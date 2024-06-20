Galaxy S21 Haziran 2024 güncellemesini aldı. Birkaç cihaza daha gelen bu güncelleme en yeni güvenlik yamasını ve bazı hata düzeltmelerini içeriyor. Peki Galaxy S21 Haziran 2024 güncellemesi neler içeriyor? Galaxy AI geldi mi? İşte tüm yenilikler.

Galaxy S21 Haziran 2024 Güncellemesi Yenilikleri Neler?

Samsung, güvenlik yamalarını hızlı bir şekilde sunma konusunda Google’ın Pixel cihazlarını bile geride bırakabiliyor. Galaxy S21 Haziran 2024 güvenlik güncellemesi, ayın başında Galaxy S24 ve Galaxy S23 serilerine geldi ve geçen hafta Galaxy S22’ye geldi. Şimdi ise Samsung Galaxy S21 sahipleri için de güncelleme yayımlandı.

Galaxy S21 Haziran 2024 güncellemesi, önemli özellikler eklemiyor ancak Galaxy S21’inizin güvenliğini artırıyor. Samsung, Haziran 2024 güvenlik merkezinde bu güncellemede düzeltilen açıkları ve güvenlik açıklarını ayrıntılı olarak açıkladı. En son güvenlik yamasına güncellemek için Ayarlar → Yazılım güncelleme → Mevcut en son güncellemeyi indir ve yükle bölümüne gidebilirsiniz.

Galaxy S21 serisine ek olarak Samsung, ABD’de Galaxy Z Flip 3 ve Galaxy Z Fold 3 modelleri için de en son güvenlik yamasını sunmaya başladı. Ayrıca, Galaxy S23 FE de güncellemeyi alıyor. Güncelleme, bazı Android 12 ve 13 cihazları için de yayınlandı.

Samsung’un eski cihazlar için güncellemeleri hala desteklemesi ve zamanında sunması sevindirici. Galaxy S21, Android 11 ile piyasaya sürülmüşken, şirket yıllar içinde onu güncelledi ve geçen yılın sonunda Android 14’ü getirdi.

Ayrıca, Samsung yakın zamanda Galaxy S21 serisine Canlı Çeviri, Sohbet Asistanı, Circle to Search ve Tarama Asistanı gibi bazı Galaxy AI özelliklerini de ekledi. Samsung’un en yeni modellerindeki özellikleri eski modellerine de getirmesi kullanıcılar için büyük bir avantaj. Galaxy S21 Haziran 2024 güncellemesi de şirketin güncelleme sözüne olan bağlılığını gösteriyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? S21 Haziran güncellemesi size geldi mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!