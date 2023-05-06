Android denilince birçok insanın aklına direkt Samsung geliyor. Android ile özdeşleşen Samsung, Şubat ayı içerisinde amiral gemisi modelleri olan Galaxy S23 serisini satışa sunmuştu. Galaxy S23 serisi üç cihazdan oluşuyor:

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23 Plus

Samsung Galaxy S23 Ultra

Geldiğimiz noktada bugün ise Galaxy S23’ün kireç yeşili renk seçeneğinin piyasaya sürüleceği açıklandı.

Samsung tarafından resmi olarak paylaşılan posterde Galaxy S23’ün yeni renk seçeneğinin ne zaman piyasaya sürüleceği açıklanmıyor.

İçindekiler Samsung Galaxy S23 özellikleri

Samsung Galaxy S23 özellikleri

6.1 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 çözünürlüğünde 48 ila 120 Hz arasında uyarlanabilir AMOLED 2X ekran / Corning Gorilla Glass Victus 2 koruma

Sekiz Çekirdekli Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy yonga seti

Adreno 740 GPU

8 GB LPDDR5X RAM

128 GB (UFS 3.1) / 256 GB / 512 GB UFS 4.0 depolama

One UI 5.1 ile Android 13

Çift SIM (nano + nano)

f/1.8 diyaframa sahip 50MP ana kamera, f/2.2 diyaframa sahip 12MP 120 derece Ultra Geniş sensör, ve f/2.4 diyaframlı 10MPTelefoto lens

f/2.2 diyafram açıklığına sahip 12MP ön kamera

Toza ve Suya dayanıklı (IP68)

Boyutları 146,3 x 70,9 x 7,6 mm

Ağırlık: 167g

5G SA/NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi 6E (S23) / Wi-Fi 7 (S23+), 802.11ax (2.4/5GHz), Bluetooth 5.3, GPS + GLONASS, USB 3.1, NFC

25W hızlı şarj destekli 3.900 mAh kapasiteli batarya

Bakalım Samsung’un “Kireç Yeşili S23” hamlesine Oppo, Vivo, Xiaomi, Realme gibi akıllı telefon pazarındaki rakiplerinden nasıl cevap gelecek?