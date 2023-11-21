Samsung, Galaxy S22 serisi kullanıcılarına sürpriz yaparak Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncellemesini sunmaya başladı. Samsung’un 2022 yılındaki amiral gemisi akıllı telefonları en yeni Android sürümüyle coştu.

İçindekiler Galaxy S22 Serisi için Android 14 Tabanlı One UI 6 Güncellemesi Yayınlandı

Galaxy S22 Serisi için Android 14 Tabanlı One UI 6 Güncellemesi Yayınlandı

Bu güncelleme 16 Kasım itibariyle Avrupa’da başladı ve bazı kullanıcılar bu güncellemeyi şu anda yükleyebildiklerini belirtiyor. Ancak, güncelleme aşamalı olarak dağıtılacağı için ilk gün her ülkede ulaşılabilir olmayabilir.

Yeni güncelleme, S908BXXUDWK4 yazılım sürümüyle geliyor ve yaklaşık 3.1GB boyutunda. Ayrıca, Kasım 2023 güvenlik yamasını da içeriyor. Samsung’un bu güncellemeyi dünya çapındaki tüm Galaxy S22 kullanıcıları için kullanılabilir hale getirmesi birkaç hafta sürebilir.

Galaxy S22 sahipleri, cihazlarında güncellemeyi kontrol etmek için Ayarlar menüsüne gidip “Yazılım Güncelleme” bölümüne girebilirler. Buradan “İndir ve Yükle” seçeneğiyle güncellemeyi yükleyebilirler.

Bu güncelleme, Galaxy S22 serisi için ikinci büyük Android işletim sistemi güncellemesi olarak dikkat çekiyor. Samsung, bu seriyi dört büyük Android işletim sistemi güncellemesiyle destekleme sözü vermişti ve bunlardan ikisini şimdiden sağladı.

Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncellemesi, geliştirilmiş Samsung uygulamaları, Hızlı Panel için yeni bir tasarım, bildirimler için geliştirilmiş kullanıcı arayüzü gibi önemli yenilikler getiriyor.

Bunun yanında yeni bir medya oynatıcı widget’ı, yazı tipi ve emojiler gibi bir dizi yeni özellik ve tasarım iyileştirmeleri de var. Ayrıca, çeşitli kilit ekranı saat yazı tipleri, yerleştirme seçenekleri ve boyut seçenekleri sunuyor.

Samsung cephesi Android 14 konusunda elini gerçekten çabuk tutuyor. Orta ve amiral gemisi segmentinde birçok cihazı beta sürümüne dahil eden şirket, şimdiden kararlı sürümü kullanıcılarla buluşturuyor.

Samsung cephesi her ne kadar Google gibi 7 yıl güncelleme sözü vermemiş olsa da, bu tür adımlar Samsung’un 5 yıllık güncelleme sözünü çok daha inanılır hale getiriyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kendi Galaxy S22 serisi telefonunuzda bu güncellemeyi indirebiliyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!