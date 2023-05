Android denilince birçok insanın aklına direkt Samsung geliyor. Android ile özdeşleşen Samsung, Şubat ayı içerisinde amiral gemisi modelleri olan Galaxy S23 serisini satışa sunmuştu. Galaxy S23 serisi üç cihazdan oluşuyor:

Geldiğimiz noktada bugün ise Galaxy S23’ün kireç yeşili renk seçeneğinin piyasaya sürüleceği açıklandı.

A refreshing twist to something (already) epic, coming soon. #ShareTheEpic #Samsung pic.twitter.com/PLH3O7kR5N

— Samsung India (@SamsungIndia) May 5, 2023