüzü ile akıcı ve yenilikçi bir deneyim vadediyor. Bu modelin fiyatı ise 40.999 TL olarak açıklandı.

İçindekiler Samsung Galaxy S23 Ultra özellikleri

Samsung Galaxy S23 Ultra özellikleri

6.8 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 çözünürlüğünde 48 ila 120 Hz arasında uyarlanabilir AMOLED 2X ekran / Corning Gorilla Glass Victus 2 koruma

Sekiz Çekirdekli Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy yonga seti

Adreno 740 GPU

8 GB / 12 GB LPDDR5X RAM

256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.0 depolama

One UI 5.1 ile Android 13

Çift SIM (nano + nano)

f/1.7 diyafram açıklığına sahip 1/1.3 inçlik 200 Megapiksel ana kamera, f/4.9 diyaframlı 10 Megapiksel periskop lens, f/2.4 diyaframlı 10 Megapiksel telefoto lens ve f/2.2. diyaframlı 12 Megapiksel çözürlüklü 120 derece ultra geniş açılı lens

f/2.2 diyafram açıklığına sahip 12MP ön kamera

Toza ve Suya dayanıklı (IP68)

5G SA/NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi 6E (S23) / Wi-Fi 7 (S23+), 802.11ax (2.4/5GHz), Bluetooth 5.3, GPS + GLONASS, USB 3.1, NFC

45W hızlı şarj destekli 5.000 mAh kapasiteli batarya