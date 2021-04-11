Akıllı Telefonlar
Android güncellemelerini alacak olan LG telefonların listesi yayınlandı!
LG, akıllı telefon pazarından 31 Temmuz tarihinde çekileceğini pazartesi günü gerçekleştirdiği basın toplantısında resmi olarak duyurdu. Bununla birlikte şirket, desteklenen modeller için Android 11 güncellemelerini vermeye devam edecek. Ayrıca Android 12 ve Android 13 alabilecek bazı telefonlar da mevcut. Bugün paylaşılan listede hangi telefonların hangi Android sürümüne yükseltileceği ortaya çıktı.
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Hangi LG telefonlar yeni Android güncellemelerini alacak?
LG, paylaştığı listede Android güncellemelerini alacak olan telefonlarını kullanıcılara duyurdu. İlginç bir şekilde bu listede Android 13 alacak olan telefonlarda bulunmakta.
Android 11
- Wing, Velvet, Velvet LTE, V50S, V50, G8, Q31, Q51, Q52, Q61, Q70, Q92, Q9 One
Android 12
- Wing, Velvet, Velvet LTE, V50S, V50, G8, Q31, Q52, Q92
Android 13
- Wing, Velvet, Velvet LTE
LG Wing ve LG Velvet, firmanın 2020 yılında piyasaya sürdüğü akıllı telefonlardır. LG Wing, dönebilen çift ekrana sahip oldukça yaratıcı bir tasarım ile karşımıza çıkmıştı. Bu nedenle, şirket bu cihaz için Android 13 güncellemesini vermeyi planlıyor. Ancak üretici, Android 12 veya 13’ün test işlemi sırasında bir hata oluşması durumunda güncellemelerden vazgeçebileceğini de belirtti. LG’nin akıllı telefon pazarından çekilmesi, hem kullanıcıları hem de pazarı olumsuz etkiledi.
Üretici, akıllı telefon pazarından çekildiğini duyurduktan sonra akıllı telefonları için desteğini sürdüreceğini belirtti. Bununla birlikte elinden gelen her yazılım güncellemesini de cihazlarına sağlamaya devam edecek. Ayrıca firma, son çıkan telefonları için üç yıl boyunca aktif güncelleme garantisi verdi. Aynı zamanda orta ve giriş seviye telefonlar da iki sene boyunca güncelleme alacak. Şirketin akıllı telefon pazarından çekilmesinin öncesinde bazı modeller mevcut Android 11 işletim sistemine sahipti. Bunların arasında LG Velvet, V60 ThinQ ve G7 One akıllı telefon modelleri bulunmakta. Ancak diğer orta ve giriş segment modeller de yakında Android 11 güncellemesini alacak. Bu cihazlar, G8X, G8S, Velvet 4G, Wing, K52 ve K42 olarak sıralanıyor.
LG, kullanıcıları endişelendirmemek için en erken zamanda akıllı telefonlara güncelleme desteğinin süreceğini duyurdu. Bununla birlikte son raporlarda LG’nin bazı telefonları için Android 12 sürümünü yakında piyasaya süreceği ortaya çıktı. Güney Koreli üretici, güncellemeyi test ederken Google’ın dağıtım programını takip edeceğini belirtti. Bu da demek oluyor ki LG, mevcut modeller için güncelleme yayınlayacak olsa da bu güncellemeler üzerine ekstra bir şey katmayacak.
LG Wing teknik özellikleri
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 765G
- Ekran: 6.8 inç OLED ana ekran, 3.9 inç dönebilen ikincil ekran
- RAM: 8 GB
- Depolama: 256 GB
- Arka Kamera: 64 MP + 13 MP + 12 MP
- Ön Kamera: 32 MP
- Batarya: 4000 mAh
- İşletim Sistemi: Android 10
LG Velvet teknik özellikleri
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 765G
- Ekran: 6.8 inç P-OLED, FHD+ çözünürlüklü (2340 x 1080 piksel)
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 5 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Bağlantı: 5G SA / NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, NFC, USB Type-C
- Batarya: 4300 mAh
- İşletim Sistemi: Android 11
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Akıllı Telefonlar
Realme 8 5G Geekbench üzerinde görüntülendi!
Realme 8 serisine yeni bir model daha katılıyor. Çinli akıllı telefon üreticisi hali hazırda 4G özellikli modelini kullanıcılarının karşısına çıkarmıştı. Firma şimdi de 5G özellikli model için kolları sıvadı. Yakın bir dönemde tanıtılması beklenen akıllı telefon ile alakalı yeni bilgiler de ortaya çıktı. Merakla beklenen Realme 8 5G, Geekbench platformunu ziyaret etti. Akıllı telefonun bazı teknik özellikleri de böylece ortaya çıktı.
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Realme 8 5G Dimensity 700 ile piyasaya çıkacak!
Akıllı telefon dünyasında rekabet hız kesmeden devam ediyor. Her geçen gün piyasaya yeni modeller katılıyor. Özellikle 5G’nin yaygınlaşması ile beraber, firmalar serilerindeki modellerin sayısını arttırmaya başladı. Giriş seviyesine dahi uğrayan 5G özelliği sayesinde kullanıcıların da geniş seçenek imkanları oluştu. Realme firması da, yeni tanıttığı Realme 8 serisine 5G özellik kazandırmaya hazırlanıyor. Çinli akıllı telefon üreticisi geçtiğimiz ay serinin 4G özellikli modellerini kullanıcılarının beğenisine sunmuştu. Firma şimdi de aynı şeyi 5G özellikli model ile yapacak. Realme 8 5G adıyla çıkacak akıllı telefon orta seviye akıllı telefon rekabetine dahil olacak. Bununla birlikte cihaz yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Akıllı telefon geçtiğimiz günlerde Geekbench platformuna uğradı. Test sonuçları ortaya çıkan akıllı telefonun bazı teknik özellikleri de belli oldu. RMX3241 kod adlı akıllı telefon tekli çekirdek performansından 573 puan almayı başardı. Çoklu çekirdek performansında da yaptıkları ortaya çıkan akıllı telefon 1779 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Cihaz bünyesinde MediaTek yapımı bir işlemci barındıracak.
Akıllı telefon gücünü Dimensity 700 SoC işlemcisinden alacak. Bununla birlikte akıllı telefon 8 GB RAM kapasitesine sahip olacak. 4G özellikli model gücünü yine MediaTek yapımı Helio G95 işlemcisinden alıyor. Ayrıca 4G özellikli model 4/6/8 GB RAM seçenekleri ile kullanıcılarının karşısına çıktı. Firma 5G özellikli modeli biraz daha performanslı yapmayı planlıyor anlaşılan. Bununla birlikte akıllı telefon Android 11 işletim sistemi ile piyasaya çıkacak. Öte yandan cihaz geçtiğimiz günlerde bir başka önemli platform olan FCC‘ye uğradı. İlave birkaç teknik özelliği daha belli olan akıllı telefonun batarya kapasitesi ortaya çıktı. Akıllı telefon 4G‘li modelde olduğu gibi 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Ayrıca 4G‘li modelde ekran içerisinde yer alan parmak izi okuyucusunun 5G’li modelde yan tarafa konumlandırıldığı öğrenildi. Tüm bunların yanı sıra FCC‘deki listelemede akıllı telefonun NFC özelliğinin de olacağı ortaya çıktı.
Realme 8 5G üçlü kamera kurulumu ile geliyor!
Belli başlı konularda 4G‘li model ile farklılıklara sahip olan akıllı telefon, kamera kısmında da yine farklılıklara sahip olacağı ortaya çıktı. Kamera özellikleri ile alakalı bazı detayları ortaya çıkan akıllı telefon, 4G‘li modele göre daha az sensör sayısına sahip olacak. 4G özellikli Realme 8 modelinde dörtlü kamera kurulumu dikkat çekiyordu. Ancak firma, 5G özellikli modelde kamera sayısını üçe indirmeye karar vermiş. Realme 8 4G ana kamerada 64 MP‘lik lense bünyesinde yer verirken, 5G‘li modelde ana kamera 48 MP değerinde olacak. Öte yandan bu son gelişmeler ile birlikte akıllı telefonun Realme V13 modeli ile olan benzerliği de dikkatlerden kaçmadı. V13 5G modelini sadece Çin sınırları içerisinde piyasaya çıkaran akıllı telefon üreticisi, Realme 8 5G modelini V13 5G’nin küresel pazar sürümü olarak piyasaya çıkarabileceği iddia ediliyor. Zira işlemciden kamera özelliklerine kadar birçok özellik neredeyse birbirinin aynısı.
Eğer iddialar doğruysa, Realme 8 5G modeli 6.5 inçlik FullHD+ IPS ekran ile piyasaya çıkacak. Delikli ekrana sahip V13 5G modelinde ana kamera 8 MP‘lik değere sahip. Bununla birlikte akıllı telefonun 90 Hz ekran yenileme hızı bulunmakta. 21 Nisan tarihinde tanıtılacak Realme 8 5G, seriyi 5G dünyasına taşımaya hazırlanıyor. Teknik özellikleri iddialar ve birkaç platform sayesinde gündeme gelen akıllı telefon, resmi tanıtım ile birlikte kafalardaki soru işaretlerine de son verecek. Ayrıca akıllı telefonun tasarım detayları da yine tanıtım ile birlikte kesinleşecek. Ortaya seviye akıllı telefon rekabetinde önemli bir yere sahip olmak isteyen akıllı telefonun ne yazık ki fiyatı ile alakalı yeni bir iddia da ortaya çıkmadı. Bakalım firma yeni akıllı telefonu ile hedeflediği başarılara ulaşabilecek mi bekleyip göreceğiz.
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi ve Oppo, kendi 5G işlemcilerini yakında tanıtacak!
Günümüzde akıllı telefonlar için geliştirilen 5G mobil çipler, Qualcomm ve MediaTek önderliğinde aktif bir şekilde üretiliyor. Ancak akıllı telefon üreticileri maliyetleri düşürmek için kendi mobil çiplerini geliştirmeye çalışıyorlar. Huawei, Samsung ve Apple kendi mobil yonga setlerini geliştiren nadir firmalardandır. Şimdi ise Oppo ve Xiaomi, bu pazara girmeye hazırlanıyor.
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Xiaomi ve Oppo’nun mobil çip pazarındaki hedefi nedir?
Geçtiğimiz yıl Oppo‘nun kendi çipini geliştirmeye çalıştığını öğrenmiştik. Hatta firmanın bu konuyla ilgili çeşitli fonlara yatırım yaptığı da çokça konuşulmuştu. Xiaomi ise 2017 yılında kendi çiplerini geliştirip piyasaya sürmeyi denedi. Ancak şirket, tek bir çip ile sınırlı kaldı ve herhangi bir çip tanıtmadı. Yine de Xiaomi, kendi çipini üretme fikrinden vazgeçmediğini ve bu konuda çalıştığını verdiği röportajlarda belirtti. Şimdi ise ortaya çıkan son raporlar, Xiaomi ve Oppo’nun kendi çiplerini tasarlamaya yakın olduğunu gösteriyor. Yonga setlerinin tanıtımı, 2021 yılının sonu veya 2022 yılının başında gerçekleşecek.
Yonga seti üreticisi UNISOC’un şirketlere işlemci oluşturmada yardımcı olduğu söylentisi bazı sızıntı kaynaklarınca onaylandı. Bu firmanın değer ve işlemci üretmedeki başarısı göz önüne alındığında daha iyi seçeneklerin olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu seçimin temel sebebi, UNISOC’un Çinli bir üretici olmasıdır. Şirketlerin yeni amacı, Çin’deki yarı iletken endüstrisini çok daha iyi bir seviyeye yükseltmek. Çinliler, mikro devreleri kendi başlarına seri üretmeye başlamak için büyük fonlar yatırıyorlar. Bununla birlikte TSMC ve Samsung’un tekelinde olan bu sektörde yeni bir oluşum göreceğiz.
Xiaomi ve Oppo’nun yakın zaman içerisinde yeni yonga setiyle akıllı telefon piyasaya sürmesi beklenmiyor. Bu çiplerin üretimi, hem zaman hem de para açısından oldukça zahmetli ve maliyetli bir süreç. Qualcomm ve MediaTek olmadan Xiaomi ve Oppo’nun akıllı telefon sektörüne devam etmesi yakın vadede mümkün gözükmüyor.
Geçtiğimiz günlerde paylaşılan raporlarda, Oppo başkanının çip üretme taahhüdünü onayladığı ortaya çıkmıştı. Bununla birlikte marka, mobil işlemci geliştirmek için önemli tedarikçilerle çalışmaya başladığını da duyurdu. Son zamanlarda Oppo’nun, işlemci geliştirilmesinde yardımcı olacak personeller aradığını da hatırlatmak gerek. MediaTek’in eski çalışanlarının bu projenin başında olacağı bilinmekte. Ayrıca UNISOC mühendisleri de projenin “beyni” olarak nitelendiriliyor. Bununla birlikte Oppo, HiSilicon ve Qualcomm’dan da uzmanları kendi saflarına çekmek istiyor.
Xiaomi’nin geçtiğimiz hafta piyasaya sürdüğü Surge C1 çipi hangi özelliklere sahip?
Xiaomi, 2017’de ilk Surge yongası olan Surge S1‘i piyasaya sürdü. Şirket, bu çipi birkaç akıllı telefonda test etti. Fakat ilerleyen dönemlerde bu çip ile ilgili herhangi bir yeni gelişme ortaya çıkmadı. Bununla birlikte pek çok kişi Xiaomi’nin piyasaya çıkardığı bu çipi unuttu. Surge C1 ise Surge S1’in aksine, ISP tabanlı bir çiptir. Bu yeni çip, akıllı telefonların daha sofistike ve gelişmiş olan 3A işlemeyi gerçekleştirmesine olanak sağlayacak. Bunu yaparken de kendi geliştirdiği ISP ve algoritmaları kullanacak. 3A işleme, AF odaklama, AWB beyaz dengesi ve AE otomatik pozlama özellikleriyle ilgilidir.
Çift filtreli Surge C1, yüksek ve düşük frekanslı sinyallerin paralel olarak işlenmesine yardım edecek. Sonuç olarak, sinyal işleme verimliliği %100 artacak ve 3A performansı da önemli ölçüde yükselişe geçecek. Genel olarak baktığımızda, yeni duyurulan Surge C1 ISP yongası, üç alanda iyileştirmeler getiriyor.
- Daha iyi bir otomatik odak, karanlık ışığa, küçük nesnelere ve düz alanlara odaklanma yeteneğini önemli ölçüde arttıracak.
- Daha doğru beyaz dengesi, karmaşık ortam ışığını tamamen kontrol altına alacak.
- Doğru otomatik pozlama yeteneği
Önümüzdeki haftalarda, çip pazarına geri dönen Xiaomi ve yeni girecek olan Oppo’nun yeni yonga setleriyle ilgili yeni bilgiler edinmeyi bekliyoruz.
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Akıllı Telefonlar
General Mobile | Nesini Sevmiyorsunuz? #6
Markaların yaptıklarını ve hatalarını konuştuğumuz seri olan Nesini Sevmiyorsunuz un bu haftaki konuğu General Mobile oldu. Böylece bu seride sizden gelen cevaplar doğrultusunda kendi görüşlerimizi de belirterek keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
Bakmakta fayda var: OPPO | Nesini Sevmiyorsunuz? #5
General Mobile bildiğiniz gibi yerli bir markamız. Bu marka aslında orta seviyede telefonlar üretip, Türk halkının uygun fiyatlı telefon isteğine cevap vermek istedi. Nitekim öyle de oldu diyebiliriz. Çünkü bir zamanlar şuanda bilinen büyük markalar (samsung, xiaomi, oppo, sony, htc lg vb.) ile orta seviyede yarışacak cihazlar çıkartıyorlardı. Ancak orta seviyede çıkarttıkları bu cihazlarda üretim kalitesi olarak da orta seviyede kaldı. Kullanıcılar genellikle General Mobile’ın üretim kalitesindeki düşüklüğü, teknik servislerinin ilgisizliği, ve Google Andorid One projesi kapsamında olduğu halde en yeni Google güncellemelerini alamamaktan şikayetçiler. General Mobile yöneticileri de yaptıkları lansmanlarda satış grafiklerinin kendilerini memnun ettiklerini söylese de kullanıcı tarafında işler tam tersi olarak gözüküyor.
Peki General Mobile kimdir?
General Mobile, İstanbul merkezli bir cep telefonu ve tablet üreten bir şirket. 2005 yılına kadar; mobil cihazlar için yazılım geliştiren marka, 2005 yılının son çeyreğinden itibaren cep telefonu üretimine, 2006 yılının son çeyreğinde distribütörlükler vermeye başlamıştı. Dünyanın ilk 3G teknolojisine sahip çift hatlı telefonu olan DST3GCOOL ile Plus X 2008 Teknoloji Ödülleri‘nden ‘Yenilikçi Ödülü’nü almıştı. Aynı zamanda Fatih Projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte öğrencilere tablet bilgisayar dağıtımı yapıyorlar. 12 Mayıs 2015 tarihinde Google tarafından yapılan açıklamada şirketin Google ile ortak geliştirdiği, Android One programına dahil olan LTE destekli General Mobile 4G Android One telefonu tanıtılmıştı. General Mobile, Android One programının diğer üyesi General Mobile GM 5 ve General Mobile GM 5Plus’ı İspanya’nın Barselona şehrinde gerçekleştirilen Mobil Dünya Kongresi’nde (Mobile World Congress 2016) düzenlediği bir etkinlik ile tanıtmıştı. Sonrasında ise Android One programındaki General Mobile GM 6 ürünü de Mobile World Congress 2017’de tanıttı. Android One programının 2018’deki üyesi de General Mobile GM 8 olmuştu. Bu model çok beğeni almasa da yine aynı yıl çıkardıkları General Mobile GM 9 Pro çok konuşuldu. 6 inç boyutunda Amoled ekranlı dolby studio destekli stereo hoparlöre sahip Qualcomm Snapdragon 660 işlemcisine sahipti. Model çok başarılı olsa da çıkış fiyatı oldukça fazlaydı. Android One desteğini de tam anlamıyla alamayan model zamanla eskidi ve güncelliğini yitirdi. Şimdilerde ise General Mobile, GM 20 , GM 20 Pro, GM 10, tam kablosuz kulaklığı olan GMPods ve e-Tab 20 ile tüketicilere hitap ediyor. Son olarak General Mobile’ın çıkarttığı telefon modellerine de sırasıyla bakacak olursak:
General Mobile Android One Serisi
- General Mobile GM 20 Pro
- General Mobile GM 20
- General Mobile GM 10
- General Mobile GM 9 PRO
- General Mobile GM 9 PLUS
- General Mobile GM 8 GO
- General Mobile GM 8
- General Mobile GM 6
- General Mobile GM 5 D. (Çift simli model)
- General Mobile GM 5
- General Mobile GM 5 Plus
- General Mobile 4G (Çift Sim Kartlı Versiyonu)
- General Mobile 4G Android One
Sizden gelen yorumlar:
Genel Yorumlar
Android One olup güncelleme sözlerini tutmamaları.
Şarj soketi sorunları.
Teknik servis kalitesizliği.
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kutaycetinkurt: Amiral gemisi veya amiral gemisi katili olarak adlandırabileceğimiz bir modeli olmaması.
oulbulentcan: General Mobile Türkiye’nin olmasına rağmen yurtdışından vergiyle gelen telefonlarla aynı fiyatlarda olması kötü bir durum.
mertyk__61: Telefon modellerinde sürekli bir eksik ya da kötü bir şey olması. Öreğinn; İşlemci, kamera, kamera tasarımı vb.
faruk.akdmr: Servise sağlam giden cihazın bozularak gelmesi.
halilkse16: Böyle bir marka olması, milletimiz adına utanç verici. Hatta Vestel, Casper ve Reeder gibi markalarda dahil hepsi çok kötüler.
teotem: GM’nin Android One üyesi olduğunun farkında olmaması.
kizilkayaemre: Bir şekilde bozulacakmış gibi geliyor.
ahmet.kuyrukcu: Bence sık eleştirilmesinin nedeni Türk firma olması.
Muzir Neşriyat: Adını duyduğumda aklıma şöyle bir şey geliyor: General Mobile = Yerli Ürün… Tutarsız, kalitesiz, ilerleyen, gelişemeyen, hayal kırıklığı, güven kırıcı ve vs…
Fevri Vatandaş: Adını sevmiyorum. General Motors’un telefonuymuş gibi etki uyandırmaya çalışıyorlar. İkisi de GM sonuçta.
Özgür Kıran: Yerli bir marka olmasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti halkına bu kadar kötü kalite de telefonları layık görmesi. Yerli markamız bile bize 3.sınıf ülkesi gibi davranıyor.
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Forumdan Son Mesajlar
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Realme verdiği söz ve güncelleme
Yazan: Metin_B, 1 hafta önce
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Yazan: serdengecti, 1 hafta önce
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Realme verdiği söz ve güncelleme
Yazan: Metin_B, 2 hafta önce
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Yazan: butiksevda, 3 hafta önce
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Yazan: levent_orgun, 4 hafta önce
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