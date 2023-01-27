Samsung’un 1 Şubat 2023 tarihinde resmi olarak tanıtacağı Galaxy S23 serisi bildiğiniz gibi overclock edilmiş Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile gelecek. Exynos yonga seti projesini rafa kaldıran Samsung, önümüzdeki yıllarda da tercihini Qualcomm‘dan yana kullanmaya devam edecek gibi görünüyor.

Samsung ile ilgili yaptığı sızıntılar ile bilinen Yogesh Brar, Samsung’un yeni bir amiral gemisi düzeyinde yeni yonga seti hazır olana kadar amiral gemileri için Snapdragon platformlarını kullanmasının muhtemel olduğunu iddia ediyor.

Bu iddialara göre hem Galaxy S24’ün hem de Galaxy S25’in Exynos yonga seti olmadan piyasaya sürülmesi oldukça olası görünüyor. Ayrıca Brar; son yıllarda yükselişe geçmesine rağmen Samsung’un MediaTek imzalı yonga setlerini kullanmayacağını belirtiyor.

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Exynos 2200 yonga setinde performans sorunları yaşayan Samsung’un, hali hazırda sorunsuz çalışan Qualcomm’un Snapdragon 8 serisi işlemcilerini kullanmaya devam etmesi çok mantıklı bir tercih gibi görünüyor. GPU tarafında AMD ile ortaklık yapan Samsung, muhtemelen SoC pazarına 2-3 yıl sonra muhteşem bir geri dönüş yapacak.

Galaxy S25 serisi ile birlikte Samsung’un yeni yonga setlerini tanıtmasını beliyoruz. Bu yonga setleri o zaman çıkacak olan iPhone serisi ile kapışacak düzeyde olacak. GPU tarafında ise Samsung’un mobil oyunlara seviye atlattıracağını düşünüyoruz. Bakalım Samsung’un bu işlemci hamlesi sonrasında Xiaomi, OPPO ve Vivo gibi dev isimlerden de işlemciler görecek miyiz?