Android güncellemelerini alacak olan LG telefonların listesi yayınlandı!

LG, akıllı telefon pazarından 31 Temmuz tarihinde çekileceğini pazartesi günü gerçekleştirdiği basın toplantısında resmi olarak duyurdu. Bununla birlikte şirket, desteklenen modeller için Android 11 güncellemelerini vermeye devam edecek. Ayrıca Android 12 ve Android 13 alabilecek bazı telefonlar da mevcut. Bugün paylaşılan listede hangi telefonların hangi Android sürümüne yükseltileceği ortaya çıktı.

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Hangi LG telefonlar yeni Android güncellemelerini alacak?

LG, paylaştığı listede Android güncellemelerini alacak olan telefonlarını kullanıcılara duyurdu. İlginç bir şekilde bu listede Android 13 alacak olan telefonlarda bulunmakta.

Android 11

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Wing, Velvet, Velvet LTE, V50S, V50, G8, Q31, Q51, Q52, Q61, Q70, Q92, Q9 One

Android 12

Wing, Velvet, Velvet LTE, V50S, V50, G8, Q31, Q52, Q92

Android 13

Wing, Velvet, Velvet LTE

LG Wing ve LG Velvet, firmanın 2020 yılında piyasaya sürdüğü akıllı telefonlardır. LG Wing, dönebilen çift ekrana sahip oldukça yaratıcı bir tasarım ile karşımıza çıkmıştı. Bu nedenle, şirket bu cihaz için Android 13 güncellemesini vermeyi planlıyor. Ancak üretici, Android 12 veya 13’ün test işlemi sırasında bir hata oluşması durumunda güncellemelerden vazgeçebileceğini de belirtti. LG’nin akıllı telefon pazarından çekilmesi, hem kullanıcıları hem de pazarı olumsuz etkiledi.

Üretici, akıllı telefon pazarından çekildiğini duyurduktan sonra akıllı telefonları için desteğini sürdüreceğini belirtti. Bununla birlikte elinden gelen her yazılım güncellemesini de cihazlarına sağlamaya devam edecek. Ayrıca firma, son çıkan telefonları için üç yıl boyunca aktif güncelleme garantisi verdi. Aynı zamanda orta ve giriş seviye telefonlar da iki sene boyunca güncelleme alacak. Şirketin akıllı telefon pazarından çekilmesinin öncesinde bazı modeller mevcut Android 11 işletim sistemine sahipti. Bunların arasında LG Velvet, V60 ThinQ ve G7 One akıllı telefon modelleri bulunmakta. Ancak diğer orta ve giriş segment modeller de yakında Android 11 güncellemesini alacak. Bu cihazlar, G8X, G8S, Velvet 4G, Wing, K52 ve K42 olarak sıralanıyor.

LG, kullanıcıları endişelendirmemek için en erken zamanda akıllı telefonlara güncelleme desteğinin süreceğini duyurdu. Bununla birlikte son raporlarda LG’nin bazı telefonları için Android 12 sürümünü yakında piyasaya süreceği ortaya çıktı. Güney Koreli üretici, güncellemeyi test ederken Google’ın dağıtım programını takip edeceğini belirtti. Bu da demek oluyor ki LG, mevcut modeller için güncelleme yayınlayacak olsa da bu güncellemeler üzerine ekstra bir şey katmayacak.

LG Wing teknik özellikleri

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 765G

Ekran: 6.8 inç OLED ana ekran, 3.9 inç dönebilen ikincil ekran

6.8 inç ana ekran, 3.9 inç ikincil ekran RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB

256 GB Arka Kamera: 64 MP + 13 MP + 12 MP

64 MP + 13 MP + 12 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 4000 mAh

4000 mAh İşletim Sistemi: Android 10

LG Velvet teknik özellikleri