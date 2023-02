Samsung‘un Galaxy S23 serisini ve yeni ürünlerini tanıtacağı etkinliği canlı yayında sizlere aktarıyoruz. Gelin etkinliği canlı takip edelim. Türkiye saati ile 21:00’da başlayacak olan etkinlik için 20:45‘te HWP YouTube kanalımız üzerinden canlı yayına start veriyoruz. Yeni ürünlerin tanıtılacağı bu etkinliği aşağıdan an be an izleyebilirsiniz.

