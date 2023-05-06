Android denilince birçok insanın aklına direkt Samsung geliyor. Android ile özdeşleşen Samsung, Şubat ayı içerisinde amiral gemisi modelleri olan Galaxy S23 serisini satışa sunmuştu. Galaxy S23 serisi üç cihazdan oluşuyor:
- Samsung Galaxy S23
- Samsung Galaxy S23 Plus
- Samsung Galaxy S23 Ultra
Geldiğimiz noktada bugün ise Galaxy S23’ün kireç yeşili renk seçeneğinin piyasaya sürüleceği açıklandı.
A refreshing twist to something (already) epic, coming soon. #ShareTheEpic #Samsung pic.twitter.com/PLH3O7kR5N
— Samsung India (@SamsungIndia) May 5, 2023
Samsung tarafından resmi olarak paylaşılan posterde Galaxy S23’ün yeni renk seçeneğinin ne zaman piyasaya sürüleceği açıklanmıyor.
İçindekiler
Samsung Galaxy S23 özellikleri
- 6.1 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 çözünürlüğünde 48 ila 120 Hz arasında uyarlanabilir AMOLED 2X ekran / Corning Gorilla Glass Victus 2 koruma
- Sekiz Çekirdekli Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy yonga seti
- Adreno 740 GPU
- 8 GB LPDDR5X RAM
- 128 GB (UFS 3.1) / 256 GB / 512 GB UFS 4.0 depolama
- One UI 5.1 ile Android 13
- Çift SIM (nano + nano)
- f/1.8 diyaframa sahip 50MP ana kamera, f/2.2 diyaframa sahip 12MP 120 derece Ultra Geniş sensör, ve f/2.4 diyaframlı 10MPTelefoto lens
- f/2.2 diyafram açıklığına sahip 12MP ön kamera
- Toza ve Suya dayanıklı (IP68)
- Boyutları 146,3 x 70,9 x 7,6 mm
- Ağırlık: 167g
- 5G SA/NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi 6E (S23) / Wi-Fi 7 (S23+), 802.11ax (2.4/5GHz), Bluetooth 5.3, GPS + GLONASS, USB 3.1, NFC
- 25W hızlı şarj destekli 3.900 mAh kapasiteli batarya
Bakalım Samsung’un “Kireç Yeşili S23” hamlesine Oppo, Vivo, Xiaomi, Realme gibi akıllı telefon pazarındaki rakiplerinden nasıl cevap gelecek?