iPhone’unuzu nasıl kapatacağınızı unuttuğunuz zamanlar oldu mu? Endişelenmeyin, yalnız değilsiniz. Pek çok insan bu basit işlemi Google’da aramaktan çekinmiyor. Ancak Apple, iOS 18 Kontrol Merkezi güncellemesi ile ile bu sorunu tamamen çözmeyi hedefliyor. iOS 18 Kontrol Merkezi yeni bir buton ile iPhone nasıl kapatılır sorusunu tarihe gömüyor.

iOS 18 Kontrol Merkezi Güncellemesi ile iPhone’unuzu Kapatmak Artık Çok Daha Kolay!

iPhone’un Ana Ekran düğmesi olduğu zamanlarda cihazı kapatmak oldukça kolaydı. Ancak, Ana Ekran düğmesinin kaldırılmasıyla birlikte, iPhone kapatma işlemi de daha karmaşık hale geldi. Eski iPhone modellerinde, yan düğmeyi basılı tutarak ekranda beliren güç kaydırıcısını kullanmak yeterliydi.

Ancak, günümüzün iPhone modellerinde, yan düğmeye basmak Siri’yi çağırıyor ve bu nedenle cihazı kapatmak için hem yan düğmeyi hem de ses düğmesini basılı tutmak gerekiyor. Ancak birçok insanın bundan haberi yok ve aldıkları günden beri iPhone’larını güncellemeler dışında yeniden başlatmaıdılar.

Apple, iOS 18 ile bu karmaşayı ortadan kaldırmak için yeni bir özellik sunuyor. iOS 18 Kontrol Merkezi’ne eklenen güç düğmesi sayesinde, iPhone’unuzu kapatmak artık çok daha kolay hale geliyor. Artık telefonunuzu bu düğme üzerinden açıp kapatabileceksiniz.

iOS 18’in en önemli özelliklerinden biri, Denetim Merkezi‘nin yenilenmiş hali. Sağ üst köşeden bir kaydırma hareketi ile açılan Denetim Merkezi’nde, yeni eklenen güç düğmesi dikkat çekiyor. Bu düğmeye bastığınızda, standart güç kaydırıcısı ekranda belirecek ve iPhone’unuzu kolayca kapatabileceksiniz.

Bu değişiklik, iPhone X’in Ana Ekran düğmesini terk etmesinden bu yana kullanıcıların yaşadığı telefon kapatma karmaşasına nihayet kalıcı bir çözüm sunmayı hedefliyor. iOS 18 ile birlikte gelen bu yeni güç düğmesi, iPhone kullanıcılarının hayatını kolaylaştıracak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? iPhone’unuzu ne sıklıkla açıp kapatıyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!