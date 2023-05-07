Samsung Galaxy S23 serisi, markanın halihazırdaki en güncel ve en güçlü amiral gemisi akıllı telefon serisi olarak karşımıza çıkıyor. Oldukça güçlü bir kamera kurulumuna sahip olan seri, kamera yazılımındaki bazı hatalar nedeniyle potansiyelini tam anlamıyla kullanamıyordu. Geçtiğimiz hafta serinin gece fotoğraflarını iyileştiren bir yazılım güncellemesi geleceği bilgisini sizlerle paylaşmıştık. Son gelen bilgiler, kameranın HDR yeteneklerini iyileştiren güncellemenin de yolda olduğunu gösteriyor! İşte güncellemenin detayları!

Galaxy S23 Serisinin Kamera Hataları Birer Birer Düzeltiliyor!

Birkaç kullanıcı Galaxy S23 serisi akıllı telefonlarda HDR ile ilgili önemli bir sorun bildirmişti. Kullanıcıların şikayetlerinde, cihazların bazı aydınlatma koşullarında renkleri düzgün ayarlayamadığı ve HDR özelliğinin düzgün çalışmadığı bilgisi yer alıyordu.

Samsung cephesi, tam da bu kullanıcıların derdine deva olacak bir haber verdi. Marka sorunu resmen kabul etti ve cihaz için gelecek yazılım güncellemesinin cihazda bulunan HDR sorununu çözeceğini doğruladı. Öyle ki, tanınmış sızıntı kaynağı Ice Universe, Samsung destek ekibinden “iyileştirmelerin devam ettiği ve bu şikayetlerin bir sonraki güncellemeye dahil edileceği” yönünde bir onay aldığını söylüyor.

Galaxy S23 serisinin kamera deneyiminde, önceki güncellemelerle bazıları giderilen birkaç sorun vardı. Firma bu sorunun ne zaman giderileceği hakkında resmi bir açıklama yapmış değil. Ancak Samsung’un bu ay yayınlayacağı Mayıs 2023 güncellemesinin, HDR ve gece fotoğraflarında yaşanan sorunlara çözüm üretmesi bekleniyor.

Samsung’un Galaxy S23 serisinin kamera konusunda tartışmalı bir seri olduğunu söylemek mümkün. Serinin kamera deneyimi genel anlamda Android dünyasının şampiyonu olmaya aday olsa da, kamera yazılımı ve kamera donanımındaki bazı hatalar Samsung Galaxy S23 serisinin gerçek şampiyon olmasının önüne taş koyuyor.

Hatırlatmak gerekirse, bazı Galaxy S23 ve S23+ kullanıcıları 50MP arka kameranın çekilmek istenen sahneyi odakta tutma konusunda bir sorunu olduğundan şikayet etmişti. Kullanıcılar, sahnenin merkezi beklediğiniz gibi keskin ve odaklanmış görünürken, fotoğrafların yanlarda ve kenarlarda bulanık olduğunu bildirerek Samsung’un konu hakkında bir düzeltme güncellemesi yayınlamasını istemişti.

Firma, yeni güncellemeyle beraber kameradaki bu ve benzeri sorunlara el atabilir. Güncelleme konusunda sicili en iyi olan Android üreticilerinden biri olan Samsung’un kamera konusundaki sorunları çözememesi talihsizlik olacaktır.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Galaxy S23’lere güncelleme kamera deneyimini iyileştirecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!