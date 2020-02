Galaxy S20 ile çekilmiş bazı fotoğraflar ortaya çıktı

Yaklaşan Galaxy S20 lansmanından hemen önce, iddialı ve doğru sızıntılarıyla gündeme gelen MaxWinebach adlı kullanıcı, bu sefer de cihazın kamera performansını gözler önüne seren yeni fotoğraflar paylaştı. Özellikle Galaxy S10 ile karşılaştırılan örneklerde, 108MP çözünürlüğe sahip S20+’nın performansı takdire şayan gözüküyor.

First 2 are S10, second 2 are S20. https://t.co/gjQTdpQcWr pic.twitter.com/PGuayLBMHM

Gece modu ve cihazda bulunan 30x yakınlaştırma özelliklerine dikkat çeken paylaşımcı, S20’nin, Google Pixel cihazların yaptığı gibi belli başlı noktalara sararma efektleri uyguladığını söylüyor. S20 cihazının gelişmiş kamerasıyla, daha fazla ayrıntı sunmanın yanında, daha iyi pozlanmış görüntü örnekleri yakalıyor. Yayınlanan resimlerde özellikle çimlere ve uzaktaki evlere baktığımızda detay dengesinin, bir önceki nesil S10 modeline göre bariz şekilde fark ettiği görülmekte.

Kapalı alan çekim örneği olarak yayınlanan bu görselde, detay ve ışık dengesinin önceki nesile göre pek farkı olmadığını söylemek mümkün. Gürültü azaltma tekniğinin kullanıldığını söyleyen Max, ikinci yani S20 modeline ait resmin çok daha iyi olduğunu savunuyor.

Ok. First photo is out of the main sensor and second is 30X zoom. Both from the S20+. https://t.co/YQLgusmdhE pic.twitter.com/nEEhhPhFiz

— Max Weinbach (@MaxWinebach) February 10, 2020